敏感纪念日接二连三 中共强调政治忠诚

（德国之声中文网）这一年里，里程碑式纪念日接踵而来：血腥镇压天安门民主运动30年；达赖喇嘛逃离西藏流亡印度60年；10月1日中共建政70年。

发迹于动荡与革命的中共，在导致千百万人死亡的内战中获胜，于1949年夺得政权以后，一直对"动乱"高度警惕，强调稳定压倒一切。

本周二（3月5日），一年一度的全国人大会议召开的第一天，习近平参加内蒙古代表团审议时说，" 今年是新中国成立70周年，保持经济持续健康发展和社会大局稳定的任务十分繁重。"

自2012年上台以来，习近平从各个方面加强了共产党对政府及社会的控制。去年的全国人大会议修改了宪法，取消了对国家领导人的任期限制，允许习近平实现权力终身制--那应该是他的设想，尽管他没有公开谈论过，目前还不能确信是否发生。有外交官及其他消息人士认为，今年晚些时候，中共可能召开高层领导人全体会议，聚焦于"党的建设"，意在进一步强化党的控制以及确保党的指示得到严格执行。

中共在今年1月底发布新规定，再次强调"加强党的政治建设"，并通过官方媒体提醒党员不要"低级红"、"高级黑"。规定说，"对意识形态领域各种错误思潮、模糊认识、不良现象，保持高度警惕，做到眼睛亮、见事早、行动快"。

忠诚第一

根据中国官方媒体统计，3月1日，习近平在培训党的干部的中央党校发表讲话，至少7次提到"忠诚"。习近平强调，衡量干部是否有理想信念，关键看是否对党忠诚。"忠诚始终是第一位的。"他说。

英国经济学人智库（Economist Intelligence Unit）亚洲地区主任林德康（Duncan Innes-Ker）说，中国担心底层反抗、经济放缓以及富裕阶层解决温饱问题之后的政治改革要求。他说，"控制欲并不是某些时候的特殊现象，而是专制政权的基本原则，因为他们总是持续处于政权被颠覆的偏执狂幻想之中。"

全国"两会" 本周二的记者会上，部级政府官员们先后16次称颂习近平。一位以观察员身份参加"两会"的西方外交官说，"今年意识形态优先，一切都跟建政70周年有关。"

清除不忠

中共一直在以反腐的名义清除对党的不忠诚和思想动摇，被清除出队伍的人通常会被控贪污腐败和渎职犯罪。这个政党对可能导致其统治寿终正寝的国内不稳定因素和引发危机的国际事件深感恐惧。

今年1月习近平要求高级官员高度警惕"黑天鹅"事件。同月，中国高层官员强调，公安机关要举全警之力，防范抵御"颜色革命"，保障中共"政权安全、制度安全"等。中共表现出对政治改革毫无兴趣，而且加大力度宣传其一党统治，包括本月在推特官方媒体账号上发布的"中国民主"英语宣传视频。推特在中国仍然被禁。

上周日，中国官方的新华社发表英文评论，称中国决心坚持中国道路，拒绝西方式民主。"中国从一个世纪之前就开始探索民主之路，但是很快就发现西方政治并不适用，它带来的是几十年的动荡与内战。"

张平/凝炼（德新社、路透社）