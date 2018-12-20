 敏感期到来之际 外国人被禁止入藏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.02.2019

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时政风云

敏感期到来之际 外国人被禁止入藏

在多个敏感日到来之际，中国当局暂时禁止外国人前往西藏。敏感日期包括几个历史事件的纪念日，这些事件容易让人对中共统治西藏合法性提出质疑。

Global 3000 China Tibet (ZDF)

（德国之声中文网）美联社报道，周三（2月20日）联络到的几家旅行社均告诉记者，直至今年4月1日前，外国游客不能到西藏旅行。目前还不清楚，这个禁令是什么时候开始的。有些监督机构说，本月已开始。

成都市是前往西藏旅行的"大本营"，那里的西藏青年旅行社以及另外一家旅行社都证实了禁令的存在，但他们的工作人员不愿透露姓名和其它细节。

今年3月10日是1959年藏人反抗中共统治起义60周年纪念日，当年这场起义被镇压，西藏宗教领袖达赖喇嘛流亡印度。而在2008年3月14日，拉萨市发生了反政府骚乱。

对外国人下达西藏旅行的禁令每年都会发生，但今年的60周年纪念日则非同寻常，令人格外关注。在藏区全境，安全力量遍布各地，西藏对外国记者、外交官几乎成了禁区，因此很难知道那里的真实情况。

1959年西藏起义失败后，达赖喇嘛流亡印度，中国在西藏建立了强权统治。将近50年过后，拉萨及其附近发生了一系列抗议活动，骚乱中汉人以及他们的商店受到攻击，据当地政府公布的数字，有18人丧生。在后续的发展中，多名藏人被安全人员击毙。

Tibet China Aufstand 1959 Tibetische Flüchtlinge in Indien (ullstein bild)

1959年起义失败后，达赖喇嘛和部分追随者逃亡印度

中国政府坚称，自700年来西藏就属于中国的版图，并认为达赖喇嘛是一名危险的分离主义者。

但很多藏人都认为，西藏历史上大部分时期处于事实独立的状态，因此1950年解放军"解放"西藏并在当地接管政权后，西藏发生了抗议活动。

前些年里，在藏人聚居的地区发生上百起自焚事件，他们以此抗议汉人政权，呼吁现年83岁的达赖喇嘛重返西藏。

虽然当地有着重兵把守，但西藏因其独特的旅游资源越来越被受到旅游者的喜爱，它的雪山以及特有的藏传佛教对人们构成极大的吸引力。

据新华社的报道，2017年，来西藏旅游的人次超过2500万，同比上升了10.6%，旅游业的收入将近380亿元。去年，前往西藏的旅游人次再度提高31.5%，上升到3300万人次。

Tibet Tourismus Tourist Massentourismus Lhasa (Getty Images)

2018年，赴藏旅游者人数上升到3300万人次

中国居民可以随时前往西藏，但外国人除中国签证外，还需要一个专门前往西藏的许可证。

位于华盛顿的国际声援西藏运动（ International Campaign for Tibet ）在一份写给美联社的电子邮件里表示，"最新的发展是中国政府西藏政策的一个组成部分，其目的是进一步阻挠独立观察人士前往当地工作，从而实施铁腕统治西藏，并与比同时，阻挠外界调查。"

李鱼/叶宣（美联社等）

 

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