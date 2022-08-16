敏感時刻 中國宣布派兵參加俄羅斯軍演

（德國之聲中文網）在美中關係緊張、俄烏戰爭仍在繼續之際，中國國防部週三（8月17日）證實，中國軍隊將赴俄羅斯遠東地區參加聯合軍演，而印度、白俄羅斯、蒙古、塔吉克斯坦等國也將參與。對此，中國外交部強調，中國參加聯合演習「與當前的國際和地區形勢無關」。

路透社報導，俄羅斯早於7月宣布，將於8月30日至9月5日舉行「東方－2022」演習（Vostok-2022）。俄方當時表示，有部分外國軍隊會參加，但沒有說明是哪些國家。

中國國防部17日表示，參加「東方-2022」演習是與俄羅斯正在進行的雙邊年度合作協議的一部分。該部聲明說，軍演「旨在深化與參與國軍隊的務實友好合作，提升參與方戰略協作水平，增強應對各種安全威脅的能力。」

俄羅斯東部軍區包括西伯利亞部分地區，其總部設在靠近中國邊境的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，又稱伯力）。

當俄羅斯在烏克蘭發動了一場代價高昂的戰爭之際，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的領導下，北京和莫斯科的關係越來越密切。

去年8月，俄羅斯和中國在中國西北部舉行了超過10000人的聯合軍事演習。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）當時讚揚了這場在中國寧夏舉行的「西部／聯合－2021」（Sibu/Cooperation-2021）演習，並建議中俄進一步發展有關合作。

10月，俄羅斯和中國在日本海舉行聯合海軍演習。幾天後，俄羅斯和中國軍艦在西太平洋舉行了首次聯合巡邏。緊接著在11月，韓國軍方表示，在北京所謂的常規訓練期間，2架中國戰機和7架俄羅斯戰機侵入其防空識別區後，韓國軍方緊急出動戰鬥機。

今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭前不久，北京和莫斯科更宣布了彼此「無限制」的夥伴關係。儘管如此，美國官員表示，截至目前沒有發現中國規避美國主導的對俄制裁，或向其提供軍事裝備的跡象。

中國外交部稱讚普京

除了軍事互動，中俄友好也體現於外交層面。中國外交部發言人汪文斌17日在外交部例行記者會上稱讚普京表示，中方對普京總統有關台海的表態給予高度評價。

普京16日在出席第10屆莫斯科國際安全會議發表談話時，批評佩洛西「竄台」不單純是不負責任政客的魯莽行為，也是「一次精心策劃的挑釁」，指責這是美國蓄意破壞地區和世界穩定、圖謀製造混亂戰略。普京指，這顯示了美國不尊重別國主權、無視自身國際責任的傲慢。

普京當時還表示，美國試圖維繫世界霸權地位，西方將其國內矛盾和問題歸咎於俄羅斯和中國，以轉移國內民眾注意力，並提到西方正推動北約等軍事同盟體系東進亞太，打造亞太版北約。

針對普京的發言，汪文斌強調，自佩洛西「竄台」以來，有170多個國家發出「正義的聲音」，重申堅持一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整。

汪文斌還說，「普京的最新表態，是中俄高水平戰略協作的體現，也是兩國在涉及彼此核心利益問題上一貫相互堅定支持的體現」。他並表示，中方願繼續同國際社會一道，共同捍衛聯合國憲章宗旨和原則，共同維護地區及世界的和平穩定。

（路透社、中國外交部）

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