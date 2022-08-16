敏感時刻 中國宣布派兵參加俄羅斯軍演

中俄宣布將於8月底起在俄羅斯東部地區舉行聯合軍演，包含印度、白俄羅斯、蒙古、塔吉克斯坦等國也將參加。儘管正值美中關係緊張的敏感時機，中國官方仍強調，軍演與目前的國際情勢「無關」。
（德國之聲中文網）在美中關係緊張、俄烏戰爭仍在繼續之際，中國國防部週三（8月17日）證實，中國軍隊將赴俄羅斯遠東地區參加聯合軍演，而印度、白俄羅斯、蒙古、塔吉克斯坦等國也將參與。對此，中國外交部強調，中國參加聯合演習「與當前的國際和地區形勢無關」。
路透社報導，俄羅斯早於7月宣布，將於8月30日至9月5日舉行「東方－2022」演習（Vostok-2022）。俄方當時表示，有部分外國軍隊會參加，但沒有說明是哪些國家。
中國國防部17日表示，參加「東方-2022」演習是與俄羅斯正在進行的雙邊年度合作協議的一部分。該部聲明說，軍演「旨在深化與參與國軍隊的務實友好合作，提升參與方戰略協作水平，增強應對各種安全威脅的能力。」
俄羅斯東部軍區包括西伯利亞部分地區，其總部設在靠近中國邊境的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，又稱伯力）。
當俄羅斯在烏克蘭發動了一場代價高昂的戰爭之際，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的領導下，北京和莫斯科的關係越來越密切。
去年8月，俄羅斯和中國在中國西北部舉行了超過10000人的聯合軍事演習。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）當時讚揚了這場在中國寧夏舉行的「西部／聯合－2021」（Sibu/Cooperation-2021）演習，並建議中俄進一步發展有關合作。
10月，俄羅斯和中國在日本海舉行聯合海軍演習。幾天後，俄羅斯和中國軍艦在西太平洋舉行了首次聯合巡邏。緊接著在11月，韓國軍方表示，在北京所謂的常規訓練期間，2架中國戰機和7架俄羅斯戰機侵入其防空識別區後，韓國軍方緊急出動戰鬥機。
今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭前不久，北京和莫斯科更宣布了彼此「無限制」的夥伴關係。儘管如此，美國官員表示，截至目前沒有發現中國規避美國主導的對俄制裁，或向其提供軍事裝備的跡象。
除了軍事互動，中俄友好也體現於外交層面。中國外交部發言人汪文斌17日在外交部例行記者會上稱讚普京表示，中方對普京總統有關台海的表態給予高度評價。
普京16日在出席第10屆莫斯科國際安全會議發表談話時，批評佩洛西「竄台」不單純是不負責任政客的魯莽行為，也是「一次精心策劃的挑釁」，指責這是美國蓄意破壞地區和世界穩定、圖謀製造混亂戰略。普京指，這顯示了美國不尊重別國主權、無視自身國際責任的傲慢。
普京當時還表示，美國試圖維繫世界霸權地位，西方將其國內矛盾和問題歸咎於俄羅斯和中國，以轉移國內民眾注意力，並提到西方正推動北約等軍事同盟體系東進亞太，打造亞太版北約。
針對普京的發言，汪文斌強調，自佩洛西「竄台」以來，有170多個國家發出「正義的聲音」，重申堅持一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整。
汪文斌還說，「普京的最新表態，是中俄高水平戰略協作的體現，也是兩國在涉及彼此核心利益問題上一貫相互堅定支持的體現」。他並表示，中方願繼續同國際社會一道，共同捍衛聯合國憲章宗旨和原則，共同維護地區及世界的和平穩定。
（路透社、中國外交部）
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
在波羅的海三國相繼退出中國於中東歐主導的「16+1」合作機制後，愛沙尼亞外長稱中國在俄烏戰爭中的立場是其中關鍵因素。中國在中東歐的佈局將如何變化？專家認為，中國接下來可能嘗試強化與該地區個別國家的雙邊關係。
俄烏戰爭邁入第175天，德國之聲整理最新戰事，包含俄羅斯國防部承認克里米亞一個軍事倉庫遭「蓄意破壞」導致爆炸，位於烏克蘭境內、歐洲最大核電站的事故風險正受到高度關注，以及第一艘開往非洲的穀物船從黑海港口啟程。
俄罗斯总统普京在出席一次军事展会时称，俄罗斯愿意向盟友提供各类武器。与此同时，英国方面称，俄罗斯有可能正在筹划在顿涅茨克地区举行关于让该地加入俄罗斯的"公投"活动。