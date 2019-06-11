 敏感时间点 德高官上海见华为任正非 | 经济纵横 | DW | 20.06.2019

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经济纵横

敏感时间点 德高官上海见华为任正非

德国经济部长阿尔特迈尔将于周五在上海与华为领导层会面。该消息先前一直保密，但本周四得到德国经济部的证实。

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier trifft in Peking zu einem Mediengespräch ein (REUTERS/J. Lee)

（德国之声中文网）德国经济部一名发言人本周四向德新社证实，德国经济部长阿尔特迈尔周五将在上海与华为领导层会面。先前，德国《商报》率先报道说， 阿尔特迈尔将和任正非举行会谈。德新社在周四晚些时候称，阿尔特迈尔周五将与华为创始人任正非会面。 

在中美贸易战中，华为被美国视为威胁国家安全并受到制裁。美国还警告盟友鉴于安全考虑不要使用华为产品和技术。不过，美方并未拿出华为涉嫌间谍活动的证据。

美方制裁已对华为造成很大冲击。华为创人任正非数天前表示， 未来两年，华为每年的营收将比预期减少300亿美元，仅在国际智能手机领域，华为今年的销售就将减少40%。去年，华为总销售额高达1040亿美元（7212亿元人民币）。

China Shenzhen Ren Zhengfei (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

任正非近日接受采访时承认美国禁令的影响比预期严重，并预计华为今年营收将下滑

在这样的背景下，德国对华为的态度不仅将直接影响华为在德国的发展，也将对其它国家产生示范效应。德国计划开展5G建设，并在最近对5G频谱进行了拍卖。德国政府官员迄今一直表示， 不会将华为排除在德国5G网络建设之外。

阿尔特迈尔在北京表示， 在德国的移动通讯网络建设中，任何公司都不会受到歧视，但必须满足所有的"最高安全要求"。对此，德国将以法律形式做出明文规定。这位经济部长强调，"中方很清楚，他们的硬件和软件必须满足最高安全要求。"阿尔特迈尔同时表示，他相信能够找到符合双方利益的解决办法。

在前往上海前，阿尔特迈尔本周四还与中国国家副主席，中美贸易谈判中方首席代表刘鹤举行会面。美国总统特朗普和中国国家主席习近平下周将在G20大版峰会上会晤。这次会晤将成为中美冲突继续升级还是重开对话的关键。在公平贸易、市场准入、保护知识产权以及减少政府补贴的问题上，德国和美国有相同的诉求。阿尔特迈尔此次访问的主要目的就是要和中国谈公平竞争。德国新近已调整对华战略，将中国视为伙伴和竞争对手。

 

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