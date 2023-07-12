敏感时间朝鲜再射导弹 飞行时间创纪录

（德国之声中文网）朝鲜周三（7月12日）在其东海岸发射了一枚疑似洲际弹道导弹（ICBM），当时韩日两国领导人正准备在北约峰会期间举行会晤，讨论包括朝鲜拥核在内的各种威胁。

此次发射之前，朝鲜连续多日发表强硬声明，指控美国间谍飞机侵犯其经济区领空，谴责美国核动力巡航导弹潜艇最近访问韩国，宣称将要采取应对措施。

朝鲜导弹中最长的飞行时间

日本内阁官房长官松野博一表示，这枚疑似洲际弹道导弹飞行了74分钟，高度为6,000公里，射程为1,000公里。这是朝鲜发射的所有导弹中最长的飞行时间。

日本海岸警卫队预测导弹将落在朝鲜半岛以东约550公里处。

今年4月，朝鲜试射了第一枚固体燃料洲际弹道导弹，这是今年十几次导弹试验之一。

分析人士认为，朝鲜的洲际弹道导弹的飞行距离足以打击美国任何地方的目标，而且朝鲜很可能已经研制出可以装在火箭上的核弹头。

首尔朝鲜研究大学教授金东烨（KimDong-yup）表示：“这可能是在首次发射成果基础上进行的固体燃料‘华城-18’洲际弹道导弹的第二次试验。”

牙山政策研究所研究员杨旭（YangUk，音译）表示，朝鲜在5月份首次发射间谍卫星失败后，最新的试验可能是朝鲜挽回颜面和夺回主动权的努力的一部分。

在导弹试验之外，今年5月，朝鲜尝试用新的运载火箭发射其第一颗间谍卫星，但以失败告终。联合国安理会决议禁止朝鲜使用弹道导弹技术，包括卫星发射。安理会以及一些国家因朝鲜的导弹和核武器计划而对其实施制裁。

杨旭说，平壤本周指责美国侵犯其领空可能是为此次发射寻找理由，而华盛顿和首尔则认为这些指控毫无根据。

日韩表担忧：“不能纵容这些挑衅行为”

首尔梨花女子大学国际研究教授伊斯利（Leif-EricEasley）表示，朝鲜正在遵循一种模式，即在外交活动（如计划中的韩日会谈）期间进行武器试验。

正在立陶宛参加北约峰会的韩国总统尹锡悦召开了国家安全委员会紧急会议，讨论此次发射事件，并誓言利用此次峰会呼吁国际社会团结一致，共同应对此类威胁。

尹锡悦在与日本、澳大利亚和新西兰举行的会议上说，朝鲜的发射对地区和世界和平以及基于准则的秩序构成了直接挑战。

据其办公室称，尹锡悦表示：“我们不能纵容这些挑衅行为，我们必须通过强有力的回应和国际社会的团结来应对朝鲜的鲁莽行为。”

日本内阁官房长官松野博一表示，此次发射威胁地区和国际和平与稳定，日本已通过在北京的外交渠道朝鲜提出抗议。松野博一周三在记者会上表示，朝鲜已经拥有用核弹道导弹打击日本的技术，重申了日本防卫省发表的白皮书中的声明。

预计尹锡悦在周三晚些时候与日本首相岸田文雄举行单独会谈，讨论加强共同应对朝鲜威胁的方法。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



由于对朝鲜的军事行动和该地区其他日益严峻的挑战保持警惕，尹锡悦已开始修复与日本的紧张关系，并减少妨碍这两个美国盟友之间合作的历史争端。

首尔外交部表示，韩国、美国和日本的核问题特使周三通电话，强烈谴责朝鲜的导弹发射，认为这是“毫无道理”的严重挑衅行为。他们还批评了平壤最近对盟国在国际水域的正常飞行活动发出的威胁。

就在导弹发射前夕，这三个国家的高级军事将领在夏威夷举行了罕见的三边会议。

（路透社）

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