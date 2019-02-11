 敏感双边关系下 新西兰总理访华 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2019

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时政风云

敏感双边关系下 新西兰总理访华

在外界纷纷猜测中新两国关系遇冷的背景下，新西兰总理阿德恩周日抵达北京，进行为期一天的访问。

Neuseeland Trauerfeier nach Terroranschlag in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/E. Su)

新西兰总理阿德恩周日（3月25）展开为期一天的访华行程

（德国之声中文网）新西兰总理阿德恩周日（3月31日）展开为期一天的访华行程。在北京，她将与中国党和国家领导人习近平、国务院总理李克强会面。

这是阿德恩上任后首次来到中国。3月25日，中、新两国宣布了她访华的消息。《纽约时报》当时报道称，阿德恩原本计划更长的访华行程，但最终"缩水"至一天，而且放弃带商务代表团而独自前往。这引发了外界对惠灵顿与北京关系吃紧的猜测。

Neuseeland Trauer nach Terroranschlag auf Moscheen | Kilbirnie- Moschee Jacinda Ardern, Premierministerin (Getty Images/H. Hopkins)

总理阿德恩戴头巾哀悼恐袭遇难者

不过，阿德恩本人则表示，她早就计划访华，但其行程因为3月15日造成50人丧生的基督城恐怖袭击而缩短。

这位女总理还称，希望在周一就升级中新两国2008年的自由贸易协定以及应对气候变化展开对话。"这是一次重要的访问，"她在宣布这次行程时说，"新西兰高度重视我们与中国的关系。我期待我们不断致力于这段关系。"

目前，中国是新西兰最大的贸易伙伴，两国去年的双边贸易额达到190亿美元。

在阿德恩启程之际，中国驻新西兰大使吴玺接受中国官媒采访时说，阿德恩此行"将为中新关系发展注入新动力"，称在当前国际形势面临诸多不稳定因素的背景下，中新两国合作既对两国人民有利，也将为促进亚太地区伙伴关系发展、维护多边主义和自由贸易发挥积极作用。

与此同时，新西兰驻华大使傅恩莱（Clare Fearnley）也接受了中国媒体澎湃新闻的采访。傅恩莱在采访中强调了新西兰在外交政策、安全政策、5G技术领域的独立自主，并感谢中方理解阿德恩"将原有六到七天的行程缩短为一整天"。

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敏感的双边关系

目前，新西兰尚未对是否允许化为参与该国5G网络建设做出最终决定。去年11月，该国情报部门曾对新西兰电信公司Spark在5G建设方面与华为合作提出警告

此外，新西兰政府对中国在南太平洋的势力扩张提高警觉。为强化新西兰在南太平洋的势力，新西兰政府增加了对该地区岛国的援助。2018年7月，新西兰在一项国防政策声明中称，中国在南太平洋不断增长的影响力破坏地区稳定，并引发了南中国海域的紧张局势。该声明引起中方不满。

在阿德恩宣布访华行程后，人权观察组织向她发出公开信，希望阿德恩能在访华期间就新疆"再教育营"问题发声，对中国政府拘押穆斯林的问题表达关切。

该组织中国部主任索菲·理查森（Sophie Richardson）称，"在基督城清真寺遭受恐袭后，阿德恩总理表示会强有力地捍卫穆斯林的权利"，"阿德恩也应展示同样的国际领导人形象，要求中国尊重当地穆斯林的人权"。

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