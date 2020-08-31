效仿肯尼迪演说 捷克议长：我是台湾人

(德国之声中文网) 捷克参议院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil）周二 (9月1日)在台湾立法院发表演讲。

他在最后说：「请让我当面表达对台湾的支持，以及自由的终极价值，并以更谦虚，但同样强烈的声明来结束今天的演讲：『我是台湾人』。」

他的说法是仿效已故美国总统肯尼迪。肯尼迪1963年在西柏林以「我是柏林人」一语表达对共产主义专制政权的不满。维斯特奇尔此举也立刻获得在场人士起立鼓掌。

维斯特奇尔说，台湾行是为了强调已故总统哈维尔（Vaclav Havel）推行的 「以价值观为基础 」的外交政策。哈维尔是反共异见者，也是与流亡西藏领导人达赖喇嘛有私交的朋友。

维斯特奇尔是有史以来第一个在台湾立法院发表演讲的非邦交国现任议长，他也接受台湾立法院长游锡堃颁赠国会外交荣誉勋章与国会纪念议事槌。

捷克和大多数国家一样，与台湾没有正式的外交关系。今日有媒体问到若维斯特奇尔担任总统，会不会推动与台湾建交？但是他并没有正面回应。

捷克媒体问游锡堃，台湾如何突破外交孤立？他表示捷克团此行就证明了台湾的存在，并且感谢维斯特奇尔鼓励更多欧洲国家来访。

本次维斯特奇尔率领89名政商界人士访台，希望双边有更多经贸文化上的合作。

「我是台湾人」料将触怒北京

前一日，中国外交部长王毅才威胁要让维斯特奇尔为访问台湾付出 「深重代价」。在维斯特奇尔仿效肯尼迪说「我是台湾人」后，很有可能会进一步激怒北京。

虽然捷克政府不支持维斯特奇尔访台，但也对中国的威胁感到不满，并在8月31日传唤中国大使了解情况。北京也召见捷克大使进行告诫，表示维斯特奇尔是「公然支持台独」。

捷克总统泽曼 (Milos Zeman)自2013年上任以来一直希望与中国建立更紧密的商业和政治关系，但由于投资计划失败，捷克在是否使用华为5G上又摇摆不定，泽曼的努力尚未见到实际成效。

台捷「外交泡泡」

今日维斯特奇尔立院演讲后，现场也随即进行各项消毒防疫工作。在新冠肺炎疫情下，捷克访问团以「外交泡泡」的方式访问台湾，即访团每个人在各项活动要随时佩戴口罩。

捷克和台湾的参与者必须使用不同的入口，通过体温检查后进行手部消毒。台湾疾病管制署也派员参与活动，确保各项防疫措施没有疏漏。

访问者前后需经过三次新冠肺炎检测。前两次检测后，全团89人皆为阴性。

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