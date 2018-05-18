"故宫台湾化"政界热议 艺文界怎么看？

(德国之声中文网) 台湾故宫博物院本周迎来新院长，陈其南周一(16/7)履新后举行记者会，席间提出「故宫台湾化」。这番言论燃烧多天仍然未熄，不但引起台湾蓝绿阵营针锋相对，中国媒体也把其引伸至台独议题。

史博馆长﹕台湾化非政治语言

台湾国立历史博物馆馆长廖新田

台湾历史博物馆馆长廖新田接受《德国之声》访问时说，是外界过度解读。他认为，陈其南提及的「台湾化」并不是政治语言，而是学术界所指的「本土化(localisation)」，出发点只是想提升故宫的曝光度。

「他比较强调跟在地居民更多连结，希望透过故宫的国宝充分跟台湾居民连结。让它变成一个比较接地气、令民众深入接触台湾的博物馆，我觉得是这个角度。」

观乎近日的口水战，廖新田认为反映台湾社会泛政治化﹕「当然中国很多问题也政治化，当别人都往这风潮走的时候，我们台湾作为有相当论辩基础的民主社会，我们不要被某些政治领导人物过激言辞领导，反而要更冷静地思辩，否则就如『三人成虎』一样。」

他慨叹，许多后续评论都是从政治意识形态去解读，甚至把当事人没有说过的话「塞进口裡」。「当我们把问题简化和两极化，思考空间就没有了，一个社会欠缺对文化的思考是危险的。」

艺术界﹕故宫须兼顾本地需求

本身是艺术家、曾任台湾多家美术馆典藏委员的姚瑞中，接受德国之声采访时则形容，外界向陈其南的言论贴上台独标签「满无聊」。

他说自己能够理解陈其南的言论，因为故宫在过去几十年和台湾民众较少互动，只是负责展示中国文物；甚至以往因为不展出在世艺术家的作品，窒碍了与民间的交流。

所以他认为今天的故宫要接地气，兼顾本地人的立场﹕「如果故宫台湾化可以把这些人（台湾艺术家）拉进去故宫展览，更多在地化是好的。不然我们只是担任保管者，对本地文化没有更多促进。」

外地展品与本地化矛盾吗？

故宫博物院的绝大部分文物，是随着国民政府从中国撤退来到台湾，因此台湾有舆论认为，文物的出身令其无法「台湾化」。

廖新田却说﹕「两者可以并存，而且必须这样做。」一方面，博物馆扮演文化窗口的角色，让台湾民众透过它了解世界文明，所以引进外地展品是必要的。但另一方面，博物馆必须以自己的价值观跟文物衔接。

今年接掌历史博物馆长的他，以该馆一个非洲展览为例解释何谓在地化﹕「我们顺着西方角度看非洲是不对的，我们应思考如何从台湾角度，看待西方人收集的非洲文物。要有批判能力，甚至要有抵抗西方白人中心主义对非洲文物的诠释。」

廖新田指，故宫拥有华人的传统，书画等艺术深植到社会中，「已经没有什么台不台湾化」。他甚至认为，不应用政治上的国家分野看待文化。

对艺术家来说，姚瑞中也觉得应该从宏观角度看文化﹕「中国文化不等于现在的中国共产党，也不等于中国，它是一个一直在流动的概念，连日本、韩国也曾受中国文化影响，台湾也一样。」