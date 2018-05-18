 ″故宫台湾化″政界热议 艺文界怎么看？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

"故宫台湾化"政界热议 艺文界怎么看？

台湾故宫博物院长陈其南新上任的一番言论引起两岸热议，演变为政治口水战。但是撇除政治，台湾艺文界究竟如何看待「台湾化」这回事？德国之声请来两位业内人士了解他们的看法。

Taiwan Nationales Palastmuseum in Taipei (picture-alliance/dpa)

台湾故宫博物院统计，院内拥有接近70万件典藏。

(德国之声中文网) 台湾故宫博物院本周迎来新院长，陈其南周一(16/7)履新后举行记者会，席间提出「故宫台湾化」。这番言论燃烧多天仍然未熄，不但引起台湾蓝绿阵营针锋相对，中国媒体也把其引伸至台独议题。

史博馆长﹕台湾化非政治语言

Taiwan Liao Hsin-tien (Taiwan National Museum of History)

台湾国立历史博物馆馆长廖新田

台湾历史博物馆馆长廖新田接受《德国之声》访问时说，是外界过度解读。他认为，陈其南提及的「台湾化」并不是政治语言，而是学术界所指的「本土化(localisation)」，出发点只是想提升故宫的曝光度。

「他比较强调跟在地居民更多连结，希望透过故宫的国宝充分跟台湾居民连结。让它变成一个比较接地气、令民众深入接触台湾的博物馆，我觉得是这个角度。」

观乎近日的口水战，廖新田认为反映台湾社会泛政治化﹕「当然中国很多问题也政治化，当别人都往这风潮走的时候，我们台湾作为有相当论辩基础的民主社会，我们不要被某些政治领导人物过激言辞领导，反而要更冷静地思辩，否则就如『三人成虎』一样。」

他慨叹，许多后续评论都是从政治意识形态去解读，甚至把当事人没有说过的话「塞进口裡」。「当我们把问题简化和两极化，思考空间就没有了，一个社会欠缺对文化的思考是危险的。」

Nationales Palastmuseum in Taipeh (Sam Yeh/AFP/Getty Images)

「翠玉白菜」是台湾故宫博物院的镇馆之宝，吸引许多游人慕名而来。

艺术界﹕故宫须兼顾本地需求

本身是艺术家、曾任台湾多家美术馆典藏委员的姚瑞中，接受德国之声采访时则形容，外界向陈其南的言论贴上台独标签「满无聊」。

他说自己能够理解陈其南的言论，因为故宫在过去几十年和台湾民众较少互动，只是负责展示中国文物；甚至以往因为不展出在世艺术家的作品，窒碍了与民间的交流。

所以他认为今天的故宫要接地气，兼顾本地人的立场﹕「如果故宫台湾化可以把这些人（台湾艺术家）拉进去故宫展览，更多在地化是好的。不然我们只是担任保管者，对本地文化没有更多促进。」

Chinesische Touristen vor dem Nationalen Museum in Taipei (picture-alliance/epa/H. Lin)

故宫博物院是许多中国观光客访台的必到景点。

外地展品与本地化矛盾吗？

故宫博物院的绝大部分文物，是随着国民政府从中国撤退来到台湾，因此台湾有舆论认为，文物的出身令其无法「台湾化」。

廖新田却说﹕「两者可以并存，而且必须这样做。」一方面，博物馆扮演文化窗口的角色，让台湾民众透过它了解世界文明，所以引进外地展品是必要的。但另一方面，博物馆必须以自己的价值观跟文物衔接。

今年接掌历史博物馆长的他，以该馆一个非洲展览为例解释何谓在地化﹕「我们顺着西方角度看非洲是不对的，我们应思考如何从台湾角度，看待西方人收集的非洲文物。要有批判能力，甚至要有抵抗西方白人中心主义对非洲文物的诠释。」

廖新田指，故宫拥有华人的传统，书画等艺术深植到社会中，「已经没有什么台不台湾化」。他甚至认为，不应用政治上的国家分野看待文化。

对艺术家来说，姚瑞中也觉得应该从宏观角度看文化﹕「中国文化不等于现在的中国共产党，也不等于中国，它是一个一直在流动的概念，连日本、韩国也曾受中国文化影响，台湾也一样。」

相关内容

Taiwan Tapei Eröffnungsfeier des nationalen Menschenrechtsmuseums

台湾人权博物馆揭牌 逾千档案将公开 18.05.2018

台湾讨论转型正义总会引起製造对立和报復清算的质疑声浪。国家人权博物馆成立之后，政府与民间要如何共同正视历史，让社会和解？

Schweiz Geneva - Weltgesundheitsorganisation

台湾WHA宣达团与中国游客起口角 24.05.2018

中国游客起先还跟穿着台湾T恤的宣达团成员握起手来，好声好气的说「咱们都是中国人」。结果看对方不同意自己的意见，立马把手抽开。

Chiang Kai-Shek Präsident ROC China

转型正义：德国经验台湾可用？ 16.03.2018

德国史学家马丁•萨布罗夫（Martin Sabrow）3月中在台湾发表一系列有关德国转型正义的演讲，同时对台湾的转型正义有一些观察。

媒体看中国

China Personenkult Teller mit Bild von Präsident Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

德语媒体：泼墨、个人崇拜与学术自由

泼墨事件引发了有关个人崇拜问题的讨论，北大解聘美籍教授是否意味着学术自由的范畴也在收紧？ 这是今天德语媒体关注的话题。 