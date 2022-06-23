政變後王毅首訪緬甸 北京背後有何盤算？

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週日（7月4日）訪問緬甸，並與緬甸外長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）舉行會談，他呼籲緬甸軍政府與反對派舉行會談。中國外交部的聲明中，並未提及雙方是否有討論遭關押的的昂山素季，也沒有提到王毅是否有和緬甸軍政府領導人敏昂萊會面。

中國外交部在週一（7月5日）發表聲明稱，王毅在緬甸蒲甘出席瀾湄合作第七次外長會期間同溫納貌倫舉行雙邊會談。王毅說，雙方關係「始終堅如磐石、牢不可破」，緬甸方面則表示堅定支持中方在台灣、涉港、涉藏、涉疆、人權等問題上的正當立場。

王毅也在會談上呼籲緬甸各方理性協商，他說：「希望緬政治社會穩定、人民安居樂業、國家發展振興，期待緬各方以國家大局和人民利益為重，堅持理性協商，在憲法和法律框架下早日實現政治和解和國家長治久安。」

有學者認為，中國在與緬甸關係上表現克制且小心翼翼。北京並未明確公開表示支持緬甸軍的政權，當前應該只是要繼續維持雙邊關係。

緬甸學者阿爾卡·海因（Arkar Hein）向德國之聲表示，緬甸目前的局勢——殘酷的軍事統治和隨後的反政變抵抗和動亂，肯定不是中國想要的，因此他認為，「無論權力由誰掌握。目前中國對緬甸的政策是維持雙邊的外交關係」。

他說：「顯然，我們可以看到，自去年以來，王毅或任何高級中國官員都沒有與政變領導人敏昂萊將軍會面。王毅目前的訪問也沒有這樣的議程。」

溫納貌倫今年4月也曾應邀訪問中國，當時王毅對他說：「無論形勢如何變化，中方都將支持緬方維護主權、獨立和領土完整。」

观看视频 01:40 缅甸军事政变一周年

中國對緬態度

2021年2月緬甸發生軍事政變，軍政府推翻了民選政府重新執掌大權。之後幾週，中國駐緬甸大使館前及在緬甸的中資工廠，幾乎天天都有抗議活動，原因是中國是緬甸最大的貿易夥伴，最大的軍火供應商以及第二大的外來投資者。

同年6月，聯合國（UN）罕見地通過決議敦促各國停止向緬甸出售武器，以回應年初的軍事政變，但有當時包括中國、俄羅斯、泰國及柬埔寨等36個國家棄權。

事實上，北京過去曾經支持過緬甸以前的軍政府，並通過貿易手段為遭西方制裁的軍政府解決燃眉之急。不過，北京同已遭罷黜的諾貝爾和平獎得主昂山素季也保持著良好的關系。

當時，國際危機組織駐緬甸分析師理霍西（Richard Horsey）在接受法新社採訪時說：「中國並不在意在緬甸上台的是哪一個政府，但是它想要的是一個能保護中國項目和中國利益的緬甸政府。」

他說：「但是北京方面不認為軍政府會給緬甸社會帶來穩定。而且中國越加強同軍政府之間的關係，就越會將緬甸民眾推向另一端。」

中國背後的考量

緬甸媒體《伊洛瓦底報》（The Irrawaddy）引述去年美國智庫史汀生中心（Stimson Center）的緬中關係專家孫雲（音譯）說法稱，他認為中國會看到這場軍事政變是成功的，而且會一直持續掌權。

分析報導稱，中國是緬甸最大的投資者之一（也是主要的武器供應商），並在該國擁有戰略性的基礎設施項目，包括為北京提供通往印度洋的重要通道的能源管道。因此北京對緬甸軍政府的態度「最終歸結為：誰能保護其利益和地緣？誰能保護它在緬甸的利益和地緣政治目標？」

文章指出：「鑒於中國巨大的海外利益和全球經濟實力，它將採取必要的措施來保護其商業利益和應對安全威脅。緬甸也不例外。」因此，中國需要該政權保證中方在緬甸的利益，不受那些現在對中國項目構成直接威脅的民族武裝團體和新成立的抵抗組織的影響。

緬軍政府尋求盟友？

根據馬新社報導，自2021年2月緬甸發生軍事政變以來，已有2000多名平民遭殺害，14000多人被拘留，另有超過100多萬人無家可歸或逃亡。這場危機使緬甸陷入經濟和人道主義危機，威脅到數百萬人的生命和福祉。

英國《衛報》指出，緬甸不斷增加的暴力事件及對異議人士進行暴力鎮壓，引發鄰國關注。隨著西方政府在政變後實施制裁，被孤立的軍政府越來越多地轉向包括中國和俄羅斯在內的盟友。

今年二月俄羅斯入侵烏克蘭時，緬甸軍政府對其武器供應主要來源國俄羅斯展現支持，表示俄國入侵烏克蘭是「正當的」，這並展現莫斯科作為世界大國的地位。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）當時在一項聲明中表示，俄國軍方「採取了有利於他們國家主權的永續行動。」

（綜合報導）

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