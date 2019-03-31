 政经关系複雜期 新西兰总理阿德恩访华“一日游” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2019

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时政风云

政经关系複雜期 新西兰总理阿德恩访华“一日游”

震惊全国的种族主义枪击案使得新西兰总理的访华行程从一周缩短到一天。而华为的市场准入问题则是她此次中国之行背后的真正挑战。

China Jacinda Ardern und Li Keqiang (picture-alliance/AP Photo/N. Hatta)

新西兰总理阿德恩与中国总理李克强

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在外界纷纷猜测中新两国关系遇冷的背景下，新西兰总理阿德恩周日抵达北京，进行为期一天的访问。 (31.03.2019)

人民网发表了署名新西兰前总理希普利的文章，其中高度赞扬中国改革和“一带一路”。而目前正值中新双边关系吃紧，该文在新西兰国内引发批评。希普利则否认撰写了这篇文章。 (20.02.2019)

一架飞往上海的新西兰航空客机，周日因未获中国落地许可而被迫半途折返。 新西兰媒体周二报导，该班机因在文件中独立标注台湾，成为被迫折返的关键。 (11.02.2019)

新西兰最大电信公司Spark週三发声明表示，新西兰的通讯安全局以国安风险为由，禁止它们用中国电信龙头华为的5G设备。 (28.11.2018)

（德国之声中文网）中国总理李克强周一与到访的新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）举行会晤。李克强赞扬中新关系的良好发展，称双方"秉持相互尊重、平等相待精神，不断增进政治互信，深化务实合作，扩大人文交流，寻找双方利益的最大公约数，推动中新全面战略伙伴关系不断向前发展"。  

这是阿德恩上任后首次来到中国。这次访问原本计划的时间为将近一周，但最终"缩水"至一天，而且放弃带商务代表团而独自前往。这曾引发了外界对惠灵顿与北京关系吃紧的猜测。不过，阿德恩本人则表示，她早就计划访华，但其行程因为3月15日造成50人丧生的基督城恐怖袭击而缩短。

李克强在致词中也就这一枪击案对新西兰总理表达了慰问。阿德恩对此表示感谢，并强调对新西兰来说，与中国的关系是"最重要和意义最深远的双边关系之一"。

目前中国是新西兰最大的贸易伙伴。在2008年双方签订自由贸易协定以来，双边贸易额10年间提高了两倍。中国是新西兰农产品和食品的重要进口国。

China Jacinda Ardern und Li Keqiang (picture-alliance/AP Photo/N. Hatta)

华为5G之争

新西兰也是中国电信巨头华为扩展5G网络建设业务的目标之一。去年11月，新西兰情报部门曾对电信公司Spark在5G建设方面与华为合作提出警告。此后，有关项目的进程被搁置。阿德恩不久前表示，尚未对是否允许华为参与该国5G网络建设做出最终决定。

此外，新西兰政府对中国在南太平洋的势力扩张提高警觉。为强化新西兰在南太平洋的势力，新西兰政府增加了对该地区岛国的援助。2018年7月，新西兰在一项国防政策声明中称，中国在南太平洋不断增长的影响力破坏地区稳定，并引发了南中国海域的紧张局势。该声明引起中方不满。

李克强呼吁两国政府为双方企业相互投资营造"公平、公正、透明、便利、非歧视的营商环境"；加快推进双边自贸协定升级谈判，推动两国经贸合作换挡升级。他还表示愿将"一带一路"倡议同新方发展战略对接，"开拓思路、挖掘潜力，推动两国经贸合作发展，做大合作蛋糕"。

李克强指出，中新"同为亚太地区有着独立外交传统、负责任的国家"。中国愿同新西兰加强在多边机制内的沟通协调，共同支持基于规则的多边主义和多边贸易体制，应对气候变化等全球性问题。

会谈后，两国总理共同见证双方税务、农业、财政金融、科研等领域合作协议的签署。双方发表了中新领导人关于气候变化问题的声明。

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