政经关系複雜期 新西兰总理阿德恩访华“一日游”

（德国之声中文网）中国总理李克强周一与到访的新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）举行会晤。李克强赞扬中新关系的良好发展，称双方"秉持相互尊重、平等相待精神，不断增进政治互信，深化务实合作，扩大人文交流，寻找双方利益的最大公约数，推动中新全面战略伙伴关系不断向前发展"。

这是阿德恩上任后首次来到中国。这次访问原本计划的时间为将近一周，但最终"缩水"至一天，而且放弃带商务代表团而独自前往。这曾引发了外界对惠灵顿与北京关系吃紧的猜测。不过，阿德恩本人则表示，她早就计划访华，但其行程因为3月15日造成50人丧生的基督城恐怖袭击而缩短。

李克强在致词中也就这一枪击案对新西兰总理表达了慰问。阿德恩对此表示感谢，并强调对新西兰来说，与中国的关系是"最重要和意义最深远的双边关系之一"。

目前中国是新西兰最大的贸易伙伴。在2008年双方签订自由贸易协定以来，双边贸易额10年间提高了两倍。中国是新西兰农产品和食品的重要进口国。

华为5G之争

新西兰也是中国电信巨头华为扩展5G网络建设业务的目标之一。去年11月，新西兰情报部门曾对电信公司Spark在5G建设方面与华为合作提出警告。此后，有关项目的进程被搁置。阿德恩不久前表示，尚未对是否允许华为参与该国5G网络建设做出最终决定。

此外，新西兰政府对中国在南太平洋的势力扩张提高警觉。为强化新西兰在南太平洋的势力，新西兰政府增加了对该地区岛国的援助。2018年7月，新西兰在一项国防政策声明中称，中国在南太平洋不断增长的影响力破坏地区稳定，并引发了南中国海域的紧张局势。该声明引起中方不满。

李克强呼吁两国政府为双方企业相互投资营造"公平、公正、透明、便利、非歧视的营商环境"；加快推进双边自贸协定升级谈判，推动两国经贸合作换挡升级。他还表示愿将"一带一路"倡议同新方发展战略对接，"开拓思路、挖掘潜力，推动两国经贸合作发展，做大合作蛋糕"。

李克强指出，中新"同为亚太地区有着独立外交传统、负责任的国家"。中国愿同新西兰加强在多边机制内的沟通协调，共同支持基于规则的多边主义和多边贸易体制，应对气候变化等全球性问题。

会谈后，两国总理共同见证双方税务、农业、财政金融、科研等领域合作协议的签署。双方发表了中新领导人关于气候变化问题的声明。