政策倒退25年 犀牛角、虎骨重回中国市场

(德国之声中文网) 週一，中国国务院宣布放宽犀牛角与虎骨的贸易活动，同时废止1993年5月29日印发的《国务院关于禁止犀牛角和虎骨贸易的通知》。

国务院在通知中指，犀牛角和虎骨在「特殊情况」下得以被允许使用。这些「特殊情况」包括﹕科学研究、医药、文化交流。

只有從人工繁育的犀牛和老虎（动物园饲养和繁育除外）所获取的犀牛磨角粉和自然死亡虎骨，才能用作科学研究或临床救治，并需在符合条件的医院，由经过国家中医药局确定的处方医师实施。

以文化交流为目的，往来犀牛和虎制品者，仅限于文物保护、公众展示或文化交流等目的，禁止透过市场贩售。

国务院表示，以上不同目的之经贸活动都会遭到严格管控。

疗效未定 真假难辨

对此，德国之声采访世界自然基金会的亚洲区生态保育组组长查普曼(Stuart Chapman)，他批評新规定是「倒退25年」。

「25年前的禁令曾经被誉为保育界的成功，现在却倒退25年，走回头路。」他说老虎曾经在中国土地上消失几十年，在近年的保育工作之下，东北与俄罗斯接壤的地区，老虎数量明显回升。但是随着中国政策大转弯，恐怕再次面临绝种危机。

关于真品与赝品的疗效问题，他说有很多替代品可以达到相同疗效。他也强调，光从产品本身「几乎不可能分辨哪些是合法进口、哪些是非法进口，哪些是人工养殖、哪些是野外猎杀。」

「问题是，在几乎不可能分辨来源是养殖还是野生动物的时后，为什么要开放使用濒临绝种动物做成的产品?」

这个问题一样出现在管制上。虽然这次国务院表示每种不同的用途都会严格管控，但是不管是境内还是边境管制上，都因为产品来源难以追溯，而会有执法上的困难。

1993年国务院颁发禁令禁止犀牛角跟虎骨，标准严格许多: 不但禁止运输、携带、邮寄犀牛角和虎骨进出国境，还取消犀牛角和虎骨药用标准，不得再用犀牛角和虎骨制药。

禁令颁布之后，黑市反而猖獗起来。根据国际组织大象行动联盟的调查，许多相关制品从越南流入中国。

野生动物保育人士担心，这次有限度的开放交易可能刺激相关产品的需求，走私会更严重。

保育组长查普曼也担心解禁向公众发出错误讯号，因而进一步刺激新需求：「之前有一整个世代的人没有用这些产品。我们担心现在解禁，可能会刺激新一代去尝试这个产品。」

中国近年做了一些禁止动物贸易的措施，例如从2017年12月禁止象牙贸易。根据官媒新华社，光是部份禁售就把国内生象牙的价格降低了65%，把象牙进口量降低了80%。象牙在中国是地位的象征。其他野生动物的制品，比如说穿山甲的皮，在中国也还有药用价值。

罗法/李芊 (法新社等)