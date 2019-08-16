政法委社交媒体公号批李嘉诚“纵容犯罪”

（德国之声中文网）据路透社报道，李嘉诚周五（9月13日）表示，他新近有关香港抗议发表的评论被"误传"（misrepresented）令人遗憾，并重申任何违反法治的行为都不能被容忍。

李嘉诚的这一表态是在中国中共中央政法委的微博、微信公号发文批评他"纵容犯罪"之后作出的。

据香港媒体报道，9月9日，网络流传一段影片，片中的李嘉诚出席大浦慈山寺一个活动时表示，香港现时面对非常大的冲击，希望香港人能够度过这个难关，亦盼年轻人能体谅大局，而"执政者能够对我们未来主人翁网开一面"。他称法律与人情虽然有冲突，"但政治问题都要两方面，大家能够为对方想一想"，"好多大事都可以化为小事"。

9月12日，中共中央政法委的社交媒体公号"长安君"、"中央政法委长安剑"发文题为："李嘉诚发声，到底谁该给香港人'网开一面'？

文章称："香港少数'未来的主人翁'在街头非法集会、殴打路人、围攻警察、纵火烧街……种种暴行不一而足。提出对这样的人网开一面，无非就是纵容犯罪。"

政法委公号的这篇文章随即引述网友说法，称李嘉诚在1997年金融风暴时向小业主追债，未对其"网开一面"；并称李嘉诚应把"李家楼盘打折"卖给香港年轻人，才是真正为香港好。

文章称，香港修例风波背后的深层次社会根源，"高房价无疑是其中重要的一个"。"在当下的香港乱局中，不少香港年轻人把房价高、租金贵的不满甚至愤怒发泄到了政府头上，但不得不说，他们的发泄，也许搞错了对象。"

8月中旬，李嘉诚曾在香港多家报刊刊登"黄台之瓜、何堪再摘"以及"以爱之义、止息怒愤"的信息，引发不同的解读。此后，8月下旬，中国大陆多家媒体报道了李嘉诚投资46亿英镑收购英国最大酒吧集团，也有文章以"转移资产"为题。

9月初，中国《环球时报》报道李嘉诚次子李泽楷在多家香港报刊刊登"坚守'一国两制'、停止暴力、维护秩序"的广告。广告文中称，"香港长期繁荣稳定，系于'一国两制'行稳致远。对于近期在香港发生的暴力行为，以致百业凋敝，社会撕裂，深感痛心"。