“政治风气暴戾化”？德国政府领导人遭围攻

（德国之声中文网）德国经济部长、副总理哈贝克（Robert Habeck）切身感受到了农民对政府的怒气。数百名愤怒的农民聚集在码头，把他堵在了船上。

哈贝克周四（1月4日）结束在北海一个小岛上的度假，打道回府。下午他乘坐的渡船在北部石荷州小镇施吕特希尔（Schlüttsiel）靠岸时，遭到抗议者封堵，有人甚至扬言要冲上渡船。由于安保人员认为无法安全上岸，渡船被迫返航，哈贝克一行与同船的另外近30名旅客不得不返回小岛。

据当地警方称，事发时现场有30名警员。而抗议的农民则有一百多人。据经济部一名发言人表示，哈贝克提议由农民代表上船与之对话，但遭到抗议者拒绝。

警方周五早上发布的消息，哈贝克于周四晚些时候乘渡船返回，夜间平安到家。

抗议农民堵住了渡船出口

政府发言人：令人汗颜

联邦政府对这一事件进行了谴责。政府发言人赫伯施特莱特（Steffen Hebestreit）当晚在X平台（原推特）上发文称，抗议者围堵码头的行为违反了民主社会的规范，“令人汗颜”。“政治风气变得如此暴戾，让人无法等闲视之。”

社民党籍的内政部长费泽尔（Nancy Faeser）也发推表示，周四发生的事已完全不属于合法的民主抗议或政治交锋。她认为这与越来越多的激进言论和仇恨有关。反对党基民盟的秘书长也认为有关举动越过了界限。

德国农民协会周五表态谴责了前一天的事件。该协会主席鲁克韦德（Joachim Rukwied）表示，人身攻击、胁迫、侮辱或暴力做法是完全不能接受的。“此类围堵行为绝对是禁区”。

哈贝克本人在周五表示，前一天发生的事让他感到担忧。他强调，抗议的权利在德国是“一种宝贵的财富”，而胁迫和暴力会摧毁这一财富。

农民抗议的起因是联合政府在财政预算危机的压力下计划削减对农户的部分补贴。去年12月18日，德国各地的农民曾在柏林集会示威，数百辆拖拉机在勃兰登堡门前封路，抗议政府决定取消柴油燃料补贴以及取消购买农业和林业机械的税收减免。

据德国农民协会称，这些决定可能使农民损失高达10亿欧元。在去年底大规模抗议活动后，政府表示可以考虑延缓某些补贴的取消，但农民协会认为这远远不够。

肖尔茨在灾区挨骂

遇到民众态度“没好气”的不止哈贝克一人。同样在周四，联邦总理肖尔茨到东部萨克森-安哈尔特州南部的洪泛区视察灾情，也遇到了不友好的反应。

在赫尔默（Helme）河畔的小镇上勒布林根（Oberröblingen），现场的媒体记者听到，有人对肖尔茨呼喊“罪犯”、“还不赶快回去！”，还有人说总理到当地来走一趟只是“作秀”。

不过个别人的无礼抗议也受到当地另一些人的批评。一位居民对德新社表示，“我认为这样冲着人骂街是不对的，应该理性地摆事实、讲道理。”

今冬德国大量持续降水，不少河流漫出河床，北部和东部很多地方被淹或长时间积水。一些居民抱怨当局的抗洪措施协调不力。此外，一段时间以来，东部不少民众对联合政府的财政、能源、气候保护等方面的政策多有不满。

圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张 塞伦盖蒂公园部分成泽国 位于下萨克森州霍登哈根（Hodenhagen）的塞伦盖蒂公园（Serengeti Park）部分被淹。该公园是欧洲最大的开放式动物园，占地220公顷，这里生活着1500多种动物。

圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张 德累斯顿进入三级警戒状态 德累斯顿12月28日晚间宣布进入三级警戒状态。12月29日上午，易北河水位比正常水平已高出5.9米，预计将在29日至30日夜间突破6米大关。

圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张 开放普雷齐恩大坝 为降低水压并并减少流量，当局下令开放普雷齐恩大坝（Pretziener Wehr）。 这座大坝建于150年前，全长135米，最后一次启用是在2013年，大约三分之一的易北河水通过运河流经历史名城马格德堡和舍讷贝克，然后再流回易北河。

圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张 不来梅附近城市疏散居民 不莱梅附近利林塔尔市（ Lilienthal ）的一座堤坝发生破裂，受影响地区已于12月28日下午开始疏散民众。在不来梅的博格费尔德区（Borgfeld），洪水灾情也同样严峻。

圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张 下萨克森州几个县发布洪水预警 下萨克森州几个县已经发布洪水预警。该州州长魏尔（Stephan Weil)来到赫尔德斯海姆镇（Hildesheim)的因纳斯特河（Innerste)河边视察。赫尔德斯海姆镇位于因纳斯特河和莱纳河（Leine)交汇处。

圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张 消防部门抱怨沙袋被盗 德国消防协会抱怨堤坝上的沙袋被居民拿走，因为居民没有沙袋来保护自己的房屋。“我们遇到了多年来从未经历过的洪水“，德国消防队协会主席卡尔-海因茨·班斯（Karl-Heinz Banse）说。自平安夜以来，德国各地已有数千名消防员参加救灾。

圣诞节后德国多地洪水形势依旧紧张 强降雨风险还可能增加 据德国气象局（DWD）预测，12月28日基本没有降雨。 这可能会在一定程度上缓解部分河流的洪水情况，但据预测，强降雨的风险将再次增加。德国部分地区29日可能会反复下雨，尤其是哈尔茨(Harz)、贝吉舍施兰（Bergischem Land）、绍尔兰（Sauerland）和西格兰（Siegerland）周围地区。



（德新社、明镜在线）

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