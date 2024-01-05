“政治风气暴戾化”？德国政府领导人遭围攻

新年伊始，德国政府领导人面对的是部分民众的不满升高。总理肖尔茨视察洪水灾区时遭人谩骂，副总理哈贝克被愤怒的农民围堵下不了船。
（德国之声中文网）德国经济部长、副总理哈贝克（Robert Habeck）切身感受到了农民对政府的怒气。数百名愤怒的农民聚集在码头，把他堵在了船上。
哈贝克周四（1月4日）结束在北海一个小岛上的度假，打道回府。下午他乘坐的渡船在北部石荷州小镇施吕特希尔（Schlüttsiel）靠岸时，遭到抗议者封堵，有人甚至扬言要冲上渡船。由于安保人员认为无法安全上岸，渡船被迫返航，哈贝克一行与同船的另外近30名旅客不得不返回小岛。
据当地警方称，事发时现场有30名警员。而抗议的农民则有一百多人。据经济部一名发言人表示，哈贝克提议由农民代表上船与之对话，但遭到抗议者拒绝。
警方周五早上发布的消息，哈贝克于周四晚些时候乘渡船返回，夜间平安到家。
联邦政府对这一事件进行了谴责。政府发言人赫伯施特莱特（Steffen Hebestreit）当晚在X平台（原推特）上发文称，抗议者围堵码头的行为违反了民主社会的规范，“令人汗颜”。“政治风气变得如此暴戾，让人无法等闲视之。”
社民党籍的内政部长费泽尔（Nancy Faeser）也发推表示，周四发生的事已完全不属于合法的民主抗议或政治交锋。她认为这与越来越多的激进言论和仇恨有关。反对党基民盟的秘书长也认为有关举动越过了界限。
德国农民协会周五表态谴责了前一天的事件。该协会主席鲁克韦德（Joachim Rukwied）表示，人身攻击、胁迫、侮辱或暴力做法是完全不能接受的。“此类围堵行为绝对是禁区”。
哈贝克本人在周五表示，前一天发生的事让他感到担忧。他强调，抗议的权利在德国是“一种宝贵的财富”，而胁迫和暴力会摧毁这一财富。
农民抗议的起因是联合政府在财政预算危机的压力下计划削减对农户的部分补贴。去年12月18日，德国各地的农民曾在柏林集会示威，数百辆拖拉机在勃兰登堡门前封路，抗议政府决定取消柴油燃料补贴以及取消购买农业和林业机械的税收减免。
据德国农民协会称，这些决定可能使农民损失高达10亿欧元。在去年底大规模抗议活动后，政府表示可以考虑延缓某些补贴的取消，但农民协会认为这远远不够。
遇到民众态度“没好气”的不止哈贝克一人。同样在周四，联邦总理肖尔茨到东部萨克森-安哈尔特州南部的洪泛区视察灾情，也遇到了不友好的反应。
在赫尔默（Helme）河畔的小镇上勒布林根（Oberröblingen），现场的媒体记者听到，有人对肖尔茨呼喊“罪犯”、“还不赶快回去！”，还有人说总理到当地来走一趟只是“作秀”。
不过个别人的无礼抗议也受到当地另一些人的批评。一位居民对德新社表示，“我认为这样冲着人骂街是不对的，应该理性地摆事实、讲道理。”
今冬德国大量持续降水，不少河流漫出河床，北部和东部很多地方被淹或长时间积水。一些居民抱怨当局的抗洪措施协调不力。此外，一段时间以来，东部不少民众对联合政府的财政、能源、气候保护等方面的政策多有不满。
（德新社、明镜在线）
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