政治逆风下 中国电动车商以直接投资换取市场准入？

（德国之声中文网）美国智库荣鼎集团报告称，中国去年在电动汽车相关行业的对外直接投资很可能创下新纪录。目前已知的数字尚不包括比亚迪的匈牙利工厂。

而这些对外投资正从北美转向欧洲、中东和亚洲。由于中国企业面临监管不确定性和政治阻力，对北美的直接投资大幅下降。

而今年，报告作者预计，中国电动汽车的海外投资将保持强劲，但会从过去主要是电池领域的投资，转向在欧洲、拉美和亚洲的电动汽车制造。这也是考虑到东道国要求高附加值、创造就业岗位的投资，以此来换取市场准入权。

与此同时，中国电动汽车、电池企业日益面临东道国的政治抵制。而北京在支持电动汽车业海外扩张的同时，也担心技术流失，以及国内经济受到冷落。

欧盟国家竞相吸引中国电动汽车投资

迄今为止，中国电动汽车厂商以出口为主，而不是海外生产。2022-2023年，出口量激增。这也引发欧盟对中国电动汽车进口进行反补贴调查。

在此之际，比亚迪宣布计划在匈牙利建厂。这将意味着可规避欧盟可能实施的反补贴税。报告写道，中国电动汽车厂商意识到，纯出口战略可能会因强大的政治阻力而被排除在东道国市场之外。

但如果中国电动汽车选择直接在欧盟投资，则受到欢迎。报告称，与美国的严格审查不同，欧盟成员国甚至相互竞争，为中国企业提供激励措施。这主要是因为中国电池厂带来技术和就业机会，并增加了当地的附加值。报告预期，欧盟电动汽车调查的结果将是，激励中国电动汽车业在欧盟直接投资。

不过，2022-2023年中国新宣布的电动汽车投资有53%都落入匈牙利之手，这可能引发德、法等欧盟大国感到未能获得中国电动汽车投资的好处。而匈牙利抵制欧盟的核心政策，甚至依靠从欧盟获得的资金向中国企业提供投资优惠，或会引起欧盟其它国家与该国的关系更为紧张。

尽管对北美的投资下降，但巨大的美国市场的吸引力不容忽视。报告指出，中国正尝试通过在美国的自贸协定伙伴--比如摩洛哥投资，来绕过限制。此外，包括比亚迪在内的电动车商也在墨西哥寻找投资地点，以供应美国市场。不过，尚未有确定的投资计划。

报告指出，这也引起华盛顿的警惕。为防止墨西哥成为中国企业的后门，美国政府去年底与墨西哥达成协议，改善墨西哥的投资审查程序。报告作者认为，这是否会抑制中国在墨西哥的电动汽车投资，拭目以待。

比亞迪是如何超越特斯拉的？

北京的忧虑：关键技术流失

而北京迄今一直大力支持电动汽车行业的海外扩张。但同时也面临微妙的平衡。北京担心，支持电动汽车行业在海外的投资会导致技术外流。

此外，中国经济放缓，北京也希望电动汽车相关企业能更多地推动本土经济增长。报告认为，这是中国企业与政府利益之间开始出现分歧。企业希望通过海外投资获利，政府则试图保留国内投资。

据中国官媒报道，中国国家主席习近平去年3月在听取宁德时代汇报在全球市场份额已达37%时，表示"亦喜亦忧"。他说，要防止一路所向披靡、孤军深入，最后却被人兜了底、全军覆没。

中国发改委习近平经济思想研究中心的肖新建去年底撰文，一方面鼓励中国企业海外投资，促进当地就业，以"消除误解和偏见，尽量减少欧美政客对我国产业合作的攻击"，又"便于更好拓展欧美等海外市场"。但与此同时，要避免与存在竞争关系的国家在填补其技术瓶颈的项目中合作，以免损害中国企业自身的竞争力。他提出，要从法律上对个别中国企业进行约束。

（综合报道）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。