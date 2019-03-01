政治迫害？孟晚舟引渡听证会下周举行

(德国之声中文网) 加拿大司法部周五(3月1日)表示，孟晚舟案的证据"已经得到了详尽仔细的核查"，结论是：现有证据已经足够将孟晚舟在下周三(3月6日)移交引渡听证法庭。司法部指出，移交法庭的决定，也意味着引渡程序已经正式启动。只要不列颠哥伦比亚省最高法院的引渡听证法庭也认定证据充分，那么孟晚舟就可以被引渡往美国。

华为财务长孟晚舟今年12月初在温哥华转机时被加拿大方面应美方要求而逮捕，美国司法部指控其触犯了美国制裁伊朗的法规。在缴纳了高额保释金后，孟晚舟目前可以在温哥华地区相对自由地行动，但是不能离开当地。

除了针对孟晚舟个人，美国司法部今年1月底也对华为公司发起诉讼，指控其触犯对伊朗制裁法规，还涉嫌洗钱、欺诈、工业间谍、阴谋阻挠司法等。

加拿大方面应美方要求扣押孟晚舟，引起了中国官方的强烈不满。此后，多名在华加拿大公民被中国方面以不同的罪名逮捕，引发了外交纠纷。但是中国方面坚称，这些案件与孟晚舟案无关。

中国使馆：这是政治迫害

本周六(3月2日)，中国外交部就孟晚舟引渡程序正式启动向加拿大方面表示强烈不满、坚决反对，并提出严正交涉。外交部在声明中指责"美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，是对中国公民合法权益的严重侵犯"。并认为这是一起"严重的政治事件；我们再次敦促美方立即撤销对孟晚舟女士的逮捕令和引渡请求，敦促加方立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国。"

中国驻加拿大使馆也发表声明，认为此案实质上是"对一家中国高科技企业的政治迫害"，"如果加方真的遵循法治原则、司法独立，加方就应该按照加引渡法的有关条款，拒绝美方引渡请求，立即释放孟晚舟女士。加法庭的最终审理结果将是对加方是否坚持司法独立的试金石。我们将拭目以待。"

华为方面也在周六发布律师声明，指出美方的指控具有政治动机，并对加拿大司法部长签发授权推进令、启动引渡程序表示失望。声明认为，"孟晚舟没有任何不当行为，美国对她的起诉与引渡是对司法程序的滥用。"

中美关系出现缓和？

孟晚舟案也对深陷贸易争端的中美关系造成了进一步的不利影响。不过，美国总统特朗普上周再次延长了贸易战"停火期限"，为谈判再争取一些时间。白宫方面还表示，美中两国元首将在不久后进行会晤，并有望在峰会上就贸易争端签署协议。两国官方还对一周前的贸易磋商都作出了积极评价。

本周日(3月3日)开幕的中国全国政协会议以及3月5日开幕的全国人大会议上，中美贸易争端也将是重要议题。在周六的政协新闻发布会上，全国政协发言人郭卫民表示，目前，中美双方已经在"在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得了实质性的进展"。他透露，双方将按照两国元首确定的原则和方向加强沟通，共同做好下一步工作。"中美尽快达成互利共赢的协议，不仅有利于中美双方，对世界经济将是一个好消息。"

文山/任琛/(法新社、新华社、德新社)