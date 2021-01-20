政治落魄 特朗普商业品牌亦受重创

离任的特朗普，其政治声誉一地鸡毛。数月来一再指控选举舞弊的他，攻击党内盟友、煽动冲击国会，俨然成为了全世界的笑料。同时，这位地产大亨的商业帝国也被撼动了根基，长年商业伙伴纷纷离他而去，他的个人品牌如今就是商界的烫手山芋。
(德国之声中文网)在1月6日暴力冲击国会事件之后，许多与特朗普家族企业有业务合作关系的公司、银行纷纷斩断了联系。法新社报道称，德意志银行就已经表示，不愿意再和特朗普及其名下企业有瓜葛。目前，特朗普还欠德意志银行4亿美元债务。美国金融机构Signature Bank更是关闭了特朗普在该银行旗下的所有个人账户。甚至连美国职业高尔夫协会也宣布取消2022年在特朗普拥有的新泽西州高尔夫球场举办锦标赛的计划。
特朗普的传记作者德安东尼奥(Michael D'Antonio)说，暴力冲击国会事件后，"特朗普"的名字已经成为了特朗普商业帝国的沉重负担，成为了"暴徒"的代名词；"他已经成为了美国历史上最不可饶恕的总统。"
美国西北大学市场营销学教授卡尔金斯(Tim Calkins)也认为，特朗普的商业品牌形象受到了其混乱不堪总统任期的深远影响。他说，"特朗普的商业品牌曾经象征着富有、成功、极致奢华，而现在则与反政府立场、种族主义、极端主义相关联，某种程度上已经被毒化。"
早在2017年特朗普刚上台时，他经营的宾馆的业绩就受到了一些不利影响。特朗普家族因此放弃了位于纽约的一间豪华酒店。《华盛顿邮报》不久前还披露，在华盛顿以及芝加哥的特朗普酒店近期也只能惨淡经营，当然这还包括了疫情因素。
特朗普则坚决驳斥有关其家族面临财务困境的报道。他在去年10月表示，他欠德意志银行的4亿美元"只占我净资产的微小零头"。据《福布斯》杂志估计，特朗普近期的财产总额约为25亿美元，而2016年底刚刚胜选时，他的财产额曾高达37亿美元。
"公民责任与道德组织"(CREW)还指出，特朗普的酒店以及高尔夫球场在过去4年中收到了不少公共税款。这是因为特朗普经常携带家属、政府工作人员、特勤局保安前去住宿。该组织去年9月曾估计，这部分差旅金额高达1亿美元。而且，特朗普让到访的外国政要或者说客下榻自己名下的酒店，构成了利益冲突。CREW组织估计此类案例总共有3400起。
CREW组织主席布克班德(Bookbinder)对法新社表示，特朗普担任总统期间并没有完全和自己的商业帝国切断联系，反而将政治利益与商业利益混为一谈；他利用总统的职务之便来推广其商业品牌，负责经营商业帝国的子女们则反过来在政治上为父亲造势。布克班德认为，正是因为这般公私不分的行为，导致不喜欢特朗普政治立场的客户今后也不会青睐特朗普的商业品牌；今后特朗普的商业帝国只能仰仗于一个"非常小、但是非常极端的粉丝群体"。
特朗普的传记作者德安东尼奥则认为，特朗普离任后，也许可以靠出售旗下房地产来偿还德意志银行的债务。"在今后十年内，我们大概都不会再看到特朗普大厦、特朗普酒店、特朗普高尔夫球场了。"
不过，德安东尼奥还预测，特朗普下台后有可能会打造一个自己的电视传媒集团，吸引极端保守派受众。
文山/凝炼/(法新社)
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