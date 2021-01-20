政治落魄 特朗普商业品牌亦受重创

(德国之声中文网)在1月6日暴力冲击国会事件之后，许多与特朗普家族企业有业务合作关系的公司、银行纷纷斩断了联系。法新社报道称，德意志银行就已经表示，不愿意再和特朗普及其名下企业有瓜葛。目前，特朗普还欠德意志银行4亿美元债务。美国金融机构Signature Bank更是关闭了特朗普在该银行旗下的所有个人账户。甚至连美国职业高尔夫协会也宣布取消2022年在特朗普拥有的新泽西州高尔夫球场举办锦标赛的计划。

特朗普的传记作者德安东尼奥(Michael D'Antonio)说，暴力冲击国会事件后，"特朗普"的名字已经成为了特朗普商业帝国的沉重负担，成为了"暴徒"的代名词；"他已经成为了美国历史上最不可饶恕的总统。"

美国西北大学市场营销学教授卡尔金斯(Tim Calkins)也认为，特朗普的商业品牌形象受到了其混乱不堪总统任期的深远影响。他说，"特朗普的商业品牌曾经象征着富有、成功、极致奢华，而现在则与反政府立场、种族主义、极端主义相关联，某种程度上已经被毒化。"

早在2017年特朗普刚上台时，他经营的宾馆的业绩就受到了一些不利影响。特朗普家族因此放弃了位于纽约的一间豪华酒店。《华盛顿邮报》不久前还披露，在华盛顿以及芝加哥的特朗普酒店近期也只能惨淡经营，当然这还包括了疫情因素。

特朗普则坚决驳斥有关其家族面临财务困境的报道。他在去年10月表示，他欠德意志银行的4亿美元"只占我净资产的微小零头"。据《福布斯》杂志估计，特朗普近期的财产总额约为25亿美元，而2016年底刚刚胜选时，他的财产额曾高达37亿美元。

公器私用遭报应

"公民责任与道德组织"(CREW)还指出，特朗普的酒店以及高尔夫球场在过去4年中收到了不少公共税款。这是因为特朗普经常携带家属、政府工作人员、特勤局保安前去住宿。该组织去年9月曾估计，这部分差旅金额高达1亿美元。而且，特朗普让到访的外国政要或者说客下榻自己名下的酒店，构成了利益冲突。CREW组织估计此类案例总共有3400起。

CREW组织主席布克班德(Bookbinder)对法新社表示，特朗普担任总统期间并没有完全和自己的商业帝国切断联系，反而将政治利益与商业利益混为一谈；他利用总统的职务之便来推广其商业品牌，负责经营商业帝国的子女们则反过来在政治上为父亲造势。布克班德认为，正是因为这般公私不分的行为，导致不喜欢特朗普政治立场的客户今后也不会青睐特朗普的商业品牌；今后特朗普的商业帝国只能仰仗于一个"非常小、但是非常极端的粉丝群体"。

特朗普的传记作者德安东尼奥则认为，特朗普离任后，也许可以靠出售旗下房地产来偿还德意志银行的债务。"在今后十年内，我们大概都不会再看到特朗普大厦、特朗普酒店、特朗普高尔夫球场了。"

不过，德安东尼奥还预测，特朗普下台后有可能会打造一个自己的电视传媒集团，吸引极端保守派受众。

文山/凝炼/(法新社)

特朗普的避税经 纽约时报：特朗普2016和2017各缴750美元所得税 据《纽约时报》9月27日引用纳税申报数据报道，美国总统特朗普在2016和2017年各缴纳约750美元联邦所得税。在之前15年里，他有10年根本没缴纳所得税，大多数情况下是因为他报告旗下企业损失超过盈利。特朗普的税务资料被揭露，正值离11月3日美国总统大选只剩一个多月的时间。《纽约时报》以保护消息人士为由拒绝透露来源，但称消息人士是透过合法管道取得资料。

特朗普的避税经 特朗普：“假新闻” 特朗普在当天举行的记者会上否认上述报道，称其“完全是假新闻”。他说，事实上，他交了税，但是报税表正在被审计。当被追问何时能公开自己的报税表时，特朗普没有给出明确答复。特朗普和拜登的第一场总统候选人电视辩论将于9月29日举行。分析认为，纽约时报的报道可能将影响特朗普在蓝领选民中的支持率。

特朗普的避税经 2016年竞选期间拒绝公开税务信息 在2016年总统竞选期间，特朗普就曾以“正在接受审计”为由拒绝公开税务信息。他也是40多年来第一位拒绝公开财务记录的美国总统。

特朗普的避税经 最高法允许检察官万斯调阅特朗普财务记录 2016年大选前夕，两名女性自称与特朗普有染并收到“封口费”，促使民主党人、纽约市曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)开始调查特朗普集团是否伪造商业记录隐瞒“封口费”。万斯的诉求受到曼哈顿联邦法院和第二联邦巡回上诉法院支持，联邦最高法院今年7月9日就特朗普方的上诉做出裁决，允许万斯调阅特朗普总统的财务记录，但国会众议院3家委员会暂无法获得相关文件。由于诉讼需经过更多法律程序，媒体预期特朗普的财务记录在今年11月总统选举前不会公开。

特朗普的避税经 10年来所得税退税7290万美元 从2010年至今，特朗普以巨额亏损为由获得的所得税退税累积高达7290万美元，目前国税局正在对此审计。若国税局的裁决对特朗普不利，他将需要支付1亿美元以上。据《纽约时报》报道，在２０００年到２０１７年的18年里，特朗普一共缴纳了近9500万美元的联邦所得税，但7290万美元的退税令其收回了缴纳的大部分税金和利息，令其平均每年的联邦所得税降至约140万美元，与其收入不成比例，远远低于同时期收入最高的0.01%的美国人平均每年缴纳2500万美元的联邦所得税的水平。

特朗普的避税经 伊万卡或既任家族高管又拿可减税的咨询费 据纽约时报报道，特朗普名下的许多标志性企业，包括高尔夫球场正遭遇大笔亏损。他个人担保的数亿美元贷款即将到期，使其面临更多财务压力。但特朗普通过住宅、飞机、电视出镜造型设计等大大小小的支出获得税收减免，维持奢侈生活。 此外，伊万卡·特朗普在特朗普集团任职时，似乎收到了“咨询费”，这也有助于减少其家族的税款。在几乎所有项目中，特朗普的公司都预留了约20%的收入，用于支付原因不明的“咨询费”。

特朗普的避税经 利用旗下实体亏损减税 据纽约时报估算，在2004年至2018年期间，特朗普靠出售自己的形象和品牌授权总共赚了4.2740亿美元，但他利用特朗普集团下许多实体的亏损减少纳税。入主白宫后，特朗普的俱乐部、酒店通过游说者、政治人士和外国官员入会或者付费住宿获得大量好处。他还从外国项目中获得了数百万美元，其中300万美元来自菲律宾，230万美元来自印度，100万美元来自土耳其。 作者: 乐然



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