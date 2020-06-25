政治正确？变性黑人登CK广告

（德国之声中文网）在"黑人的命也是命"（Black Lives Matter）运动大潮下，许多品牌厂商也成了惊弓之鸟，在商业推广的时候如履薄冰，害怕一不小心就犯下政治不正确的错误，在本来就难以为继的新冠疫情经济危机中雪上加霜。最新引起广泛关注的是时尚品牌CalvinKlein邀请美国变性黑人琼斯（Jari Jones）参与其"#我穿Calvin我骄傲"（#PROUDINMYCALVINS）的推广活动。主旨是再次彰显该品牌对LGBT群体的重视。

在弗洛伊德之前

2020年5月15日，Calvin Klein在其官方YouTube帐号上发表了一个题为"Jari Jones is #PROUDINMYCALVINS"的视频，视频中的主角琼斯讲述了自己作为变性人，是如何帮助来到纽约的变性儿童开启他们新生活的。这个视频是Calvin Klein公司发起的#我穿Calvin我骄傲"活动系列视频中的一个，整个活动还包括了其它LGBT群体的代表人物。当时美国黑人弗洛伊德被警察膝盖锁喉至死的事情还没有发生，因为他的死而再度被点燃的"Black Lives Matter"运动也没有发展成为全球性的大规模抗议。

6月中旬，在美国纽约曼哈顿的街头上出现了一副变性黑人琼斯的巨幅海报。琼斯本人在海报面前打开香槟庆祝，称自己感觉像是"登上了9层云霄"，并在其个人推特账号上为相关照片佐以"#黑色变性人的命也是命"（#BlackTransLivesMatter）的关键字，引起了广泛关注。

除了琼斯推特账号上对广告海报褒贬不一的评论意外，这一消息也得到了中国媒体的关注。"三联生活周刊"曾在其新浪微博账号上发帖称："她的皮肤是黑色的，没有传统以瘦为美的身材，还是一位变性人。CK签下了这位特别的美国模特Jari Jones……此次用Jari Jones替换下超级名模Doutzen Kroes的海报，引发了部分粉丝的不满"，"三联生活周刊"将此事与"黑人的命也是命"运动联系在一起指出："但是在当下，明显支持者的声浪要盖过反对者"。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 《飘》忽而至的争议 现在，要对电影史重作评价了？对美国国内的种族主义争议高涨之际，美国流媒体平台HBO Max宣布，暂时下架经典作品《飘》。有该片版权的华纳公司作自我批评，承认奴隶们当时的情境在片中被美化，作了不符合现实的描述。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 以后先来一段批评性导引？ 现在将《飘》下架的HBO Max准备以后再提供这部经典作品，当然，要附带专家们的历史评价。这自然引发问题，因为《飘》可不是歪曲表现历史事件和社会发展的唯一影片。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 美国电影神话：《一个国家的诞生》 出自格里菲斯 （David Wark Griffith）之手的《一个国家的诞生》（The Birth of a Nation）是美国无声电影时代最著名、最有创意的作品。1915年出品的这部长达3小时的巨构讲述了美国内战中的事件。片中，对非裔美国人的演绎也相当扭曲：他们要么以负面形象出现，要么自愿屈就美国白种人的愿望。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 涂黑脸：《爵士歌手》 将来，该怎么放映这部电影？毕竟，它可是电影史上的最著名作品之一。1927出品的《爵士歌手》（The Jazz Singer）是电影史上首部有声片。男主角饰演者阿尔·乔尔森（Al Jolson）是有名的白人歌手和谐星。该片中，他脸上涂黑，扮成非裔美国人。今天，对此无法忍受的可不只是黑人。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 歧视性: “涂黑脸” 如今，“涂黑脸”被人们用以指称此一现象：非裔美国人角色在很长时间里由白人演员担任。该图显示的是1930年出品的《狂欢》（Whoopee）一片主角饰演者艾迪·坎特尔（Eddie Cantor，本名Isidore Itzkowitz）。这一荒唐的角色分配方式今天被视为种族主义。那么，人们该如何对待这些来自另一个时代的故事片呢？

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 西部片中的“红脸” 由此，人们便很快会面对地道的美式片种——西部片。在那里，白人明星饰演有其它肤色的角色——本片里是印第安人。在《酋长之子塔赞》（Son of Cochise）一片中，洛克·赫德森（Rock Hudson，右二）饰演心性平和的酋长之子。该片导演是原名汉斯·德特勒夫·西尔克（Hans Detlef Sierck）的德国人道格拉斯·西尔克（Douglas Sirk），1937年，他逃离纳粹德国。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 偶像作品《搜索者》 西部片《搜索者》（The Searchers）亦可被视为道德、美学和历史倒错的一个著例。几乎没有任何一部别的美国电影像约翰·福特（John Fords）执导的这部西部片（1956年）那样，直到今天仍被如此热议。在很多专家眼里，她属于永恒的最佳影片。而另一方面，该片却宣传种族主义世界观，这也该重作评价啦？

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 越战片暗含种族主义？ 美国电影或多或少暗中传布种族主义偏见？老实讲，相关讨论也应扩展到不涉非裔美国人角色的其它影片。无疑出色反映了越战的电影《猎鹿人》（The Deer Hunter）是否也煽惑了对越南人的偏见？

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 如何看待《现代启示录》及其他？ 被誉为电影杰作的《现代启示录》（Apocalypse Now）或许也该受到指责：始终只注重表现白种美国人，越南人则被用来充作没有特征和个性的电影摆设？因此，人们将来应如何对待这样一部电影？尤其是，如何看待那些众多的确糟糕的越战片？

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 《蒂凡尼的早餐》里的假日本人 好莱坞电影里，很多亚洲角色被严重扭曲。经典片《蒂凡尼的早餐》（Breakfast at Tiffany's）便是例子。美国白人演员米奇·鲁尼（Mickey Rooney）饰演日本人国吉先生（Mr. Yunioshi）——女主人公霍莉·戈莱特利（Holly Golightly，奥黛莉·赫本饰演）的邻居。人们自可幽默视之，但该角色却也足以促进偏见。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 好莱坞里的拉丁裔美国人：《曼哈顿爱情故事》（Manhattan Love Story）一众 德国之声的一份调查报告中有这么一句：“拉丁裔美国人约占美国总人口18%，是该国最大的少数民族群体”。对他们也存在着刻板的表现，虽不致像在黑人和亚洲人那里那样，只是蔑视性的。但仍有一个问题：要是像詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）那样的女演员们总以性感、激情面目出现，观众会有何种想法？

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 日本/中国困难关系 谈及避免传统偏见，其它国家也不容易。日本电影里对中国人的展示是一个很能说明问题的例子，中国电影亦然。原因在于两国间曾有过的长期战争。近期以来，出现缓和迹象。本图摄于2005年：导演张艺谋和日本演员高仓健（Ken Takakura）携手合作。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 回眸——德国人在好莱坞 很多逃离纳粹魔爪的奥地利演员和德国演员流亡好莱坞。在那里，他们主要得到饰演纳粹角色的机会，如本图所示，在名片《卡桑布兰卡》（Casablanca）中，康拉德·法伊特（Conrad Veidt）饰演施特拉瑟少校（Major Strasser，左）。这种情况导致出现对德语演员们的角色分配固定模式，战后多年依然。

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 如今依旧演“纳粹”：克里斯托夫·瓦尔茨们 这一固定模式一直延续到今天。相对较近的一个例子是德－奥演员克里斯托夫·瓦尔茨（Christoph Waltz）。他在昆汀·塔朗蒂诺（Quentin Tarantinos）执导的《无耻混蛋》 （Inglorious Basterds）一片中精湛演绎了一名冲锋队队长。可是，观众会怎么想：在新千年里，德语演员们依旧扮演纳粹？

随时代之风飘逝？ 电影、俗套及批评 出自纳粹德国的“有保留电影”：《犹太人苏斯》（Jud Süss） 固化偏见和成见的电影有时的确必须被禁演，在这方面，也有例子。纳粹德国的一些尤其恶劣的反犹宣传片（如本图所示的《犹太人苏斯》）今天也只能在授课范围内，或有历史学家或电影专家讲解的框架内“有保留”放映。 作者: Jochen Kürten



上述消息发表不久后，就在微博上被熟悉时尚行业的博主辟谣。名为"FahsionModels"的微博用户指出："这几天在全球网络引发热议的CK黑人跨性别模特的新闻是假的！主人公Jari Jones并没有被CK签下，她只是作为模特参与了CK为'Pride Month彩虹骄傲月'制作的内容，早在BLM事件之前已经拍摄完成，参与拍摄的除了她还有其他LGBTQ+群体，Jaris是代表T（Trans 跨性别者）群体参与的这次拍摄。这并不是宣扬一种审美上的政治正确，品牌制作这个广告的目的是为了LGBTQ+群体发声，鼓励大家悦纳自我、活出自己想要的生活。"

有关广告的争论

自称是"知名时尚博主"的"FahsionModels"还指出："签约一词在模特和时尚行业有着特别的意义，代表着与品牌签署长期合作协议，即大家所熟知的"代言"。CK这种体量的品牌每年用的模特至少上百，不论是拍摄广告、型录、电商还是线下活动，你没有代言合同在身，只是给品牌拍摄了一次大片就跑出去说自己是品牌签约模特，才是贻笑大方。"

上述博文发表不久后，"三联生活周刊"于本周一（6月29日）在原来的相关博文上修改了措辞，称是"CK的一场活动邀请了这位特别的美国模特Jari Jones，并将她的大面积海报挂在了纽约街头"。虽然关于"签约"的讨论看似告一段落，但就这个广告本身的争论却依然激烈。

社交媒体上，有批评的声音指出这是CalvinKlein在当今政治正确大潮的驱使下的市场营销行为。许多推特用户表示在看到了琼斯的广告后不会再购买CalvinKlein的产品，称相关广告毫无美感可言，展现的是肥胖症。名为"OhBondageUpYours"的用户表态称："这与包容恰恰相反。选择这个模特是因为你们可以一次性勾选许多正确答案……所以你们认为一下子就能顾及所有的事情。我们看到了你的本质，它并不包容"，更有用户直接向琼斯发起人身攻击。同时，在包括推特在的社交媒体上，也可以看到许多支持琼斯和CalvinKlein公司的评论。

鉴于有不少推特用户在与琼斯最新广告活动的推文下发表了含有仇视和歧视性的言论，CalvinKlein于6月25日和26日连续两天表态称，将删除所有仇恨和攻击性的言论，并屏蔽相关账号。

而Calvin Klein也不是唯一一个在"黑人的命也是命"（Black Lives Matter）运动大潮下，引起关注的公司。化妆品牌欧莱雅（L'Oreal）日前发表声明称，将停止在公司旗下的产品说明中使用"美白"和"公平"等字眼。6月中旬，在中国有几十年历史的传统牙膏品牌"黑人牙膏"，也因产品中"刻板种族形象"的问题收到关注。"黑人牙膏"隶属美国跨国日用品巨头高露洁棕榄（Colgate Palmolive），该公司与6月中旬宣布，正在重新评估这款牙膏的品牌形象。







