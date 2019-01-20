政治暗语引差评 恐怖游戏《还愿》销量逆势成长

（德国之声中文网）原本是一个制作精良、故事背景细腻、代入感十足的恐怖游戏，最近却成为大量中国大陆玩家攻击的对象。尽管游戏发行商出面澄清，仍无法平息玩家怒气，中国代理商接着宣布与该游戏终止合作关系。该游戏在中国已遭全面封杀，但在游戏平台Steam的人气不降反增，25日，全球销量达一百万套，晋升平台冠军。

由台湾赤烛游戏、唯晶科技两家公司主导开发的第一人称恐怖游戏《还愿》于2月19日在游戏平台Steam上线，原本好评如潮，但随后因为部分玩家发现了游戏里隐藏的一些政治暗语，该游戏顿时成为大陆玩家的众矢之的。

这是一款台湾地方文化气息很浓的恐怖解密游戏。其总游戏长度和看一部电影的时间差不多，游戏过程又类似近年来风靡全球的密室逃脱。游戏的故事深刻描述了1980年代的台北一栋小公寓里 ，一个试图遵循传统观念的三口之家所遭遇的离奇恐怖经历。

从游戏平台Steam公开的游戏视频和截图来看，这是一款画面制作精良，注重细节，包含了大量特别有台湾文化印记和特色的游戏。游戏一出，得到了中国大陆和台湾玩家的一致好评。许多中国玩家和包括新浪在内的网络媒体将它称为好评如潮，"刷屏"数天，并"吓尿大批老外"的"国产恐怖游戏"。而就在游戏上线大约一天后，有玩家在游戏中找到了"夹带私货"的元素。是指游戏场景中，在一面看起来像是随机贴在墙上的中国道教式符咒中，隐藏着一些政治暗语，讽刺中国国家主席习近平。

赤烛道歉

游戏的开发方赤烛游戏于2月23日通过其官方脸书帐号发表声明称，团队在制作游戏的试玩版时"经常会参照当时的网路用语作为暂时素材，但这次因为版本同步问题而没有全部删除，实属意外，没有任何攻击或辱骂意图。已于2/21晚上的v1.0.5 版本移除。"同时，这家台湾游戏开发商表态称："这次的风波反应出了团队在制作流程上不够严谨这个事实，作为一家游戏公司，赤烛确实还有很大的进步空间，造成各方的困扰赤烛感到万分抱歉，恳请所有玩家见谅。一切责任归咎皆为赤烛所应承担。"

然而这样的声明并未挽救这款游戏在中国市场的命运。2月24日，中国代理商Indievent下午在官方微博发表书面声明，表示上午得知消息后立刻进行核查、内部整改并发出道歉声明，另对主要负责人实施严厉处罚教育，确保往后不再发生此事。

此外，与「还愿」有关的热搜词条，如百度百科、哔哩哔哩视频，已经被全数移除。

然而与此逆势成长的是「还愿」的国际销售量。根据Steam 的公开排行页面SteamSpy统计显示，「还愿」(Devotion)已经突破一百万次购买，比第二名多出五十万次，稳居第一位。

"呢嘛叭唭"和"小熊维尼"

在引發争议的这个黄色的符咒里，玩家可以看到它被"呢嘛叭唭"四个字包围。而这四个字和网络用语中的"尼马87"谐音，可以被理解为有"你妈白痴"的辱骂含义。而且细心的玩家在这个符咒的中间还发现，以红色篆刻印章体出现的字符实际上写的是"习近平小熊维尼"。

近年来，中国国家领导人习近平被众多网民略带调侃的形容为"小熊维尼"--尤其是2013年习近平与时任美国总统奥巴马在加州会面时，两人并肩散步的照片被网民认为神似小熊维尼与跳跳虎走路的样子。之后此事触动了中国审查机关的神经，把"小熊维尼"定义为无法搜索的敏感词，甚至不允许迪士尼制作的真人版电影《挚友维尼》进入中国。在台湾，有许多对中共政体以及习近平本人执政风格有反面意见的民众近几年尤其喜欢用"小熊维尼"来表达对这位中共高层领导人的不满。

从目众多玩家和关注者对《还愿》这部游戏的评论来看，游戏中这个符咒所包含的一些政治上的隐语成为了他们给予差评的理由，不论玩家是否来自中国。名为"换御风"的Steam玩家写道：「我无法相信我在这个游戏中看到了政治元素和对其他国家的歧视。 我完全理解台湾民众不同的政治观点。我不能忍受的是让游戏成为贬低其他国家政治体系的可怜工具。 真诚地说，这是一个精彩的游戏，但侮辱中国大陆的意图是我不能认同的。」

Steam玩家公布了相关截图后引发激烈讨论

从另一角度来看，在Steam上也出现了大量玩家对这个游戏给出的好评。在对游戏的制作水平、故事情节以及代入感给予积极评价的同时，也有玩家指出，不应该把一部游戏中出现对某位政治领导人的讽刺视为对该国全体国民的侮辱。名为"NothingWorthere"的玩家评论称，「听说战狼们因为这个游戏潮喷了，过来下单买了支持一下。一身G点还看不起人家，COD（游戏：使命的召唤系列）里面蛾子和老美被黑了多少次，总统死了多少次，战狼啥都忍不了，还是乖乖当追梦人吧……」

也有玩家表态称，本来非常愿意支持《还愿》的出品方台湾赤烛游戏，购买这个在欧洲售价13.99欧元的游戏。但在游戏中发现了侮辱中国国家领导人的政治暗语后，许多Steam玩家纷纷要求退款。目前并不清楚Steam对这些退款要求做何处理。

截至2月25日，Steam平台上对于这款游戏的评价是「褒贬不一」，14,856条评论中，共有5,841条好评，9,015条负评。截至2月25日，Steam平台上对于这款游戏的评价是「褒贬不一」，14,856条评论中，共有5,841条好评，9,015条负评。

