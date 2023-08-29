政治或科學？中國核廢水氚含量被指更勝福島

（德國之聲中文網）日本核廢水排海在中國引發劇烈反彈，中方全面禁止進口日本水產，日方已表示或據此向世界貿易組織（WTO）申訴。中國態度強硬，社群媒體平台湧現諸多「反日」情緒。但有分析認為，中國核電廠排放的廢水，其氚含量實際上比福島還要來得更高，北京似是藉此事件煽動民族主義。

根據負責管理福島第一核電廠的東京電力公司（Tepco），福島核廢水排放標準為氚濃度分析值低於每公升1500貝克勒爾（Bq），遠低於日本「每公升6萬貝克勒爾」的國家安全標準。日本於8月24日正式排放廢水入海後，官方抽樣檢測顯示並無超標情況。

根據《日本放送協會》（NHK）報導，福島第一核電廠每年計劃排放的氚含量上限為22萬億貝克勒爾。而中國核能行業協會的統計數據顯示，中國13座核電廠2021年排海廢水的氚含量，均超過福島第一核電廠1年內的計劃排放量。其中，浙江省秦山核電站2021年排氚量達218萬億貝克勒爾，約為福島1年最大排氚量的10倍。《衛報》則指出，中國福建省福清核電站的排氚量，是福島計劃排放量的3倍左右。

福島核廢水排海經國際原子能機構核可，許多科學家認為，此事對人類和環境的放射性影響「可以忽略不計」。紐西蘭奧克蘭大學物理系副教授克羅夫切克（David Krofcheck）向《衛報》表示，福島核廢水的氚含量比世界衛生組織（WHO）建議的飲用水標準，「還要少7倍」；自從中國、韓國和台灣在沿海地區建核電廠以來，「這些正常運行的核電站已向北太平洋釋放了更多的氚」。

德國漢諾威大學放射生態學與輻射防護研究所教授瓦爾特（Clemens Walther）告訴德廣聯（ARD），氚本就自然存在於環境、食品、動物，以及人體內，而福島排放核廢水的每年含氚量，約與正常運行的核電廠冷卻水相當，甚至遠低於歐洲部分核設施所排廢水的放射性。他認為，就算「喝一杯福島的處理後核廢水」，進入人體內的氚量「差不多就是我們乘坐1小時飛機遭受的宇宙射線輻射量」，因此中、韓等鄰國對福島核廢水排海的強烈抗議，可能未必出於對水產放射性的擔憂，更多是基於政治動機。

不過對此，中國外交部發言人汪文斌此前已經表示，福島核廢水曾經過核電廠熔化堆芯，與核電廠正常運行排水的性質、來源、處理難度均不同，不應混為一談。

中國為核電大國

國際原子能機構（IAEA）今年5月26日曾指出，中國目前在核能發電量方面，僅次於法國和美國、排名全球第三，核電裝機容量更預計將在2030年領先世界。全球核協會（World Nuclear Association）5月數據則指，截至去年底，全球正在建設的55座核反應堆中，有23座位於中國。

根據有中國官方背景的「澎湃新聞」報導，中國國務院7月31日批准了6座新核反應堆的建設，分別位於山東石島灣、福建寧德及遼寧徐大堡等3處電廠，預計投入1200億元人民幣（170億美元），繼續擴大該國的核電項目。

2020年，中國國家主席習近平曾承諾將繼續支持聯合國2030年可持續發展議程，並表示中國將於2060年，從世界最大的二氧化碳排放國，轉為碳中和國家，而核能正是中國優化能源結構、實現降低碳排放目標的重要選擇。

根據中國核能行業協會4月26日發布的《中國核能發展報告2023》藍皮書，該國的核能發電量預期在2035年達總發電量的10%左右，相比2022年翻倍。

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