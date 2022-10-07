政治强人？独裁暴君？你究竟多了解普京

(德国之声中文网）如果是在和平时期，普京一定会为其七十大寿举办隆重的庆典，世界各地政商名流也一定会前来致贺。生日庆典的贵宾席上，德国前总理施罗德绝对不会缺席。施罗德和普京结下了手足般的兄弟情谊，曾称普京是位“无可挑剔的民主派人士”。不过，施罗德的此番评价当年就未能引起其他人的共鸣。

2022年2月24日，普京发动侵乌战争后，他愈发陷入了孤立境地。在他七十大寿之际，向他祝寿的国际领导人寥寥无几。连中国党和国家领导人习近平都没有公开致贺电。

乌克兰战争爆发八个月之后，普京努力为自己打造的强人形象已经荡然无存。乌克兰军队摧枯拉朽般的反攻态势，恐怕更让普京无地自容。现在的普京也许会回想起民主德国瓦解前的最后几个月。

民主德国的消失令年轻的普京感到震撼

柏林墙倒塌之后，两德于1990年实现统一，民主德国作为一个国家也就从世界地图上消失了。当时，作为苏联情报机构克格勃的工作人员，普京在德累斯顿经历了这场巨变。一年之后，苏联解体。

历史学家科纳伯（ Hubertus Knabe ）曾撰文指出，民主德国的消失曾令年轻的普京感到非常突然。东德国家安全部的档案显示，当时克格勃和东德公安部的特工都没有意识到，民主德国会在短期内土崩瓦解。

科纳伯指出，“正是这段经历，令普京对公民社会产生了深深的不信任感。”

“瞒天过海的意愿”

科纳伯掌握的材料显示，普京被克格勃派驻民主德国期间，曾拥有在资本主义西德招募特工的权力。而要想成功招募特工，必须具备一些常人不具备的特殊潜质，“那就是耐心、蒙骗掩饰以及迂回战术。”普京现在的行为方式中，仍能看出这些潜质。

罗森鲍威尔（Wolfgang Rosenbauer ）也对普京有着类似的印象。九十年代，罗森鲍威尔曾同普京有过一些商业上的往来。他回忆到，当时在汉堡的一次晚宴上，普京佯装完全不懂德语，整个交流过程都有专人翻译。

而事实上，曾被常年派驻德累斯顿的普京可以讲非常流利的德语。直到晚餐结束，普京起身告别时，罗森鲍威尔才恍然大悟，“普京看着我用德语说：太好了，请你把相关文件交给我。”

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 入读克格勃学校 1952年，普京出生于圣彼得堡，这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿，据称，柏林墙倒塌后，普京曾烧毁大批克格勃文件。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 走上仕途 这张图片上可以看到普京站在圣彼得堡市长索布恰克身边，此人也是他走上仕途的伯乐。索布恰克曾是普京上大学时的教授，他任命普京担任国际事务顾问。尽管后来普京卷入一场腐败丑闻，但他和索布恰克的友谊使他最终保住了乌纱帽。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 火箭般的升迁速度 普京很快离开彼得堡前往莫斯科。1997年，他在时任俄罗斯总统的叶利钦团队中谋得一个中级职位。而正是这个中级职位，使得普京得以在俄罗斯政坛广结善缘，为其日后在政坛的快速升迁奠定了基础。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 恩师之死 2000年，政坛恩师索布恰克逝世，已官至俄罗斯总统的普京亲赴葬礼表示哀悼。索布恰克生前曾努力帮助普京成为总统。而此前一年，普京则利用其政治影响力帮助陷入腐败丑闻的索布恰克安全脱身。这也是普京在政坛上的处世之道：只要是朋友，普京就会帮他摆平问题。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 临时总统 1999年底，叶利钦宣布辞职，由普京出任代总统。普京正式竞选总统后，他在圣彼得堡期间的贪腐丑闻再度被提出。提出上述指控的杜马议员马丽娜·萨利耶很快被强迫闭嘴，并不得不离开莫斯科。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 “双套车”式民主 2008年，因宪法的任期限制，普京已不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。很多人相信梅德韦杰夫只是普京的傀儡，这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。

弗拉迪米尔·普京：通往权力巅峰之路 再度胜选 2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。由于修宪后，总统任期被延长至六年，也就是说，普京将执政至2024年。选举虽然胜利了，但由于反对派受到打压，投票过程中也出现舞弊指控，本次选举还是被蒙上了阴影。



塑造强人形象

2014年，俄罗斯非法吞并克里米亚半岛前夕，俄罗斯问题专家梅斯特（ Stefan Meister）曾对德国之声表示：“普京非常善于玩弄权术。但当他陷入被动时，也会做出欠考虑的事情。塑造强人形象，对普京至关重要。普京登上总统宝座后，也一直都在这样做：无畏的柔道选手、敢冲敢抢的冰球手、光着膀子骑马和钓鱼等等。

普京是1985年被派往德累斯顿的，同年，改革派政治家戈尔巴乔夫入主克里姆林宫。这段经历想必对普京产生了极大的震撼，“他作为一个外国人经历了民主德国的没落，而与此同时，他的祖国也变得越来越陌生。因为苏联发生了巨大的变革。”

刚一回到俄罗斯，普京就在1991年经历了苏联的解体。这对普京来说，是一个无法接受的惨痛经历。2014年对克里米亚的吞并就是对普京苏联情结的证实。对于俄罗斯大多数民众来说，他们的感受可能也和普京一样，即非法吞并克里米亚，是俄罗斯强大的象征。

发动侵乌战争的最初阶段，大多数俄罗斯人似乎也持类似的观点。但随着战争的持续，阵亡俄罗斯士兵的增多以及乌克兰攻势的推进，普京的民意支持也在迅速下降。普京精心打造的强人形象开始出现了裂痕。

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