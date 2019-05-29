政治家遇害 线索指向右翼势力

（德国之声中文网）卡塞尔警方宣布，他们在周六逮捕了一名现年45岁的男子。此人具有于6月初枪杀卡塞尔行政区政府主席瓦尔特·吕普克的重大嫌疑。

目前有越来越多的迹象显示，这起案件同极右势力有关。来自北德电台、南德电台以及《南德意志报》的消息称，这名嫌疑人至少在以前曾同右翼势力有过密切联络。

上述媒体展开的新闻调查披露，这名嫌疑人迄今拒绝回答警方的问讯, 但调查人员则在受害人的衣物上发现了嫌疑人的DNA。而此前《法兰克福汇报》也曾报道称，此人同右翼圈有来往。

据《明镜在线》报道，鉴于案情重大，联邦检察院已接手调查。《明镜》援引来自调查人员的消息称，嫌疑人至少以前曾同右翼势力有密切来往，还曾是黑森州极右政党国家民主党（NPD）的活跃成员。

十年前，这名嫌疑人曾同大约四百人极右人士在多特蒙德对工会组织的五一游行发动攻击，并因此遭警方逮捕。他当时被判处七个月缓刑监禁，罪名是"扰乱公共秩序"。此后一直没有再发现他参与极右活动。

黑森州警方已经搜查了这名嫌疑人的住家，期望从其电脑、手机和其他文件中找到有关同谋和作案动机的线索。

吕普克遇害后，右翼势力充满仇恨和恶意的网上言论一度引发众怒。德国总统施泰因迈尔表示，社交媒体上一些涉及这起谋杀案的言论，充满了"调侃，低俗，恶心，总而言之，实在令人作呕。"

吕普克曾多次受到死亡威胁

过去几年当中，吕普克曾多次收到死亡威胁。作为卡塞尔行政区政府主席，4年前，吕普克曾积极支持在黑森州北部安置难民的事项。其在难民事务上的立场同遇害是否有关，目前尚无法证实。

今年春季，网上再度出现针对吕普克的人身威胁。前基民盟政治家施泰因巴赫（ Erika Steinbach）在脸书上转发了一篇有关吕普克的文章。文中涉及吕普克2015年的一些言论。一名网民的跟帖是一张手枪的图片，并发出"清扫"的呼吁。另一网民则写道："您已经上了黑名单，赶紧在德国之外找个藏身处吧。" 其他的跟帖中包括绞架图片、威胁以及言辞侮辱。这些跟帖直到周日仍挂在网上，现在显然已经删除了。

上周末，警方曾在北海一艘渡轮中逮捕了一名男子。稍后此人即被释放。警方强调，目前接受调查的男子并不是这名渡轮中逮捕的男子。

自家庭院里遇害

吕普克是在六月2日凌晨，在其位于黑森州北部的自家宅院里遇害身亡的。验尸结果显示，现年65岁的吕普克是近距离遭手枪射击后丧生的。

吕普克身后留下遗孀和两名成年子女。上周六，也就是犯罪嫌疑人落网的同一天，吕普克的葬礼在其家乡城市举行。上周四，吕普克的追悼弥撒在卡塞尔举行，大约1300多人参加了追悼仪式。