 政治宣传新思路 马克思成了动漫帅哥 | 文化经纬 | DW | 22.02.2019

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政治宣传新思路 马克思成了动漫帅哥

中国视频平台哔哩哔哩上不久前开始播放有关马克思生平的动画连续剧《领风者》。自从进入社交媒体时代，中国政府的宣传部门明显更多使用活泼的方式，希望更为有效地吸引年轻人。

Screenshot chinesischer Comic-Propaganda-Film | Der den Wind treibt (bilibili.com/Institut zur Marx-Forschung/Film GmbH Innere Mongole)

动画片里的马克思变成了风度翩翩的帅哥

（德国之声中文网）左边是弗里德里希·恩格斯，中间是卡尔·马克思，右边是马克思夫人燕尼·冯·威斯特法伦--他们是表现马克思的动画连续剧《领风者》里的三名主人公。影片里，年轻的马克思英俊潇洒，是一名活动人士兼革命家。在连续剧的宣传海报上，恩格斯绅士般挥动礼帽向人们致意，马克思则像是一名19世纪反社会明星。

"我做的所有工作都是为了帮助在这个世界上占多数的那些穷人。"

Screenshot chinesischer Comic-Propaganda-Film | Der den Wind treibt (bilibili.com/Institut zur Marx-Forschung/Film GmbH Innere Mongole)

“金童玉女”：恋爱中的马克思和燕妮

这个动画连续剧分7集，讲述德国政治哲学家马克思的生平故事。从1月底开始在视频平台哔哩哔哩（Bilibili）播出。钟君是《领风者》的总编剧，他也是内蒙古党委宣传部副部长，该片在内蒙制作出品。钟君对记者说，这个片子讲述了马克思的一生，包括他的大学时代、职业生涯、爱情以及友谊。当然马克思的革命斗争占据影片的中心位置，"我们希望对他伟大思想的发展脉络进行充分阐述。"

这是为年轻人制作的动画片。动画里的马克思是一名极具魅力的革命英雄。在中国，马克思是教科书上不可或缺的内容，不论中学还是大学，马克思理论都是必修课。但对很多人而言，这一课程内容陈旧而且枯燥乏味，只是人们不愿直说。

动画片《领风者》旨在为主人公涂上一层新的光彩，一名陈姓作者则认为，这部动画片刻画了一个很亲切的马克思形象，但人们头脑中的马克思还是墙上挂着的那个形象，马恩列斯都留着大胡子，人们不大喜欢这一形象。现在上映的动画片是为在年轻观众中得到共鸣。"为了使宣传奏效，有必要让祖师爷的外观形象改头换面。"

Screenshot chinesischer Comic-Propaganda-Film | Der den Wind treibt (bilibili.com/Institut zur Marx-Forschung/Film GmbH Innere Mongole)

近年来，北京掀起复兴马克思主义的热潮，回归社会主义的核心价值，这也符合新时代中国特色社会主义的思想。这一背景下，人们需要为年轻人塑造清新的马克思形象。这名陈姓作者认为，自从进入到社交媒体时代，中共的宣传机器开始用丰富多采的形式表现其理论和价值观，他们开始意识到，迄今的宣传手段太呆板，缺乏现代气息。过去的装腔作势令人作呕，"因此他们在社交媒体尝试新颖的形式。"

虽然人们估计中国实施的国家资本主义并非是马克思的初衷，但马克思主义仍然是中共意识形态的典范。据称人民共和国的缔造者毛泽东曾将《共产党宣言》读了100遍，至少他的图书管理员是这样说的。动画连续剧《领风者》在哔哩哔哩平台上已被点击了550万次，不过在这个平台上，它还登不上最有人气的榜单。

  • Marx als prophetischer Flaschensammler Karl Marx dient heute gerne als mahnendes Symbol, wenn es um die Schere zwischen Arm und Reich geht. Dieses Berliner Street-Art-Werk zeigt Marx als Flaschensammler, auf dessen T-Shirt steht: I told you how to change the world (Ich habe euch gesagt, wie man die Welt verändern kann). Ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht, denn...

    马克思在哪些国家是大明星？

    捡瓶换钱

    如今，马克思也成为警告贫富差距的标志。图中是柏林的街头涂鸦，马克思在街边垃圾桶寻找旧瓶子换钱，他的T恤上写着：“我告诉过你要如何改变世界。”当然，做起来就没那么容易了……

  • Geistiger Vater ... es hat ja durchaus Politiker gegeben, die ihr Handeln auf Marx' Theorien begründeten - allerdings selten zum Wohle der eigenen Bevölkerung. Der hier abgebildete neunte Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas stand im April 1969 ganz im Zeichen der geistigen Väter: Die Delegierten ziehen an den Porträts von Marx, Engels, Lenin und Stalin vorbei.

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    伟大导师

    一些政治家在行动时也高举马克思主义旗帜，尽管很多时候人民并没有从中受益。这里是1969年4月的中共九大，其中不乏“全世界无产阶级的伟大导师”的身影，与恩格斯、列宁、斯大林的肖像并排在一起。

  • Instrument eines Massenmörders So ist das mit Theorien: Sie lassen sich bei Bedarf zu eigenen Gunsten interpretieren und missbrauchen. Dabei wäre Marx wohl nicht begeistert gewesen, von einem Diktator und Massenmörder wie Mao Tsetung instrumentalisiert zu werden. Marx' Ideen mögen revolutionär gewesen sein, für ihre Umsetzung bevorzugte er, wenn möglich, allerdings ein gemäßigtes Vorgehen.

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    统治工具

    马克思理论也被人出于私利而解读、滥用。如果马克思知道，毛泽东这样造成无数生灵涂炭的独裁者将其理论作为统治工具的话，应该不会很高兴。马克思理论可能确实带有革命性，然而在实践时，他是主张温和手段的。

  • In seltsamer Gesellschaft Entsprechend nachvollziehbar mag die andauernde Huldigung des Trierer Philosophen noch sein, für deutlich mehr Fragezeichen sorgt dagegen schon eher, wer ständig mit ihm in einem Atemzug gefeiert wird: Hier steht eine Marx-Figur am Tag der Befreiung in der philippinischen Hauptstadt Manila neben denen von Wladimir Lenin und Mao Tsetung.

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    与谁为伍

    如果说向马克思致敬还是可以理解的，这个问题就更值得质疑：都有谁和他一起受到人们的追捧。在菲律宾首都马尼拉，为庆祝独立日，街头摆上了马克思、列宁和毛泽东的雕像。

  • Ähnlich ergeht es Marx im indischen Bundesstaat Kerala an der tropischen Malabar-Küste (Arabisches Meer), wo er mal wieder neben Lenin und dem Tyrannen Stalin inszeniert wurde. Als sich Indiens Kommunisten 1964 spalteten, bildete sich aus der Kommunistischen Partei CPI übrigens die CPI(M) heraus - das M steht für Marxist.

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    写入党名

    在印度喀拉拉邦的马拉巴尔海岸也是类似的情况：马克思又和列宁以及“暴君”斯大林并列在一起。1964年印度共产党人内部闹分裂，从印共（CPI）中分裂出“印共（马）”，其中的“马”就代表马克思主义。

  • Obwohl Kommunismus historisch eng mit Unterdrückung verbunden ist, blieb Marx' Idee einer Gesellschaft ohne Klassen bis heute weltweit ein linkes Leitbild: Lenin, Marx und Engels zieren 2012 auf einer Demonstration zum Tag der Arbeit in Sri Lanka eine Werbetafel.

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    精神领袖

    尽管共产主义发展历史与压迫紧密相连，然而马克思对无阶级社会的构想至今仍是世界上左派的政治理想。在2012年斯里兰卡的五一示威中，马克思、恩格斯和列宁的头像也出现在宣传牌上。

  • Nach der Kubanischen Revolution ist das mit 8000 Plätzen größte Theater des Landes 1959 nach Karl Marx (um)benannt worden. Hier treten Kubas Musikstars auf, 2017 feierte die politische Führung den 100. Jahrestag der sozialistischen Oktoberrevolution.

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    哈瓦那的卡尔·马克思剧院

    在古巴革命后，该国最大的、有八千座位的剧院在1959年改名为卡尔·马克思剧院。图上是2017年庆祝十月革命百年演出时的场景，古巴领袖也前来观看了演出。

  • Kapitalismusgegner als Geschenkegeber Den Rauschebart hat er zwar, allerdings ist der Weihnachtsmann ein Symbol für die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes. Zudem halten sich Gerüchte, die Figur sei die Erfindung eines Brauseherstellers. Bilder aus dem 19. Jahrhundert widerlegen das zwar, ob Karl Marx sich aber als Weihnachtsmann gesehen hätte, wie hier an einer Wand in São Paulo, darf getrost bezweifelt werden.

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    反资本主义的圣诞“马克思”

    圣诞老人被看作是圣诞节商业化的象征。有传言称是某饮料公司发明了圣诞老人。来自19世纪的图画证明这个说法是站不住脚的，然而马克思是否会像图中在巴西圣保罗一样，将自己看作是圣诞老人，是非常值得质疑的。

  • Ebenbild in Wachs Deutlich gebührender stellt die Pekinger Dependance des Wachsfigurenkabinetts von Madame Tussauds den Philosophen dar: als Denker mit wachen Augen, bereit, für seine Positionen zu streiten. Mit Brille und herausgestreckter Zunge könnte es sich allerdings genauso gut um Albert Einstein handeln.

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    庄严蜡像

    杜莎夫人蜡像馆的北京分馆，显然更严肃地呈现了这位德国哲学家：两眼炯炯有神的思想家，随时准备为其观点而争论。不过，如果戴上眼镜、伸出舌头，你也可以说这是爱因斯坦。

  • Den Kommunisten zu Geld machen Ein Ort steckt allerdings jede noch so verrückte Darstellung im letzten Winkel der Welt in die Tasche: Marx' Heimatstadt Trier macht bei der Vermarktung des berühmten Sohns vor wirklich gar nichts Halt. Vor fünf Jahren installierte ein Konzeptkünstler recht adäquat 500 Marx-Figuren vor der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt. Zu Ehren des diesjährigen 200. Geburtstags...

    马克思在哪些国家是大明星？

    故乡地标前

    世界还有一个地方满是对马克思的疯狂展示：其家乡特里尔。5年前，一名概念艺术家在特里尔的标志性建筑尼格拉城门前摆出了多达500个马克思人物雕像，以便向今年将迎来诞辰200周年的马克思致敬。

  • ... hat die Stadt den geistigen Vater des Kommunismus zum Ampelmännchen umfunktioniert. Es gibt ihn nicht nur, wie hier im Bild, in seiner Standardfarbe Rot, sondern tatsächlich auch in Grün zu bestaunen. Damit aber nicht genug, Trier macht mit Karl Marx auch bereitwillig Kasse, etwa mit ...

    马克思在哪些国家是大明星？

    故乡交通灯上

    家乡特里尔也让这位无产阶级精神领袖上了交通灯。除了图上的（革命）红灯时能看到马克思，绿灯时也是行走的“马克思”。光这样还不够，特里尔也用马克思赚钱，请看下图……

  • ... Quietsche-Entchen, die das Standardwerk Das Kapital in der Hand halten, oder Mouse-Pads, auf denen Karl hat dir eine Freundschaftsanfrage gesendet steht. Ob die Trierer wohl früher schon so drauf waren und Marx seiner Heimatstadt deshalb gleich nach der Schulzeit den Rücken kehrte?

    马克思在哪些国家是大明星？

    马克思小黄鸭

    这些浴缸小黄鸭手中拿的正是《资本论》。此外，也能买到写有“卡尔刚刚向你发出了好友请求”的鼠标垫。不知特里尔人当年是不是也对这位哲学家如此狂热，以至于年轻的马克思中学一毕业就立刻离开了这里呢？

    作者: Torsten Landsberg


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中宣部如何打造一款“网红应用”?

今年1月起，多个中国手机应用平台上，都出现了一个名为“学习强国”的教育类应用。这被认为是中国共产党将政治宣传带入移动互联时代的最新尝试。至少从下载量上来看，这次尝试还挺成功：在多个应用平台上，其下载量都一度雄居榜首。 (15.02.2019)  

争议声中特里尔为马克思雕像揭幕

马克思诞辰200周年之际，特里尔市周六举行了马克思雕像的揭幕仪式。莱法州州长德莱尔表示，这个来自中国的礼物是伙伴关系的支柱与桥梁。当天，支持者和反对方都举行了集会活动。 (05.05.2018)  

马克思又回来了

从“无产者早餐”到“马克思牛排”——适逢卡尔·马克思年，特里尔市里到处做着有关这位共产主义思想先驱的市场营销。 (03.06.2018)  

马克思在哪些国家是大明星？

马克思的政治遗产是矛盾的：一方面，他凭借其理论成为了工人运动之父；另一方面，其理论却也令很多专制者找到辩护。如今，世界各地都可以看到大明星一般的马克思“身影”。 (05.05.2018)  

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马克思故居前的中国人  

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