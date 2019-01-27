政治宣传新思路 马克思成了动漫帅哥

中国视频平台哔哩哔哩上不久前开始播放有关马克思生平的动画连续剧《领风者》。自从进入社交媒体时代，中国政府的宣传部门明显更多使用活泼的方式，希望更为有效地吸引年轻人。
（德国之声中文网）左边是弗里德里希·恩格斯，中间是卡尔·马克思，右边是马克思夫人燕尼·冯·威斯特法伦--他们是表现马克思的动画连续剧《领风者》里的三名主人公。影片里，年轻的马克思英俊潇洒，是一名活动人士兼革命家。在连续剧的宣传海报上，恩格斯绅士般挥动礼帽向人们致意，马克思则像是一名19世纪反社会明星。
"我做的所有工作都是为了帮助在这个世界上占多数的那些穷人。"
这个动画连续剧分7集，讲述德国政治哲学家马克思的生平故事。从1月底开始在视频平台哔哩哔哩（Bilibili）播出。钟君是《领风者》的总编剧，他也是内蒙古党委宣传部副部长，该片在内蒙制作出品。钟君对记者说，这个片子讲述了马克思的一生，包括他的大学时代、职业生涯、爱情以及友谊。当然马克思的革命斗争占据影片的中心位置，"我们希望对他伟大思想的发展脉络进行充分阐述。"
这是为年轻人制作的动画片。动画里的马克思是一名极具魅力的革命英雄。在中国，马克思是教科书上不可或缺的内容，不论中学还是大学，马克思理论都是必修课。但对很多人而言，这一课程内容陈旧而且枯燥乏味，只是人们不愿直说。
动画片《领风者》旨在为主人公涂上一层新的光彩，一名陈姓作者则认为，这部动画片刻画了一个很亲切的马克思形象，但人们头脑中的马克思还是墙上挂着的那个形象，马恩列斯都留着大胡子，人们不大喜欢这一形象。现在上映的动画片是为在年轻观众中得到共鸣。"为了使宣传奏效，有必要让祖师爷的外观形象改头换面。"
近年来，北京掀起复兴马克思主义的热潮，回归社会主义的核心价值，这也符合新时代中国特色社会主义的思想。这一背景下，人们需要为年轻人塑造清新的马克思形象。这名陈姓作者认为，自从进入到社交媒体时代，中共的宣传机器开始用丰富多采的形式表现其理论和价值观，他们开始意识到，迄今的宣传手段太呆板，缺乏现代气息。过去的装腔作势令人作呕，"因此他们在社交媒体尝试新颖的形式。"
虽然人们估计中国实施的国家资本主义并非是马克思的初衷，但马克思主义仍然是中共意识形态的典范。据称人民共和国的缔造者毛泽东曾将《共产党宣言》读了100遍，至少他的图书管理员是这样说的。动画连续剧《领风者》在哔哩哔哩平台上已被点击了550万次，不过在这个平台上，它还登不上最有人气的榜单。
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