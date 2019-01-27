政治宣传新思路 马克思成了动漫帅哥

（德国之声中文网）左边是弗里德里希·恩格斯，中间是卡尔·马克思，右边是马克思夫人燕尼·冯·威斯特法伦--他们是表现马克思的动画连续剧《领风者》里的三名主人公。影片里，年轻的马克思英俊潇洒，是一名活动人士兼革命家。在连续剧的宣传海报上，恩格斯绅士般挥动礼帽向人们致意，马克思则像是一名19世纪反社会明星。

"我做的所有工作都是为了帮助在这个世界上占多数的那些穷人。"

这个动画连续剧分7集，讲述德国政治哲学家马克思的生平故事。从1月底开始在视频平台哔哩哔哩（Bilibili）播出。钟君是《领风者》的总编剧，他也是内蒙古党委宣传部副部长，该片在内蒙制作出品。钟君对记者说，这个片子讲述了马克思的一生，包括他的大学时代、职业生涯、爱情以及友谊。当然马克思的革命斗争占据影片的中心位置，"我们希望对他伟大思想的发展脉络进行充分阐述。"

这是为年轻人制作的动画片。动画里的马克思是一名极具魅力的革命英雄。在中国，马克思是教科书上不可或缺的内容，不论中学还是大学，马克思理论都是必修课。但对很多人而言，这一课程内容陈旧而且枯燥乏味，只是人们不愿直说。

动画片《领风者》旨在为主人公涂上一层新的光彩，一名陈姓作者则认为，这部动画片刻画了一个很亲切的马克思形象，但人们头脑中的马克思还是墙上挂着的那个形象，马恩列斯都留着大胡子，人们不大喜欢这一形象。现在上映的动画片是为在年轻观众中得到共鸣。"为了使宣传奏效，有必要让祖师爷的外观形象改头换面。"

近年来，北京掀起复兴马克思主义的热潮，回归社会主义的核心价值，这也符合新时代中国特色社会主义的思想。这一背景下，人们需要为年轻人塑造清新的马克思形象。这名陈姓作者认为，自从进入到社交媒体时代，中共的宣传机器开始用丰富多采的形式表现其理论和价值观，他们开始意识到，迄今的宣传手段太呆板，缺乏现代气息。过去的装腔作势令人作呕，"因此他们在社交媒体尝试新颖的形式。"

虽然人们估计中国实施的国家资本主义并非是马克思的初衷，但马克思主义仍然是中共意识形态的典范。据称人民共和国的缔造者毛泽东曾将《共产党宣言》读了100遍，至少他的图书管理员是这样说的。动画连续剧《领风者》在哔哩哔哩平台上已被点击了550万次，不过在这个平台上，它还登不上最有人气的榜单。