政治人物遭死亡威胁 皆是因支持难民

（德国之声中文网）本周三（6月19日）德国警方证实，科隆市长何珂（Henriette Reker）遭到死亡威胁。而仅在不到三周前，卡塞尔行政区政府主席吕普克在家中遭近距离枪击身亡。警方相信，这是一起"极端右翼分子"制造的袭击案件。

德国《图片报》引述警方的话报道称，一位匿名者在一封电子邮件中声称，要"处死"包括何珂在内的一些政治人物。警方怀疑恐吓信出自极端右翼组织成员之手。

目前尚不清楚，这些死亡威胁是否同卡塞尔行政区政府主席吕普克被害案相关。

2015年，科隆市长选举前一天，候选人何珂在一场造势活动上被一名德国男子用猎刀刺伤。行凶者出于仇外的心理，为表达对德国难民政策的不满，而将竞选期间多次强调难民融入对社会极其重要的何珂当作发泄不满的对象。

多名对移民持支持态度的政治人物遭到恐吓

最近连续不断的有数名政治人物遭到死亡威胁，德国联邦监察机构开始介入调查 。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 右翼分子在法庭门外刺杀穆斯林妇女 2009年7月1日，一名28岁的俄罗斯裔德国青年在德累斯顿地方法庭门外向埃及妇女Marwa El-Sherbini刺了18刀。行凶的男子名叫Alex Wiens。他在杀害Marwa El-Sherbini前一年曾在德累斯顿市区公共场合辱骂El-Sherbini是“恐怖分子”和“伊斯兰分子”。Alex Wiens也因此被告上法庭。在法庭审理这一案件的过程中，Alex Wiens持刀杀害了Marwa El-Sherbini。Marwa El-Sherbini是德国境内发生的仇视伊斯兰谋杀案中第一位受害者。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 挪威连环枪击案 2011年7月22日，挪威极端右翼分子布雷维克（Anders Behring Breivik）制造了连环爆炸案和枪击案，造成70多人死亡，近百人受伤。作案前他曾屡次在网上发表强烈的国家主义言论，批评挪威的移民政策太过宽松，反对不同背景的人生活在一起。他还在袭击当天在网上发表《2083——欧洲的独立宣言》，描述自己的极右翼激进意识形态。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 #MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命） 2015年2月10日，美国北卡罗来纳州教堂山地区的三名穆斯林大学生Deah Barakat、Yusor Abu-Salha和Razan Abu-Salha被一名46岁的白人男子枪杀。凶手自称极其反对制度性宗教。他在作案前已经多次骚扰并威胁过三名遇难者。凶杀案发生后，大量网民使用#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）作为标签，敦促公众关注仇视穆斯林的问题。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 伊曼纽尔非裔卫理公会教堂枪击案 2015年6月17日，一名白人男子在在美国南卡罗莱纳州伊曼纽尔非裔卫理公会教堂开枪乱射，造成9人死亡。这座教堂拥有199年的历史，见证了奴隶制时代、20世纪60年代民权运动和黑人生活问题运动。凶手承认带着挑起种族战争的攻击意图犯下袭击案。他被判处死刑。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 慕尼黑枪击案 2016年7月22日，慕尼黑一处购物中心发生枪击案，导致10人死亡，36人受伤。凶手是一名18岁的伊朗裔德国人。警方调查发现，行凶者曾散布仇外及种族歧视性言论。行凶者患有抑郁症，他常常遭到欺负，想对具有移民背景的人实施报复。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 英国清真寺遭袭 2017年6月19日，一名47岁的男子驾驶厢式货车冲向伦敦芬斯伯里公园清真寺附近的一群行人，导致一人死亡，10人受伤。所有受害者都是穆斯林，当时他们正要去清真寺参加斋戒期间的特殊祷告仪式。警方调查发现，行凶者的作案动机是“仇视伊斯兰”。凶手被判终身监禁。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 右翼集会中的袭击案 2017年8月11日，白人优越主义支持者在美国弗吉尼亚州夏洛蒂镇举行大规模示威集会。反对示威者在现场也举行活动抗议此次示威，双方先是发生了小规模冲突。活动最终升级为暴力冲突，一名示威支持者驾车蓄意冲撞反示威人群，造成一名女性死亡，19人受伤。袭击者是一名白人至上主义支持者，其老师称他长期处在“新纳粹主义的边缘”，其Facebook上张贴了大量支持纳粹主义的内容。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 魁北克清真寺袭击案 2017年1月29日，一名白人男子在加拿大魁北克一所清真寺晚间祷告期间乱枪扫射，造成6人死亡，多人受伤。据报道，行凶者是一名在校大学生，常在社交媒体上发表反多元文化观点。总理特鲁多发表声明谴责这起“恐怖袭击”。他说：“多元是我们的优势，容纳不同宗教是我们加拿大人应该珍视的价值。”

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 美国犹太教堂遭枪击 2018年10月27日，美国宾夕法尼亚州匹兹堡的一所犹太人教堂内发生枪击案。一名反犹主义者乱枪杀死11人。射杀时他还不断呼喊着反犹口号。据报道，行凶者曾在社交媒体上发表过大量反犹内容的帖子。根据反诽谤联盟的说法，这是“美国历史上对犹太人社区最致命的攻击”。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 新年夜的袭击 2018年12月31日，正当人们喜气洋洋地迎接新的一年的到来，德国北威州伯特洛普小城却发生了一起袭击案。一名男子驾车故意撞向一群行人，造成8人受伤，其中一人伤势严重。被撞得是两个叙利亚家庭和一个阿富汗家庭。警方调查发现，这名袭击者故意且目标明确地想杀死外国人。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 新西兰清真寺恐袭 2019年3月15日，新西兰基督城两座清真寺遭遇恐怖袭击。一名极端右翼分子在两座清真寺乱枪扫射，造成至少49人死亡。袭击者今年1月份起草了一份74页的“宣言”，并在屠杀行动之前把它放到网上。他在“宣言”中表明了自己的理念以及世界观。新西兰总理阿德恩在记者会上表示，这是该国“最黑暗的一天”。 作者: Rebecca Staudenmaier, Nermin Ismail



据西德意志广播电台报道，德国西部小城阿尔特纳（Altena）的市长荷尔施泰因（Andreas Hollstein）也受到死亡恐吓。2017年，荷尔施泰因也同样遭到过袭击。当时他正身处一家土耳其小吃铺，一名男子高喊反移民口号，持刀冲向他，将其脖颈部刺伤。

不久前遇袭身亡的卡塞尔行政区政府主席吕普克生前支持德国总理默克尔执行的难民政策。他的遇害引起德国社会对极端右翼势力的警惕和恐慌。警方目前已经逮捕一名嫌疑人，这名嫌疑人至少在以前曾同右翼势力有过密切联络。

6月20日是世界难民日。据联合国调查统计的最新数据，全球范围内因战争、冲突和迫害而被迫逃亡，沦为难民和国内流离失所者的数量超过7000万，比20年前增加一倍。大多数被迫流离失所者都来自少数几个国家：叙利亚、阿富汗、南苏丹、缅甸和索马里。