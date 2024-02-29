政府领导人涨薪 德国人怎么看？

（德国之声中文网）今年3月，德国公务员的工资将上涨。同样是公务员的政府高级官员和领导人也不例外。据《柏林报》、《图片报》等德国媒体报道，德国政府领导人、部长的工资也将大幅提高。

例如总理肖尔茨的岗位工资将从目前的月薪20702欧元上升到22083欧元，涨幅6.67%。联邦总统施泰因迈尔的月薪从21625欧元增加到23003欧元，涨6.37%。如果是一位已婚、无子女的内阁部长，从今年3月起，每月工资可达17990欧元，涨幅6.98%。

有关公务员涨薪的法案2023年11月在联邦议院得到通过。受益的当然不光是政府官员和内阁成员，还有各层级部门的普通公务员，包括一些薪资较低的雇员。

德国纳税人协会认为，尤其对于政府高级官员来说，这可能是一次“创纪录”的提薪；该协会称，与普通德国人退休金的增长相比，这样的工资涨幅让人难以接受。

在“政府阁员大涨工资”这样标题的新闻的评论区，多数读者表达了愤怒和不满。不少人指责这种“中饱私囊”的做法“不知羞耻”。有人指出，“不应该忘记”公务员是不交社会保险的。“一位国家元首挣这么多钱，我并不觉得很出格，只是与他的业绩不相称。”也有人调侃说：“至少这件事上政治家们能取得一致意见。”

也有人指出，与私营经济界相比，德国政府官员的薪水少的可怜，“任何一家大公司董事会成员的收入都比我们的部长要高”。还有人补充：经常有人对经济界提出要求，给大公司董事会成员的收入设定上限，为什么没有人要求给政府内阁成员和各大党派高层的收入封顶，为经济界做出榜样呢？

不过也有媒体指出，一味指责政府官员给自己加薪有欠公允。据丰克媒体集团的《西部报》（Der Westen）报道，联邦议院2011年修改了一项法律，对一定级别以上的公务员薪资调涨已经进行了限制。否则的话，总理和部长们目前的职务工资还会高出几千欧元。

德国纳税人协会表示不满的一点是，之前与很多公司雇员一样，公务员已经得到了3000欧元的通货膨胀补贴，而鉴于公共财政状况吃紧，政府不得不到处节省开支，这笔补贴肖尔茨总理和他的内阁部长们是完全可以自动放弃的。该协会举例称，大多数联邦州的州长和政府部长就自愿放弃了通货膨胀补贴，以体现表率作用。

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（综合报道）

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