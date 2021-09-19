 政府部门引进第二语言英语？ 德国公务员联合会反对 | 文化经纬 | DW | 04.07.2022

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文化经纬

政府部门引进第二语言英语？ 德国公务员联合会反对

据《商报》本周一（7月4日）报道，德国自民党提出一份移民政策10点纲要，其中呼吁有关当局把英语也作为行政语言。这一建议立即遭到德国公务员联合会的反对。

Symbolbild Sprachen Deutsch Englisch

（德国之声中文网）本周一，由德国联邦教育部长贝蒂娜·施塔克-瓦青格（Stark-Watzinger）和自民党副主席约翰内斯·福格尔（Johannes Vogel）起草的自民党移民政策10点纲要获得该党主席团通过。自民党希望由此推进红绿灯联盟改革移民法的计划，同时应对技术工人短缺的问题。

10点纲要中写道，德国各部门引入英语作为行政语言有利于移民办理各种手续。该文件还呼吁进一步扩大对技术工人及其家庭的德语支持，并将消除承认外国学历和工作资历的障碍列为“特别优先事项”。

自民党还呼吁将国家法律中的所谓蓝卡扩展到非学术职业。 蓝卡是德国颁发给非欧盟专业人才的居留许可和工作许可，迄今为止主要针对大学毕业生。

Bettina Stark-Watzinger FDP - Bundesministerin für Bildung und Forschung

德国联邦教育部长贝蒂娜·施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）

据德意志电台本周二报道，德国公务员联合会已对自民党提出的引入英语作为政府部门第二行政语言的建议表示拒绝。该联合会发言人伊巴尔德向德国编辑部网络表示，当涉及到法规和法律时，出于法律准确性的考虑，应该使用德国的官方语言，即德语。此外，增加英语为第二行政语言也会带来附加的工作。德国公务员联合会还强调，跨文化能力已是公务员招聘中的一个优先事项，一些岗位还要求公务员会多种语言。

（德国商报、德意志电台）

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