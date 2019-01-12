 政府持续停摆 美国特工靠兼职养家糊口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2019

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时政风云

政府持续停摆 美国特工靠兼职养家糊口

美国政府持续停摆，导致联邦调查局陷入财政困境：为节省开支减少DNA检测，无钱为汽车配备备用轮胎以及支付翻译费。美国政府“停摆”对安全机构的工作造成广泛影响。许多联邦调查局特工现在需要依靠兼职赚钱来支付房租或生活费用。

USA FBI - Ermittler - Symbol (Reuters(J. Bourg)

连FBI特工都领不上薪水了？

（德国之声中文网）政府停摆已经持续32天。随着时间的延长，所产生的影响也日益严重。几天来机场安检人员申请病假者增加。与此同时, 许多机场的安全检查站缺员大约10%。 由于拖欠工资一个月有余， 越来越多的人被迫从事兼职工作， 以便赚取外快来支付房租或日用生活开销。联邦调查局特工协会主席汤姆·奥康纳（Tom O'Connor）也敲响了警钟： 美国历史上最长的政府关门对联邦警察的工作产生的负面影响日益严重。

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美国政府停摆进入第27天，美国总统特朗普与众议院议长佩洛西之间的衝突越演越烈。特朗普在佩洛西要求他延后国情咨文演说后，特朗普决定推迟佩洛西的出访。 (18.01.2019)

美国联邦政府停摆踏入第三週，两党仍然就边境围牆拨款僵持不下。特朗普发表任内首次全国电视演说，旧调重弹的内容固然无法撼动民主党，但民意战这盘算又打得响吗？ (09.01.2019)

美国政府部分停摆时间已经创该国历史纪录。特朗普之前威胁要让全国进入紧急状态。而现在，他的口气缓和了一些。 (12.01.2019)

虽然政府停摆，但是联邦情报局的13000名工作人员必须继续工作。联邦调查局特工协会主席奥康纳说，然而他们的工作受到极大影响，由于没有钱来支付翻译和线人的费用，因此面临着失去重要情报的危险。甚至就连最基本的东西，如DNA检测，汽车备用轮胎或者卫生纸现在都无钱支付。所有这些都影响了联邦调查局的反恐斗争以及联邦警察的士气。奥康纳说："联邦调查局特工不应该被迫去超市兼职来养家糊口。"

前景渺茫

尽管负面影响越来越明显，华盛顿也一直有所动作，但迄今未能取得突破。美国参议院将于周四就两项相互矛盾的法案进行表决。因为共和党的提议与美国总统特朗普的计划完全相悖。特朗普计划投资 57亿美元修建隔离墙，同时以100万非法移民的儿童在三年内不会被驱逐出境作为交换。对此共和党多数派领袖米奇·麦看康奈尔（Mitch McConnell）表示："现在民主党人应该认识到，我们的国家比政党的政策更重要。如果他们同意, 便可以结束僵局 "。

USA Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/J. Martin)

特朗普：别怪我，要怪就怪民主党！

为了获得必要的 60 票多数，至少需要有7名民主党人投票支持共和党的立场。但众议院发言人南希·佩洛西（Nancy Pelosi）坚信这种情况不会发生。"她说："总统只是把此前从'追梦人'（Dreamer）夺走的东西再提供给他们。他先是剥夺他们在美国的居留权，现在又来承诺：如果同意我建立永久隔离墙，可以让你们在美国获得有限居留作为交换。"

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