政府扶持无力 中国经济4月增速意外放缓

（德国之声中文网）中国国家统计局周三（5月15日）发表报告，4月份零售业和工业产出增速意外放缓。随着中美贸易战升级，中国政府将采取更多刺激经济的措施。

服装销售额出现自2009年以来首次下滑行情。报告显示，即便在本周五美国增加关税之前，中国消费者也对经济前景忧心忡忡。

4月份，社会消费品零售总额同比增长7.2%。根据国家局数据，这是自2003年5月以来最慢增速，低于3月份的8.7％和预测中的8.6％。

数据显示，消费者开始削减化妆品等个人日常开支，并继续避开汽车等贵重物品消费。

华宝信托有限责任公司（Hwabao Trust）经济学家聂文（Nie Wen）分析说，"零售销售疲软部分原因在于中国形势的恶化以及中低阶层的收入下跌。"他说，"就未来稳定经济的消费政策而言，中国可能推出有针对性的减税政策，或补贴中低收入人群。"

整体而言，3月份的良好增长让人对经济复苏满怀期待，但是4月份的数据又得而复失。

4月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，增速比上月回落3.1个百分点。上月增长8.5％。一些分析师认为，增速回落既有季节性因素，也有临时性因素。

路透社曾经调查分析师预测的增长数字为6.5％。

本周初发布的行业数据显示4月份中国汽车销量下降14.6％，已经连续下降10个月。"仍有一些不稳定因素困扰着经济表现。中美贸易紧张局势加剧，人们对全球需求不足的担忧在继续上升。"聂文分析说。

贸易冲突加剧

上周五(5月10日)，中美贸易谈判代表协商未果，美国对中国商品加征2000亿美元关税。周一(5月13日)晚间，中国宣布将在6月1日开始，对部分现已加征关税的600亿美元美国商品提高税率，分别施加25%、20%或10%关税。至于之前已经加征5%关税的商品，税率维持不变。

双方谈判陷入僵局，但是特朗普周二软化了语气，称世界上两大两个经济体之间的谈判并没有崩盘。

花旗银行经济学家预估，美国增加关税可能导致中国GDP增长率减少50个基点，减少出口量2.7%，减少中国工作岗位 210万个工作岗位。但是他们乐观地认为，两国最终会达成贸易协议。

美银美林集团（Bank of America Merrill Lynch）分析师预估，中国今年的增长率将被拖低到6.1％，接近30年来的最低点，也就是2018年的6.6％。

他们预计短期内会进一步放宽政策，减少银行准备金要求，银行加大放贷，补贴消费者，以促进汽车、电器和手机等商品的销售。

北京今年推出了大幅减税政策和其他措施刺激经济，减少贸易战的影响。

资本经济（Capital Economics）的普里查德（Julian Evans Pritchard）对这些措施的效果表示怀疑。他说，"刺激计划的规模可能会比此前的衰退规模小，我们预计经济不会出现强劲的复苏形势。"

澳新银行(ANZ)经济学家王蕊（Betty Wang）在一份研究报告中表示，由于"开发商融资条件大幅改善"，房地产投资在今年前四个月有所回升。

张平/凝炼（路透社）