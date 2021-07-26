 政府官员洪灾中过失杀人?德国检察院考虑调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2021

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政府官员洪灾中过失杀人?德国检察院考虑调查

在7月袭击德国西部城镇和乡村的严重洪灾中，至少有180人死亡。德国检察官正在审查是否有理由调查其中可能存在的过失杀人罪和过失身体伤害罪。 

Deutschland Unwetter Dernau nachher

一场洪灾摧毁了德国西部不少城镇和村庄 

（德国之声中文网）德国检察官周一（8月2日）表示，他们正在审查是否有理由调查在最近的洪灾中可能存在的过失杀人罪和过失身体伤害罪。 

在7月袭击德国西部城镇和乡村的严重洪灾中，至少有180人死亡。 

这场灾难让人们质疑当局是否在预警方面做了足够的工作。 

德国检察院在一份声明中说，它正在审查是否对 "由于可能没有或延误发出警告及疏散人口而导致的过失杀人和过失身体伤害 "启动初步程序。 

声明称，证据可能包括警方关于辛齐格镇（Sinzig）一家护理机构中12人死亡的报告，以及关于这场灾难的新闻报道。 

  • Deutschland Unwetter Schuld - vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的舒尔德村

    遭遇洪灾之前，只有700人居住的舒尔德（Schuld）是一个安静的山村，经常有徒步旅行者和前往附近纽博格林赛道的摩托车手光顾。

  • Deutschland Unwetter Schuld - nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的舒尔德村

    上周四（7月15日）凌晨，温柔平缓的阿尔河变成了湍湍巨流，淹没了舒尔德村。舒尔德坐落在莱法州埃弗尔（Eifel）地区的一个狭窄山谷中，是最早遭受洪水严重冲击的地方之一，房屋损毁近半。

  • Deutschland Unwetter Erftstadt - vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的布莱瑟姆镇

    交通要冲布莱瑟姆（Blessem）镇位于科隆以西的厄尔夫塔特（ Erftstadt ）。这是谷歌地图显示的洪灾之前的布莱瑟姆镇的房屋、街道和田地，好一派和平景象。

  • Deutschland Unwetter Erftstadt - nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的布莱瑟姆镇

    在厄尔夫塔特河暴涨后，布莱瑟姆镇成为泽国。街道和房屋被淹，汽车顺水漂游，树木成为浮木，小镇与世隔绝。洪水如此狂暴，将附近的一个采石场变成奇特的大坑，吞噬着一座城堡和其他建筑物。

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    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的阿尔泰纳尔镇

    莱法州阿尔河谷的阿尔泰纳尔镇（Altenahr）位于波恩以南。在7月15日凌晨洪水到来之前，阿尔泰纳尔镇是一个美丽的世外桃源。

  • Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz Altenahr Alteburg nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的阿尔泰纳尔镇

    阿尔泰纳尔镇遭到洪水的严重冲击。一场暴雨过后，平常水位较低的阿尔河汹涌澎湃，势不可挡，周围的街道和房屋无一幸免。

  • Deutschland Unwetter Dernau vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的德瑙镇

    沿着阿尔河再往前走，就到了德瑙镇（Dernau）。在洪灾之前，德瑙镇坐落在种满葡萄树的陡峭山坡脚下，风光宜人，远近闻名。

  • Deutschland Unwetter Dernau nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的德瑙镇

    如今，这里也被洪水冲刷得面目全非。

  • Deutschland Unwetter Bad Münstereifel vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的巴德明斯特雷菲尔城

    埃弗尔地区的小城巴德明斯特雷菲尔（Bad Münstereifel）位于科隆西南部，遭遇洪灾之前古色古香，让游客流连忘返。

  • Deutschland Unwetter Bad Münstereifel nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的巴德明斯特雷菲尔城

    如今，洪水冲毁了巴德明斯特雷菲尔的街道，危及历经数百年的老建筑，小城满目苍夷。

    作者: Jennifer Wagner, Kristin Zeier


谁该对洪灾负责？ 

联邦和州政府官员面临的批评是，他们没有做足够的工作来警告重灾区的居民。 

德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）说，"对于这样一场灾难，从任何一个地方集中管理都是完全不可想象的。"他指出这是州政府的责任。 

德国气象局（DWD）也为其危机管理进行了辩护，称地方当局没有转达其关于洪水的预警。 

一些州政府官员承认，他们对危机的反应可以做得更好，但最终表示他们做了能做的事情。 

观看视频 02:27

大水无情 德国遭遇罕见洪灾

现有的预警系统是什么？ 

德国现有的紧急通报系统包括警报器、广播和一个名为NINA的智能手机应用程序。 

上周，泽霍费尔表示，他已下令在危机发生时根据需要向连接到特定网络的手机发送紧急警报。 

在德国，由于对隐私的担忧，这种机制通常是不受欢迎的。但许多人认为，如果有适当的警告，很多生命就可以得到挽救。 

（法新社等）

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