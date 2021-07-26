政府官员洪灾中过失杀人?德国检察院考虑调查

在7月袭击德国西部城镇和乡村的严重洪灾中，至少有180人死亡。德国检察官正在审查是否有理由调查其中可能存在的过失杀人罪和过失身体伤害罪。
（德国之声中文网）德国检察官周一（8月2日）表示，他们正在审查是否有理由调查在最近的洪灾中可能存在的过失杀人罪和过失身体伤害罪。
在7月袭击德国西部城镇和乡村的严重洪灾中，至少有180人死亡。
这场灾难让人们质疑当局是否在预警方面做了足够的工作。
德国检察院在一份声明中说，它正在审查是否对 "由于可能没有或延误发出警告及疏散人口而导致的过失杀人和过失身体伤害 "启动初步程序。
声明称，证据可能包括警方关于辛齐格镇（Sinzig）一家护理机构中12人死亡的报告，以及关于这场灾难的新闻报道。
联邦和州政府官员面临的批评是，他们没有做足够的工作来警告重灾区的居民。
德国内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）说，"对于这样一场灾难，从任何一个地方集中管理都是完全不可想象的。"他指出这是州政府的责任。
德国气象局（DWD）也为其危机管理进行了辩护，称地方当局没有转达其关于洪水的预警。
一些州政府官员承认，他们对危机的反应可以做得更好，但最终表示他们做了能做的事情。
德国现有的紧急通报系统包括警报器、广播和一个名为NINA的智能手机应用程序。
上周，泽霍费尔表示，他已下令在危机发生时根据需要向连接到特定网络的手机发送紧急警报。
在德国，由于对隐私的担忧，这种机制通常是不受欢迎的。但许多人认为，如果有适当的警告，很多生命就可以得到挽救。
（法新社等）
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本周日，德国总理默克尔前往本次暴雨洪灾受灾严重的莱法州视察灾情。她在视察后举行的新闻记者会上表示，当地的洪灾规模“超出现实想象、极其恐怖”。她表示下周三联邦内阁将讨论通过灾区援助计划。
德国西部洪灾触目惊心：死亡人数已经攀升到160多人，许多人失踪，成千上万人失去了房屋和家园，基础设施遭到极大破坏，财产损失不计其数。人们不禁要问，德国的防灾系统是否没有奏效，哪里出了问题。