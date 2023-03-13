 政府出手金援 瑞士信贷危机有解？ | 经济纵横 | DW | 16.03.2023

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经济纵横

政府出手金援 瑞士信贷危机有解？

瑞士央行向爆发财务危机的瑞士信贷银行伸出援手，向瑞士信贷提供500亿瑞郎的借款。这笔巨款有办法缓解目前的危机吗？

Credit Suisse Logo in einen Schaufenster

瑞士信贷爆发财务危机，瑞士央行紧急出手救援

（德国之声中文网）继上周硅谷银行等三家美国银行宣布倒闭后，瑞士第二大银行——瑞士信贷银行（Credit Suisse）本周也遭遇危机。其最大股东沙特国家银行周三（3月15日）发表声明指出：绝不会在瑞士信贷现有的9.8％股权的基础上再进一步增资。此消息发布后引发市场恐慌性抛售，瑞士信贷股价当天暴跌了24%，收于每股1.69瑞郎。　　

随后，瑞士政府同意紧急出手救援。 3月16日，瑞士信贷宣布已安排从瑞士央行借入多达500亿瑞郎，同时表示要回购多达30亿瑞郎的美元和欧元计价债务。瑞士政府也称愿意在必要时收购瑞士信贷股份，作为瑞士信贷增资的方法之一。瑞士央行和瑞士金融市场监管机构（Finma）发布声明保证，该银行的财务状况良好，符合银行法规的严格标准。

2022年8月上任的瑞士信贷CEO科纳（Ulrich Körner）

2022年8月上任的瑞士信贷CEO科纳（Ulrich Körner）

瑞士信贷近年来卷入了几起重大丑闻，如对冲基金Archegos破产以及英国金融服务公司Greensill Capital创办人Lex Greensill的破产事件等。许多投资人因此撤出其资金，对瑞士信贷造成进一步打击。

再加上瑞士信贷内部重组以及全球局势等影响，导致其运作状况雪上加霜。该行2021年净亏损达16.5亿瑞郎，2022年净亏更是高达73亿瑞郎。

具有系统重要性

与硅谷银行相比，瑞士信贷是全球30家被认为具有系统重要性的机构之一，因此其在金融界的角色更加重要，若倒闭会对其他金融机构产生不小的影响。

德国霍恩海姆大学银行金融服务学系教授伯格霍夫（Hans-Peter Burghof）表示：好消息是瑞士信贷的资产负债总额已经缩减到了5000亿欧元，是以往规模的五分之二，这也是其他大型金融机构的平均规模。

瑞士信贷位于苏黎世的总部

瑞士信贷位于苏黎世的总部

投资者的信心是关键

不过，伯格霍夫认为，瑞士信贷花了太长时间进行重组：「其他银行如德意志银行或德国商业银行早已完成功课，因此他们现在不那么脆弱了。另一位法兰克福金融与管理学院的银行业专家沙勒斯特（Christoph Schalast）也提到了瑞士信贷「进展缓慢的重组」。

瑞士信贷的股价在瑞士央行愿意协助后已经缓慢回升，在专家看来，投资者是否能重拾对瑞士信贷的信心，对事情接下来的发展非常重要。沙勒斯特说，当投资者对一家银行失去信心时，就是问题出现的开始。

（综合报导）

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