政府军节节败退 阿富汗政府风雨飘摇





(德国之声中文网) 据法新社8月11日报道，此前撤离至昆都士机场的数百名阿富汗政府军士兵已经向塔利班武装投降。昆都士省议会成员瓦里(Amruddin Wali)对媒体表示，政府军、警方以及地方起义人员"都向塔利班投降并交出了全部武器装备"。

塔利班也在其推特账号上确认昆都士机场的政府军士兵"已经加入，并且带来了大量的坦克等车辆"。

塔利班在上周末就基本攻占了昆都士，当时许多地方政府官员、政府军士兵都逃亡距离市区8公里的机场。

目前，塔利班已经攻占了阿富汗全国大片地区。《华盛顿邮报》援引一名不愿具名的美国官员称，美国军方目前正担心阿富汗首都陷落将会比此前预想的更早发生，"有可能在90天内。"更悲观的人士甚至认为，首都在30天内就会易手。

早前，美国情报部门估计，美军撤离后6到12个月，阿富汗首都喀布尔才有可能落入塔利班之手。

另一名了解美军最新情报评估内容的官员对《华盛顿邮报》说，"一切都在向错误的方向发展。"

喀布尔当地的一名记者拉提菲(Ali Latifi)对德国之声表示，攻占首都喀布尔会是"塔利班的最高奖项"，不过，塔利班为实现控制首都之目标，必须要付出巨大的努力。拉提菲指出，鉴于喀布尔的巨大城市规模，物流方面的挑战非常巨大。

红色为塔利班控制区, 灰色为政府军控制区, 黄色为交战区。信息截至2021年8月11日

政府军即将丧失整个北部地区

目前，拜登政府并没有变更8月31日前撤离全部美军的计划。8月10日，拜登总统还呼吁阿富汗政府领导人"为自己而战"。

阿富汗总统加尼(Ashraf Ghani)8月11日则飞往了遭塔利班围困的全国第四大城市马扎里沙里夫，为政府军鼓舞士气。总统府发表声明说，加尼将检视整个阿富汗北部地区的安全形势。

占领昆都士的塔利班武装

一旦马扎里沙里夫失手，即意味着阿富汗政府几乎丧失了对整个北部地区的控制。消息人士指出，加尼总统此行还将和当地的民兵组织、军阀势力进行会谈。多年来，北部地区的军阀武装势力在抗击塔利班的战斗中发挥了重要作用。

阿富汗政府官员8月11日表示，塔利班武装又攻占了三座省会城市。全国34个省会城市中，已经有9座落入塔利班之手。

德国政府在同一天表示，德方正在简化签证手续，从而让曾经协助驻阿德军的阿富汗当地翻译、助手等人员更加便捷地入境德国。这些当地人面临着被塔利班视作"通敌者"的危险。德国国防部长克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)说，德国联邦政府各部之间正在协调，给予上述人员以"落地签证"待遇。她说："德国已经将1700名阿富汗人及其家属撤离该国，目前正在尽管让其他人员也尽快撤出阿富汗。"克朗普-卡伦鲍尔承认，官僚手续一度成为撤离工作的瓶颈。

(美联社、路透社、法新社)

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 世贸中心大楼恐怖袭击 2001年9月11日，极端伊斯兰恐怖组织——基地组织成员劫持两架飞机分别冲撞纽约世贸中心的“双子大厦”。劫机者亦迫使第三架飞机撞向五角大楼。第四架飞机坠毁。此次袭击造成超过3000人罹难。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 持久自由军事行动 2001年10月7日，作为对恐怖袭击的回应，美国小布什政府发动针对幕后指使嫌疑人本·拉登的所在国——阿富汗的反恐战争。美国捣毁了塔利班政权，同时试图粉碎基地组织。2001年11月3日，喀布尔沦陷。塔利班撤退到阿富汗和巴基斯坦的边境地区。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第一次阿富汗波恩会议 2001年11月，联合国阿富汗问题会谈在德国波恩附近的彼得斯贝格山（ Petersberg）召开。阿富汗有四个民族派出代表参加会议。与会代表于2001年12月5日就成立过渡政府达成协议，卡尔扎伊(Hamid Karzai)担任过渡政府总统。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 议院批准参加维和行动 2011年12月22日，德国联邦议院以多数票同意联邦军参加联合国在阿富汗的维和行动。驻阿富汗国际维和部队的任务是维护和平与安全和支持政府重建。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 首例德国士兵阵亡事件 2002年3月6日，两名德国联邦军士兵在阿富汗销毁防空导弹时丧生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 新宪法 塔利班政权倒台两年多后，阿富汗政府于2004年1月颁布了新的民主宪法，定国号为“阿富汗伊斯兰共和国”，实行总统制，为总统大选铺平道路。2004年10月9日，卡尔扎伊赢得大选。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 柏林会议 2004年3月31日柏林举行了为期两天的国际阿富汗会议。与会国答应在今后3年内向阿富汗提供82亿美元的援助。德国同意出资8000万欧元。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 伦敦会议 2006年1月31日，国际社会在伦敦举行的阿富汗会议上提出了五年计划，并承诺提供约105亿美元的援助用于阿富汗重建，帮助该国逐步实现自力更生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 昆都士轰炸事件 2009年9月3日至4日夜间，两辆油罐车在昆都士附近被反叛武装分子劫持。德国驻阿联邦国防军上校克莱恩下达了空袭的命令，结果造成约140人死亡，其中大多数为平民。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国总统克勒辞职 2010年5月31日，德国总统克勒突然宣布辞职。此前访问了驻阿富汗德军回国后的克勒在一次采访中表示，在紧急情况下，“为维护我们的利益，例如为保障贸易通道，军事行动是必要的”。他的此番言论在德国国内引起一片哗然。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 喀布尔峰会 2010年7月19日，在戒备严密的情况下，北约外长在阿富汗首都喀布尔举行国际阿富汗会议。这是首次在该国境内举行的阿富汗会议。会议启动推进“阿人治阿”的“喀布尔进程”。同年11月，北约里斯本峰会宣布于2011年起开始撤军，2014年底前完成向阿政府移交安全职责。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2010年议会选举 2010年9月18日，阿富汗举行新一届议会选举。此前造成至少22人死亡的多起袭击事件令此次选举蒙上阴影。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 本·拉登身亡 2011年5月22日，美国海豹突击队攻入恐怖分子头目拉登匿藏在巴基斯坦阿伯塔巴德市（ Abbottabad）的豪宅后，将其击毙。上千美国民众走上街头庆祝拉登之死。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第二次阿富汗波恩会议 2011年12月5日，第一次阿富汗波恩会议召开10年后，波恩举行第二次阿富汗会议。与会国家和政府领导人就2024年前为阿富汗提供资助达成一致。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 双边协议 2012年5月16日，德国总理默克尔和阿富汗总统卡尔扎伊共同签署了一份德阿合作协议。联邦政府承诺继续向阿富汗提供帮助，交换条件是：卡尔扎伊保证在人权和法制领域进行进一步改革。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 安全防务职能交接 2013年6月18日，阿富汗总统卡尔扎伊宣布阿富汗安全部队从北约部队手中正式接管对该国的安全防务职能。接下来的几个月里，国际维和部队将逐步撤出阿富汗。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 移交警察训练中心 2013年8月21日，德国联邦国务秘书弗里切（Klaus-Dieter Fritsche）和德国驻阿富汗大使奥扎（Oliver Owcza）将昆都士警察训练中心移交给阿富汗内政部管理。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国撤军 2013年10月6日，时任德国国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）和外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle） 将位于昆都士的德军营地移交给阿富汗政府。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2014年撤军 国际部队今年开始从阿富汗撤军。国际社会将继续为帮助该国重建提供几十亿美元的资助。对阿富汗而言走向自力更生的道路依旧充满荆棘。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 美军全面撤离 塔利班攻城拔寨 拜登总统上台后，美军从2021年5月起大规模撤离，8月底完全撤出。伴随着美国撤军，塔利班武装在与阿富汗政府军的战斗中迅速取得上风。截至8月中旬，塔利班已经控制了阿富汗的大部分地区。 作者: Daniela Späth/安静



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