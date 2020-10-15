政府再施压 美孔子学院恐全关

（德国之声中文网）根据美国国务院周四 (10月15日)发布的媒体访谈稿，国务卿蓬佩奥在接受广播节目《早安奥兰多》访问时表示，他已要求美国学校在年底前关闭孔子学院。

他说：「不仅仅是在大学里，在高中和幼儿园到12年级的机构里也是如此。 这些都是中共包办的宣传组织，不应该出现在美国的机构里」。

他表示，自己一直致力于阻止中共透过孔子学院做外宣，并说孔子学院的代表「表面上来这里是为了文化交流和教授汉语」，但事实上是为了要替中共施加影响力。

美联社报导，特朗普政府在10月9日已敦促美国中小学和大学重新考虑是否与孔子学院合作教授中文课程，因为其中有来自北京的「恶意影响」。

在一封国务院和教育部写给大学和州级教育官员的信中，美国政府表达对于「专制主义」深入校园的担忧。

美国政府称，孔子学院让中国政府在美国本土建立据点，对言论自由构成威胁，并建议各学校检视合作计划，「采取行动保障你们的教育环境」。

已经有不少的学术团体抱怨，许多学校将孔子学院课堂上的教学内容控制权给了中国政府。所以这封信也提及，由中国政府审核并支付报酬的教师不会探讨中国如何对待异议人士、宗教团体及少数民族的问题。

全盛时期，美国有100多所大学与中国教育部辖下机构合办孔子学院，由中国提供教师和教科书，并与美国大学分担费用。在一片批评声中，许多学院已经选择关闭，据保守的非营利组织 「全国学者协会」统计，自2019年开始，至少有39所大学宣布计划关闭项目。

在与中国的紧张关系加剧的情况下，孔子学院已引起美国官员越来越多的关注。8月，美国国务院将办理孔子学院的单位标註为中共外国使团，要求该项目提交其在美国的业务和开支的相关报告。

去年，美国参议院两党的一份报告中提到，除非中国方面提升透明度，并为美国提供平等的文化推广机会，否则美国政府鼓励所有大学切断与孔子学院的联系。

其他国家也试图遏制中国在本国学校的影响力。8月，澳大利亚人口最多的新南威尔士州宣布关闭孔子学院，并以州政府资助的项目取代。加拿大的新不伦瑞克省也宣布公立学校停办孔子学院。

邹宗翰/张慈 （美联社、美国国务院）