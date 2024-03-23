政府停摆之际，美参议院通过1.2万亿预算法案

（德国之声中文网）美国参议院通过了本财年1.2万亿美元的预算法案，避免了联邦政府停摆。

在超过午夜最后期限的周六（3月23日）凌晨，该法案以74:24的票数获得通过。接下来，该法案将交由拜登总统签署成为法律。

该法案为包括国防部、国土安全部、财政部和国务院在内的关键部门提供资金，直至9月30日。

午夜前的突破性进展

在该法案通过之前的午夜最后期限，四分之三的美国联邦政府部门濒临资金耗尽。这半年来，政府部门依靠临时拨款措施撑持运转。

由于共和党和民主党就法案的拟议修正案争论不休，周五晚间，人们对政府短期停摆的担忧有所加剧。

但在午夜前不久，参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）宣布取得了突破性进展。

“这是漫长而艰难的一天，但我们刚刚达成了一项协议，完成了为政府提供资金的工作。” 舒默说，“这并不容易，但今晚我们的坚持是值得的。”

主要谈判代表之一、共和党参议员柯林斯（Susan Collins）说：“这项立法是真正意义上的国家安全法案——在这个方案中，70%的资金用于我们的国防，包括对……我们最亲密盟友的投资。”

两党分歧仍然明显

此前，共和党众议院议长约翰逊（Mike Johnson）利用民主党选票将该方案推进到参议院，激怒了自己党内的右翼。

众议员格林（Marjorie Taylor Greene）威胁要举行投票，罢免允许法案通过的约翰逊。格林后来说：“我今天提出了撤换动议。但这更像是一种警告，而不是解雇通知书。”

共和党领导的众议院忽略了参议院通过的另一项法案，即外援综合议案，该法案包括对乌克兰、台湾和以色列的军事援助。该法案提议的资金并未包含在此次通过的预算法案之内。

2020年美国对台军售总额创历史最高 年末再添一笔军售 路透社报道，美国本周宣布了对台2.8亿美元的“野战资讯通信系统”军售，帮助台湾军事现代化，加强防御能力。这是是美国今年第六度对台军售，中国外交部发言人华春莹在周二的例行发布会上敦促美国停止售台武器和美台任何军事联系，她表示，美国对台出售武器装备严重违反一中原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系。(图为幻影战机资料图片)

2020年美国对台军售总额创历史最高 2020年美国对外军售的最大买家 11月28日，美国在台协会台北办事处处长郦英杰（William Brent Christensen）在台湾出席一场研讨会时声称，台湾已是全世界公认的美国武器最大采购方，今年美国对台计划中的军售额总计高达118亿美元，是台湾史上单年最高的年度防务采购。他强调，美国对台军售获得美国两党的支持，这些军售对台湾提升“不对称作战能力”具有相当关键的力量。他还透露，放眼2021年，美国政府已通知国会对台军售52亿美元。

2020年美国对台军售总额创历史最高 台北谨慎回应 11月29日，台湾国防部就骊英杰的表态做出了回应。声明指出，美国对台出售防卫性武器，有助强化整体防卫战力，确保台海及印太区域的和平与稳定，国防部对此表示感谢。但同时声明也强调，明年并无规划新增对美提出52亿美元的重大军购项目。（图为台湾空军资料照片）

2020年美国对台军售总额创历史最高 特朗普任内军售频繁 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

2020年美国对台军售总额创历史最高 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

2020年美国对台军售总额创历史最高 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

2020年美国对台军售总额创历史最高 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

2020年美国对台军售总额创历史最高 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。



共和党强硬派认为外援综合议案过于昂贵。共和党参议员保罗（Rand Paul ）称其“鲁莽”，并警告说这将导致通货膨胀。他们还对该法案未纳入他们所要求的更严格的边境安全规定提出异议。

前总统特朗普已将移民问题作为即将到来的11月总统大选的首要国内竞选议题。

（美联社、路透社、法新社）

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