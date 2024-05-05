政客竞选遭袭后 德国多地举行反极右翼示威

一名欧洲议员在悬挂竞选海报时被打成重伤，涉嫌袭击者是一个极右翼团伙。

（德国之声中文网）在社民党籍的欧洲议会议员埃克（Matthias Ecke）周五（5月3日）晚遇袭受伤后，周日德国多地举行了反极右翼的抗议示威活动。

埃克正在代表萨克森州社民党竞选欧洲议员连任。事发时，他在德累斯顿市的大街上悬挂竞选海报。一个4人团伙对埃克施加暴力，以致后者严重受伤送医急救。

警方称，嫌疑人是一群年轻男子，其中一名17岁的男子于周日向警方自首。

警方还说，据信在埃克遇袭前几分钟，同一伙人还袭击了另一名参加竞选活动的绿党成员，致其受伤。

这起对政治人物公开施暴的恶劣事件令人震惊。萨克森州州长克莱齐莫（Michael Kretschmer）认为这是一起对民主价值观的攻击。他在X上写道，“社民党的议员竞选人埃克遇袭事件令我震惊不已，没有任何托词可以为此辩护。”

德国联邦内政部长费瑟尔（Nancy Faeser）表示，如果证实欧洲议会选举数周前对埃克的暴力袭击具有政治动机，那么这也是一起对民主制度的严重攻击，法治国家将严厉回击。

周日，多个反右翼同盟组织分别在柏林和德累斯顿发起示威活动。

德国的极右翼势力主要包括德国选项党AfD。该党在萨克森州等德东地区有着强大的群众基础。今年晚些时候，德国东部有3个州将举行州议会选举，届时AfD有可能成为当地最大的政党。目前的民调显示，全德范围内，德国选项党仅次于基民盟（CDU）是第二大政党。

柏林数千人集会反对德国选项党 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

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