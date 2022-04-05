政委親回「夫妻陽性誤判案」 上海部分地區微解封

（德國之聲中文網）日前中國網絡流傳一段錄音檔，上海浦東一對夫妻儘管表示持有陰性證明，仍被警方強指陽性，要帶至方艙隔離。夫妻錯愕，擔心進入方艙恐交叉感染「由陰轉陽」。錄音檔曝光後引發爭議。

中國人民政協網官方微博「人民政協網」週一（4月11日)晚間引述浦東新區政協委員趙國寶說法解釋事件原委。

在這段長約19分鐘的錄音檔中，夫妻表示持有公立醫院的陰性報告，也有12345政務服務便民熱線的錄音證明陰性；但警方稱接獲疾控通報，「兩人陽性」，但並未出具相關證據，只稱「我說你是（陽性）你就是」，要將民眾帶至方艙醫院隔離。

面對民眾不滿質疑，警方在錄音中僅反覆重述「我現在接到的指令就是執行。」錄音中妻子亦提到，她的孩子已被拉走，但她懷疑孩子的檢測報告有誤。德國之聲無法獨立何時該錄音檔的真實性。

趙國寶表示，當事人其實是浦東大道居民沙某，女性，13歲，核酸檢測為陽性。「此前居委幹部已多次上門勸說殺某前往方艙隔離治療，並同意其母親（即錄音檔中的女士）作為家長陪同前往隔離。但是該戶居民堅決不同意前往方艙隔離。」為落實區防控辦陽性感染者「應轉應盡」的工作要求，勸說小組於是上門展開勸說工作。

根據趙國寶的說法，沙某的父母（即錄音檔中的夫妻）「始終以區疾控中心檢測可能錯誤為由拒絕前往隔離治療。勸說的過程中，工作小組當場告知區疾控中心的檢測結果，解釋了疾控下發結果和健康雲顯示情況可能不同的原因。在長時間勸說無果後，工作小組開展法制教育並告知拒絕配合轉運可能產生的法律後果。」

「最終該戶居民同意了由母親陪同女兒沙某一起前往隔離治療。」他表示，「這次事件，在我看來，一是並不存在誤判問題；二是整個勸說過程始終由防控辦、民警、居委會等部門配合，並全程錄音；三是特殊時期，希望大家能從基層工作人員的角度多一些理解，至少是雙方的聲音都要聽聽。」

網民不買單

政協網貼文並未出示任何該對夫婦的陽性證明，也未能平息有關質疑：上海人口2500萬之大，是否可能出現新冠病毒檢測或通報誤判？

該微博貼文下方有網民稱「請給出證據，錄音中人家夫妻是有證據，有報告的，要求執法人員給出證明是合理訴求...編寫些文字誰不會」「你們上門轉移沒有陽性檢測報告，人家手上有陰性報告，嘴巴一張就是謠言，真好笑」「你這還不如不闢謠，越描越黑了屬於是」。

也有網民質疑，「疾控、健康雲、檢測機構關於陰性陽性結論不一致的後果為什麼要居民承擔？」「因為去了方艙就不存在誤判了，陰也變成陽了」。

上海「微解封」

上海自3月28日無預警分區封控以來已過半個月，防疫亂象與幾乎足不出戶的「封城」生活令民怨積累。根據澎湃新聞，市政府11日在防疫防控新聞發佈會上宣布，全市將分「封控區」、「管控區」、「防範區」三個區域。其中，防範區允許人員「原則上在所在街道範圍內適當活動」。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，根據國務院聯防聯控機制相關規定，結合實際情況，全市分三區實施「分區分類差異化防控」。《明報》報導，各區劃定的第一批「三區」名單，封控區有7624個（約43％）、管控區2460個（約14%）、防範區7565個（約43%）。

「封控區」指7天內有陽性感染者通報的小區、單位、場所，實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」。7天封閉管理期間，區域封閉、足不出戶、服務上門。若無新增病例，才進入居家健康監測階段，期間「人不出小區，嚴禁聚集」。

「管控區」指7天內無陽性感染者通報的小區、單位、場所，實施「7天居家健康監測」。期間不出小區、嚴禁聚集。「原則上居家」，可在做好防護前提下，分流至指定區域無接觸領取物資。

「防範區」指14天內無陽性感染者通報的小區、單位、場所，實行「強化社會面管控」。原則上在所在街鎮範圍內適當活動，但嚴格限聚，且不得出入「封控區」和「管控區」。如「防範區」若出現確診即調整為「封控區」。

截至12日中午，上海已有15區發布「三區」名單。但實際落實情形、防範區解封狀況仍未能具體確認。

根據官方通報，上海4月11日新增本土新冠肺炎確診病例共2萬3342例（含2萬2348無症狀感染者）。

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