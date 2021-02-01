政变持续发酵 緬中關係备受关注

(德国之声中文网) 缅甸发生政变後第三天，国际社会纷纷做出表态。美国政府2日正式将缅甸军方的行动视为政变，而中国则是重申希望缅甸各方「在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定」。

部分专家认为，缅甸军方选在这个时间点发动政变，是因为在以昂山素季为首的民选政府於去年底的大选取得空前的胜利後，军方的保守派担忧下一任的军方领导人无法确保军方的势力能凌驾於民选政府之上，而这样的情势发展将改变军方与民选政府之间的权力关系。

英国伦敦大学学院亚非学院（SOAS) 的东南亚政治专家帕里瓦尔（Avinash Paliwal）告诉德国之声，虽然缅甸宪法保证军方握有25%的国会席次，且掌控内政丶国防与边境事务等三个重要政府部门，但民选政府在去年底的大选中的表现让他们担忧，军方对缅甸内政的掌控权将逐渐式微。

长期关注缅甸政经发展的华府策略顾问公司「亚洲集团」的副总裁李特菲德（John Lichtefeld）也说：「部分缅甸军方的高级将领无法接受昂山素季在经历前5年艰难地执政过程後，仍能在缅甸国内维持高支持率，所以这也助长他们认定去年底大选出现大规模舞弊现象。」

缅中关系陷僵局？

在政变发生後的数小时，各界便开始关注中国是否在这场政变中扮演了任何角色，以及这场政变是否会冲击中国在缅甸的经济与政治利益。帕里瓦尔向德国之声表示，缅甸军方领导人一直对中国政府保持高度警戒，其中一个原因是昂山素季过去几年不断深化与中国政府的关系，而缅甸军方担忧昂山素季会运用与中国的关系在内政上压缩军方的政治权力。

此外，过去不少媒体报导称，中国长期支持缅甸若开邦的若开军，而缅甸军方近年来一直在若开邦与若开军进行内战，这也加深了缅甸军方对中国政府的不信任感。

帕里瓦尔说：「从中国政府在政变後发出的声明可以看出，随着缅甸军方重掌政治权力，中国政府可能调整与武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）的关系，并进一步推展过去几年透过中缅经济走廊与缅甸建立的关系。」

然而，帕里瓦尔也点出，这场政变也显示中国在缅甸的影响力会受到局限，因为虽然中国过去几年积极建立与缅甸民选政府的关系，但政变证明中国在缅甸的影响力，无法阻止政变发生。他说：「中国在缅甸顶多只能分散风险。」

不过，李特菲德确认为，缅甸军方在上个月会见中国外长王毅後，或许会稍微降低对中国政府的警戒。除了与中国高层互动外，缅甸武装部队总司令敏昂莱上个月底也接待俄罗斯国防部长绍伊古 (Sergei Shoigu)，而印度去年底也将一艘潜水艇转给缅甸军方。这些互动显示中国并非唯一在缅甸国内扩大势力的大国。

李特菲德告诉德国之声：「与外交关系相比，缅甸军方向来更注重内政。所以只要军方领导认定缅甸在国际社会中，会得到中国与俄罗斯的支持，他们便会以内政发展作为制定政策的基准。」

伦敦大学的帕里瓦尔还点出，由於中国政府在政变爆发後，仅呼吁各方都「妥善处理分歧」，中国官媒也将政变称为「内阁改组」，所以缅甸军方将把这些讯息视为中国默许军方重新执政在缅甸国内已成定局。

他告诉德国之声：「缅甸军方可能会改变『中缅经济走廊』中的一些策略，并在未来几个月以缓慢的方式处理与昂山素季相关的法律程序。」

欧美制裁恐将缅甸推向中国

在西方国家谴责并考虑对缅甸军方进行制裁的同时，专家认为欧美制裁并不一定会影响缅甸军方的战略考量。帕里瓦尔指出，欧美制裁反而进一步将缅甸推向中国。他说：「与之前欧美施行制裁略有不同的是，包含印度在内的部分民主国家仍将在政变後，继续在政治丶经济与军事方面维系与缅甸的关系。」

不过，帕里瓦尔也说，如果欧美国家扩大对缅甸的制裁，此举将对缅甸人民带来极大的伤害。反观，制裁对缅甸军方领导人带来的影响则有限，因为他们仍能透过中国获得国际金融或资本。

李特菲德则说，如果由缅甸军方控制的公司成为西方国家制裁的目标，欧美国家的举动可能对缅甸经济造成严重冲击，因为这些军方公司在缅甸国内的经济有非常重的份量。

昂山素季的政治终点？

政变发生後，国际社会都在关注缅甸军方会如何对待民选政府的实质领袖昂山素季。由於多数专家都认为，此次政变与昂山素季在缅甸国内的高支持度有直接的关系，所以部分专家也预测，缅甸军方极有可能透过这场政变终结昂山素季的政治生涯。

伦敦大学的帕里瓦尔告诉德国之声：「由於昂山素季仍获得缅甸国内主要族群缅族的多数支持，所以她将继续为军方带来威胁。目前在缅甸政治圈中，还没有其他政治人物有能力得到这麽多缅族人的支持。缅甸军方短期内不会让缅甸政界再出现一个性质类似的政治人物。」

李特菲德则说，缅甸军方可能会进一步改革缅甸的选举制度，让军方能够更容易参与与控制缅甸国内政局。不过，他认为缅甸军方也有可能运用选举舞弊相关的罪名来起诉昂山素季，让她永远无法参与政治。

他说：「如果他们禁止昂山素季参与政治的话，将会严重打击未来任何『民选』出的缅甸政府的合法性。」

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