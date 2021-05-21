政变以来 昂山素季首次现身法庭

（德国之声中文网）昂山素季周一（5月24日）在缅甸首都内比都首次亲自出庭。但法庭随即宣布押后处理，下次开庭时间为6月7日。

出庭之前，昂山素季首次同律师团队进行了面对面交谈。会后律师敏敏梭（Min Min Soe）对媒体表示，昂上素季听上去身体健康，并充满必胜的信心。律师团队当天还会晤了同样被军政府软禁的缅甸总统吴温敏（Win Myint）。

律师团队说，软禁中的昂山素季得不到新闻资讯，她对国内发生的事情了解的很有限。

在随后发表的一份声明中，昂山素季表示，同律师团队30分钟的会谈太仓促，她已向法官申请继续约见律师的可能性。

昂山素季通过律师祝愿缅甸人民健康，并提到，她领导的全国民主联盟是为缅甸人民而成立，只要人民的支持还在，该党就会一直存在。

上周，缅甸军政府威胁称将解散全国民主同盟，原因是昂山素季领导的该党受到去年选举严重舞弊的指控。面对这项指控，许多独立的选举观察机构指出，去年11月缅甸举行的议会选举基本而言是自由和公平的，对昂山的指责一般被认为出于政治动机。

自今年2月1日缅甸军方发动政变以来，昂山素季便一直被软禁，未曾在公开场合露面。迄今举行的庭审，昂山素季从未亲自到场，而是通过视频直播。

现年75岁的昂山素季受到一系列刑事犯罪指控，其中包括拥有未经批准的对讲机、违反防疫限制规定、呼吁公开扰乱公共秩序、接受贿赂，以及违反出自缅甸殖民地时代的《官方机密法》，最后这项指控最为严重。

越来越多的反军政府活动

缅甸处在内战边缘

政变以来，缅甸军政府受到来自街头的巨大压力，虽然抗议者付出了沉重的代价，但抗议仍然持续不断。根据政治犯保护联盟（AAPP）的数字，16周以来，缅甸的街头暴力冲突已造成至少800人死亡，军方逮捕了超过4000名抗议者，其中对1822人下达了逮捕令。

此外，缅甸境内多处出现反军方的地区武装，而传统上与缅甸中央政府势不两立的地区反叛组织和少数民族武装则更为活跃起来。观察家警告，缅甸已处在爆发全国性内战的边缘。

据当地媒体报导，在刚刚过去的周末，缅甸安全部队在该国东部地区与反政府武装团体爆发冲突，尤其在克耶邦（Kayah State）以及邻近的掸邦（Shan State）战斗激烈，十多名国家安全力量人员被打死。

反政府武装还告诉路透社，再往南20公里的地方，也发生了激烈交战，有更多人丧生。

(综合报道)

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