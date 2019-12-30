放烟花能否环保、传统两者兼顾？

（德国之声中文网）烟花在千年前起源于中国，如今已成为世界各地庆祝节日时必不可少的活动项目。从新年跨年、美国独立日到印度排灯节，夜空中都少不了烟花的绚烂身影。

但随着人们对气候及环境保护的意识上升，烟花表演造成的环境影响逐渐成为讨论焦点。烟花是由塑料和化学化合物制成，不仅造成土壤污染，也会严重影响空气品质。

烟花有多“毒”?

去年11月，由于担心烟花会在新冠疫情期间加剧空气污染，印度多个邦和首都新德里（全球雾霾最严重的城市之一）宣布今年排灯节禁放烟花。印度排灯节又称万灯节，是耆那教、印度教和锡克教连续五天的节日，最后的高潮便是盛大的烟花。

许多参加庆典的狂欢者无视禁令，在节日的最后一天大肆燃放烟花，导致当天“印度空气质量指数”（AQI）在首都记录的PM2.5浓度高达481，空污达到“严重”程度。该指数的“严重”程度数值最高为500。

世界卫生组织（WHO）表示：“PM2.5可以穿透肺部屏障侵入血液系统。长期暴露于颗粒物恐罹患心血管疾病、呼吸道疾病和肺癌。”

德国联邦环境部近期发表的报告指出，燃放烟花每年会在大气中增加逾2000吨颗粒物。其中75%来自12月31日跨年时所放的焰火。

制造污染

德国环境保护组织（DUH）负责人施雷（Jürgen Resch）多年来致力争取更严格的烟花法规。他指出，问题不仅限于空气污染。“在德国，每年除夕夜过后，会有1万吨塑胶和危险废弃物散落街头。”

跨年夜通常会有成千上万人聚集在柏林街头观看跨年焰火

元旦的法兰克福街道上随处可见放烟花制造出的垃圾

德国烟花制造公司Weco的阿雷夫（Georg Alef）直言，不存在“气候中和”的烟花这样的东西。但他也表示，现代技术已经降低烟花对环境的影响，其公司也正努力让产品更友善环境。

“烟花每次燃烧都会释放一些物质到空气中。我们的产品并非毫无细颗粒。但还有一个问题是重金属或重金属化合物（如铅、汞、鉻等）的使用。这些都是天然成分，也许在上世纪的某些零件中仍被使用，但如今已被禁止。”

阿雷夫称，Weco在环保方面比其他烟花制造商更超前：例如，在烟花火箭中尝试采用可分解纤维，并使用部分由植物性材料制作的电池。该公司期望在2021年能以回收纸取代烟花火箭上的塑料盖。一些烟花公司如今也生产以氮为基底的烟花，替代过去所用的碳。

烟花制造商Weco透露，目前阻碍其进展的一个问题是，可生物降解的材料不仅比一般烟花零件昂贵而且尚未被广泛应用。安全议题则是另一个考量。测试新烟花零件的安全性可能需时数年。“我们不能直接使用所有环保零件，尤其当它涉及到安全问题时。”阿雷夫如是说。“如果想要实现零排放，唯一的办法就是彻底不放烟花。”

无人机和激光表演

对于施雷等环保人士而言，这是一个好主意。“为何一定要燃放烟花，以这种原始的爆炸作为庆祝？”

以激光表演搭配烟火秀

市面上确实存在替代方案。在韩国，烟花的使用多数只限于官方活动；近年来，无人机表演越来越受欢迎，通常能制造出绚丽夺目的效果。

德国城市兰茨胡特（Landshut）的除夕夜烟花禁令已行之有年，该市以令人影响深刻的激光表演闻名。爱尔兰首都都柏林在过去几年内以传统烟花搭配激光表演，颇受民众欢迎。

任职于烟火制造公司Weco的阿雷夫认为，烟花是德国文化的一个重要组成部分，也是值得被保存的“艺术形式”；环保人士施雷则希望，新冠疫情能给热爱放烟花的国家带来拥抱环保替代方案的新契机。

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