放松防疫限制 香港暂停实施航班熔断

（德国之声中文网）香港政府7月7日宣布，即日起暂缓实施因防疫需要而对外来个别航班实施的"熔断机制"。港府认为，持续加强为抵港人士进行更频密的核酸检测会更有效阻断输入个案。

新冠病毒疫情爆发以来，港府一再禁止海外高风险疫区的航班飞港。此外对所有航线实施"熔断机制"，即假如抵港航班有一定比例的乘客确诊感染新冠，该航线将被禁飞14天，情况好转后，再决定是否延长或取消。

自一月爆发第五波疫情后，来自澳洲、加拿大、法国、印度、巴基斯坦、菲律宾、英国和美国等地航班都曾遭"熔断"。

近几个月来，包括这一机制在内的港府对外实施的防疫措施受到香港一些工商界人士及团体批评，认为过严的限制导致投资者却步，而且已有人因此离港，影响香港的贸易和金融中心地位。

阻病例输入“效益不大”

港府7日的公报称，自六月中起，从海外地区或台湾抵港人士确诊比率徘徊在百分之一至三之间，即每日录得的输入个案仅数十宗至少于二百宗，占香港整体个案数目不足百分之十。而且，超过一半的输入个案均可通过在机场以核酸检测实施"检测待行"发现。

而其后在检疫期进行检测，包括第五天于指定检疫酒店进行的核酸检测，"可揪出绝大多数输入个案，令输入风险引发社区感染相对极微"。而且，这类病例带来的风险在严谨的防疫措施下，对当地疫情影响相对较低，因此通过"熔断机制"措施来遏制病例入境的效益不大。

政府称，会持续加强入境人士在机场、检疫期间及检疫期后的核酸检测，增加抵港人士的检测次数。要求抵港人士于指定检疫酒店检疫时，在第三天进行多一次核酸检测，以尽早发现感染者，阻断输入个案流出社区。

当局承认，航班"熔断机制"令大量乘客来港行程被打乱，在机位和指定检疫酒店供应紧张的时候，其衍生的社会成本相当高。七、八月份向来是海外港人，尤其是留学海外的学生回港的高峰期，"熔断机制"造成的航班紊乱为这些留学生及其家庭带来不必要的困扰。

港府发言人表示，有关措施有助減少对抵港人士的影响，特別是让身处外地的青年人可在暑假顺利回港与家人团聚。政府改变措施旨在"以最低的社会成本达致最大抗疫效益的目标"。

（综合报道）

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