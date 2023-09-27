 放松管制？美国预计将无限期延长韩芯片商对华出口豁免 | 经济纵横 | DW | 27.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

放松管制？美国预计将无限期延长韩芯片商对华出口豁免

据韩联社报道，美国商务部预计将无限期延长韩国芯片制造商三星电子和SK海力士对中国半导体相关设备出口管制措施的豁免。

美国商务部将更新“白名单”（“经过验证的最终用户”），指明哪些实体可以接收哪些技术的出口，以允许三星和SK海力士继续取得某些美国芯片制造工具。

美国商务部将更新“白名单”（“经过验证的最终用户”），指明哪些实体可以接收哪些技术的出口，以允许三星和SK海力士继续取得某些美国芯片制造工具。

（德国之声中文网）韩联社援引未具名消息人士的话称，美国商务部已经与韩国芯片制造商讨论了哪些设备可以在中国使用的细节，并称美国最早将于本周发布相关公告。

去年，三星和SK海力士获得了美国商务部的授权，可以在一年内向中国提供芯片生产所需的设备，而无需申请额外许可。

美国商务部将更新“白名单”（“经过验证的最终用户”），指明哪些实体可以接收哪些技术的出口，以允许三星和SK海力士继续取得某些美国芯片制造工具。

一旦被列入这项名单，就不再需要单独取得出口许可。

三星和SK海力士目前都拒绝发表评论。

韩联社报道称，美国商务部一直在与三星和SK海力士商讨，考虑到这些公司的未来计划，指定可引入其中国生产线的设备，以便于支持这些企业在中国生产基地未来几年的设施升级。

三星在西安生产NAND闪存，SK海力士在无锡生产DRAM芯片，在大连生产NAND闪存，两家公司都投资了数十亿美元。

根据TrendForce的数据，截至6月底，这两家公司总计控制着全球近70%的DRAM市场，以及50%的NAND闪存市场。

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

中美半導體大戰：封殺美光，韓企得利？

中國宣布禁購美光產品之後，對半導體產業觸發的後續效應備受關注。身為美國盟友，韓國的企業會不會吃下中國市場、漁翁得利？分析指出，短期內可能有利於韓企，但長遠看來未必如此。

打击中国芯片业 美国恐会伤及自身

美国针对中国芯片产业最新打出的重拳，可能也会伤及自身。最新的消息显示已经有许多非中国芯片企业得到了各种程度的“豁免”。但是针对中国芯片产业来说，美国政府新规的打击效应，已经显现。

相关内容

Circuit board background with a sense of future technology PUBLICATIONxNOTxINxCHN 794628271914352667

美制裁中国芯片韩国受损？韩议员表态引争议 07.08.2023

韩国议员、前三星高管梁香子表示，美国对中国在芯片业的制裁导致产量下降。此外，可能会促使中国对该行业提供更大的支持，而鉴于中国有充足的人才和原材料，可能会对韩国芯片行业构成威胁。不过，也有专家认为，韩国恰恰是美国措施的受益者。

NANJING, CHINA - SEPTEMBER 4, 2023 - Photo taken on Sept 4, 2023 shows the Mate 60 Pro at a Huawei experience store in Nanjing, Jiangsu province, China. At present, the model is only available for pre-order, and there is no spot sale. On the evening of September 3, Huawei Mate 60 Pro, the world's first mobile phone to support satellite calls, was officially launched, which can make and receive satellite calls calmly even if there is no ground network signal.

华为新手机安的什么“芯”？ 04.09.2023

华为上周出人意料地推出了最新的高端智能手机Mate 60 Pro，引起广泛关注。在中国消费者中掀起一股抢购热潮的同时，令更多的人好奇的问题是，这款新手机里使用的是什么样的国产芯片。

March, 30 2022, Brazil. In this photo illustration, a woman s silhouette holds a smartphone with the Samsung Electronics logo displayed on the screen and in the background. March, 30 2022, Brazil. In this photo illustration, a woman s silhouette holds a smartphone with the Samsung Electronics logo displayed on the screen and in the background Copyright: xZoonar.com/Rafapressx zoonar_18483400

三星前高管被控窃取技术在华设厂 12.06.2023

韩国检察机构表示，一名三星公司前高管因涉嫌窃取三星技术在中国开设芯片工厂而遭到起诉和逮捕。据称，这名涉案高管在韩国芯片行业拥有权威地位。

广告
SSMB技术如果成功，将促进大量、低成本的芯片制造

“中国芯”真的要“遥遥领先”？

中国的科学家们宣称已经初步掌握了利用粒子加速器生产先进芯片的相关技术。如果成功，将意味着中国可以摆脱美国的制裁，真正走上芯片自产的道路。但同时，低迷的经济，也让中国的芯片研发产业面临“贫血”的困境。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。