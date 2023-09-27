放松管制？美国预计将无限期延长韩芯片商对华出口豁免

（德国之声中文网）韩联社援引未具名消息人士的话称，美国商务部已经与韩国芯片制造商讨论了哪些设备可以在中国使用的细节，并称美国最早将于本周发布相关公告。

去年，三星和SK海力士获得了美国商务部的授权，可以在一年内向中国提供芯片生产所需的设备，而无需申请额外许可。

美国商务部将更新“白名单”（“经过验证的最终用户”），指明哪些实体可以接收哪些技术的出口，以允许三星和SK海力士继续取得某些美国芯片制造工具。

一旦被列入这项名单，就不再需要单独取得出口许可。

三星和SK海力士目前都拒绝发表评论。

韩联社报道称，美国商务部一直在与三星和SK海力士商讨，考虑到这些公司的未来计划，指定可引入其中国生产线的设备，以便于支持这些企业在中国生产基地未来几年的设施升级。

三星在西安生产NAND闪存，SK海力士在无锡生产DRAM芯片，在大连生产NAND闪存，两家公司都投资了数十亿美元。

根据TrendForce的数据，截至6月底，这两家公司总计控制着全球近70%的DRAM市场，以及50%的NAND闪存市场。

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（路透社）

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