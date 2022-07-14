“放弃清零是最有效的经济刺激计划”

（德国之声中文网）中国严格的新冠防疫措施正扼杀这个全球第二大经济体的增长。根据中国国家统计局周五公布的经济数据，2022年第二季度中国国内生产总值与年初相比下降2.6%，同比增长0.4%。这是自新冠疫情爆发以来最弱的数值。今年第一季度，GDP同比增长还有4.8%。中国国家统计局以国际环境复杂严峻、中国疫情多发等不利影响加大来解释“极不寻常“的经济发展，并称第二季度经济下行压力明显增大。

在中国政府对“动态清零”防疫政策的坚持下，经济发展受到强烈冲击。多个中国大城市今年春天都执行了严格防疫措施，以防止具高度传染性的新冠病毒奥密克戎变种传播。上海四月和五月的封控措施重创经济。当地的港口则积压大量货物，航运业务因为封锁而无法正常运转。

分析师此前已经预期中国第二季度的增长乏力。但标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）分析师毕斯瓦斯表示，实际数字仍令人感到震惊。

东京第一生命经济研究所首席经济学家西滨彻（Toru Nishihama）表示：“中国经济已经站在陷入停滞性通货膨胀的边缘。但最糟糕的情况在5到6月期间已经过去，可以排除衰退或者连续两个极度收缩的可能性。”

观看视频 02:40 “清零”政策对于中国经济意味着什么？

清零政策有没有退场机制？

“鉴于增长乏力，中国政府可能会从现在起部署经济刺激措施，以提振中国经济。”但中国人民银行进一步降息的障碍很大，因为这将使迄今保持在相对较低水平的通货膨胀率上升。”

德国墨卡托中国研究所学者家曾林（Max Zenglein）分析称：“中产阶级越来越能感受到这些影响，例如收入停滞或房地产价格下跌。如此政府会面临更多政治压力，必须找到解决方案。”曾林指出，增长乏力加剧了金融系统的问题；如果没有明显的上升趋势，未来几个月违约率上升是可预期的。“最有效的政府经济刺激计划是放弃严格的清零政策。”

中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）也认为：“糟糕的经济数据的主因是新冠清零政策，这让中国走向荆棘道路。你不知道下一个风险区在哪里。”

但几乎没有人认为中国会放弃清零。零星的感染数字就可能导致整个地区被封锁，上周在西安便发生过这样的情况。北京、上海、深圳这三个重要经济中心，也因为多次发现感染病例而实施新的限制措施。

上海解封后，经济形势有所缓解，但许多人担心新一波的新冠限制将给经济带来进一步问题。具有高传染力的奥密克戎变种也在中国蔓延。伍德克认为，中国政府高层坚持动态清零却没有退场机制。“中国何时才能摆脱这种局面？只有在人民都良好接种中国疫苗以后才能做到：三针、四针、加强针—而且是采用有效的疫苗，例如mRNA疫苗。然而，中国正挡在自己的路上。进口的技术未被使用。”

伍德克认为，全球经济的前景将因此暗淡。“中国如今经济疲软，这当然是致命的。最近几年里，中国是增长引擎。如今欧洲面临巨大的能源问题和经济衰退，美国亦然。中国一直是稳定我们的经济体，而未来可能不再是这样的情况。”

消费低迷难以拉动经济

此外，虽然中国周三公布的6月出口数据强劲，经济学家认为这并非安全信号。因为在17.9%的增长中，有一部分可以被解释为是上海5月底重新开放后贸易的回升。另一方面，1%的进口增长则令人感到担忧，这表明民众的消费意愿低迷。

北京大学金融学教授佩蒂斯（Michael Pettis）则更关心增长的源头。佩蒂斯表示，中国国内消费急剧下降，商业人士减少投资。因此，经济增长越来越多是由国家通过对基础设施的大规模投资创造，而这需要通过贷款。

“我们看到的是，为了实现增长目标，债务正在非常迅速的增加。这是不可持续的。中国政府已经多次表示希望结束这种做法。但迄今没有做到这一点。”

尽管2022年上半年的经济表现疲软，但中国领导层仍透露出不会放弃雄心勃勃的5.5%增长目标。中国国家主席习近平6月底时宣布，中国将“加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标，最大程度减少疫情影响”。与此同时，今年6月地方政府债的发行量创下单月记录。这些资金将用于基础设施。新债务和高基础设施支出，北京似乎想利用这帖经过测试的良方来提振经济。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。



但中国国务院总理李克强本周三承认，稳定经济是个艰难的任务。他也呼吁要确保“就业大局稳定”。

中国一直在加大对经济的政策支持力度。但分析家表示，若不取消清零政策，官方制订的5.5%增长目标难以达成。路透社的一项调查预测2022年的增长将放缓至4%。

许多人认为，中国央行进一步放松政策的空间可能会受到资本外流担忧的限制，因为美联储和其他经济体都在积极提高利率，以应对飙升的通货膨胀。

分析人士指出，中国的消费者通胀率不断上升，虽然不像其他主要经济体那样火爆，但仍可能增加对货币政策宽松的限制。

野村证券分析师表示：“我们相信市场对于今年下半年的增长过于乐观。”

（ARD、德新社、法新社、路透社）

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