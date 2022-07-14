“放弃清零是最有效的经济刺激计划”

中国第二季度经济增长低于预期。经济学者认为，若不寻找“清零政策”的退场机制，中国难以到5.5%的增长目标。
（德国之声中文网）中国严格的新冠防疫措施正扼杀这个全球第二大经济体的增长。根据中国国家统计局周五公布的经济数据，2022年第二季度中国国内生产总值与年初相比下降2.6%，同比增长0.4%。这是自新冠疫情爆发以来最弱的数值。今年第一季度，GDP同比增长还有4.8%。中国国家统计局以国际环境复杂严峻、中国疫情多发等不利影响加大来解释“极不寻常“的经济发展，并称第二季度经济下行压力明显增大。
在中国政府对“动态清零”防疫政策的坚持下，经济发展受到强烈冲击。多个中国大城市今年春天都执行了严格防疫措施，以防止具高度传染性的新冠病毒奥密克戎变种传播。上海四月和五月的封控措施重创经济。当地的港口则积压大量货物，航运业务因为封锁而无法正常运转。
分析师此前已经预期中国第二季度的增长乏力。但标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）分析师毕斯瓦斯表示，实际数字仍令人感到震惊。
东京第一生命经济研究所首席经济学家西滨彻（Toru Nishihama）表示：“中国经济已经站在陷入停滞性通货膨胀的边缘。但最糟糕的情况在5到6月期间已经过去，可以排除衰退或者连续两个极度收缩的可能性。”
“鉴于增长乏力，中国政府可能会从现在起部署经济刺激措施，以提振中国经济。”但中国人民银行进一步降息的障碍很大，因为这将使迄今保持在相对较低水平的通货膨胀率上升。”
德国墨卡托中国研究所学者家曾林（Max Zenglein）分析称：“中产阶级越来越能感受到这些影响，例如收入停滞或房地产价格下跌。如此政府会面临更多政治压力，必须找到解决方案。”曾林指出，增长乏力加剧了金融系统的问题；如果没有明显的上升趋势，未来几个月违约率上升是可预期的。“最有效的政府经济刺激计划是放弃严格的清零政策。”
中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）也认为：“糟糕的经济数据的主因是新冠清零政策，这让中国走向荆棘道路。你不知道下一个风险区在哪里。”
但几乎没有人认为中国会放弃清零。零星的感染数字就可能导致整个地区被封锁，上周在西安便发生过这样的情况。北京、上海、深圳这三个重要经济中心，也因为多次发现感染病例而实施新的限制措施。
上海解封后，经济形势有所缓解，但许多人担心新一波的新冠限制将给经济带来进一步问题。具有高传染力的奥密克戎变种也在中国蔓延。伍德克认为，中国政府高层坚持动态清零却没有退场机制。“中国何时才能摆脱这种局面？只有在人民都良好接种中国疫苗以后才能做到：三针、四针、加强针—而且是采用有效的疫苗，例如mRNA疫苗。然而，中国正挡在自己的路上。进口的技术未被使用。”
伍德克认为，全球经济的前景将因此暗淡。“中国如今经济疲软，这当然是致命的。最近几年里，中国是增长引擎。如今欧洲面临巨大的能源问题和经济衰退，美国亦然。中国一直是稳定我们的经济体，而未来可能不再是这样的情况。”
此外，虽然中国周三公布的6月出口数据强劲，经济学家认为这并非安全信号。因为在17.9%的增长中，有一部分可以被解释为是上海5月底重新开放后贸易的回升。另一方面，1%的进口增长则令人感到担忧，这表明民众的消费意愿低迷。
北京大学金融学教授佩蒂斯（Michael Pettis）则更关心增长的源头。佩蒂斯表示，中国国内消费急剧下降，商业人士减少投资。因此，经济增长越来越多是由国家通过对基础设施的大规模投资创造，而这需要通过贷款。
“我们看到的是，为了实现增长目标，债务正在非常迅速的增加。这是不可持续的。中国政府已经多次表示希望结束这种做法。但迄今没有做到这一点。”
尽管2022年上半年的经济表现疲软，但中国领导层仍透露出不会放弃雄心勃勃的5.5%增长目标。中国国家主席习近平6月底时宣布，中国将“加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标，最大程度减少疫情影响”。与此同时，今年6月地方政府债的发行量创下单月记录。这些资金将用于基础设施。新债务和高基础设施支出，北京似乎想利用这帖经过测试的良方来提振经济。
但中国国务院总理李克强本周三承认，稳定经济是个艰难的任务。他也呼吁要确保“就业大局稳定”。
中国一直在加大对经济的政策支持力度。但分析家表示，若不取消清零政策，官方制订的5.5%增长目标难以达成。路透社的一项调查预测2022年的增长将放缓至4%。
许多人认为，中国央行进一步放松政策的空间可能会受到资本外流担忧的限制，因为美联储和其他经济体都在积极提高利率，以应对飙升的通货膨胀。
分析人士指出，中国的消费者通胀率不断上升，虽然不像其他主要经济体那样火爆，但仍可能增加对货币政策宽松的限制。
野村证券分析师表示：“我们相信市场对于今年下半年的增长过于乐观。”
（ARD、德新社、法新社、路透社）
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根据中国官方的最新数据，在上海解封后，中国6月份出口增长超预期；同时进口低于分析师预期。法新社报道称，这显示中国国内需求的疲软，严厉的防疫政策继续让消费者不安。美联社则援引“凯投宏观”指出，出口的繁荣恐难以为继。