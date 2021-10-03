 放弃清零式防疫 新西兰开始追求高接种率 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2021

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放弃清零式防疫 新西兰开始追求高接种率

新西兰总理阿德恩表示，长时间的严格封锁并没有使该国达到新冠病例清零的目标。“但这没关系......清零是很重要的，因为我们没有疫苗。现在我们有了，所以我们可以开始改变我们做事的方式。”

10月4日，新西兰总理阿德恩宣布改变防疫策略

10月4日，新西兰总理阿德恩宣布改变防疫策略

 （德国之声中文网）新西兰政府周一（10月4日）宣布，面对具有挑战性的德尔塔疫情，放弃其一直坚持的病毒清零策略。取而代之的是，该国将专注于提高疫苗接种率并学会与病毒共存。

新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）对于这次重大政策转变解释说："随着德尔塔变种疫情的爆发，清零是非常困难的。"

 "随着时间的变化，我们总是会作出方法上的改变。德尔塔疫情加速了这种改变。疫苗将支持我们的决定。"她说。

7周前，新西兰最大的城市奥克兰在病毒成功清零近6个月之后，再次发现感染病例。如今，该市已经封锁了近50天。限制措施也扩展到该国的一些其他地区。

总理阿德恩已经在7月底完成了第二剂BNT疫苗接种

总理阿德恩已经在7月底完成了第二剂BNT疫苗接种

阿德恩说，奥克兰的限制措施将从周三开始逐步放开，允许居民离开家，和家人在户外活动。

清零政策面对越来越大的压力。阿德恩称她并未期待零病例记录，而是以积极的方式消灭病毒。

"很明显，长期的严格封锁并没有让我们达到清零的目标。但这没关系......清零是很重要的，因为我们没有疫苗。现在我们有了，所以我们可以开始改变我们做事的方式。"她说。

（美联社）

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