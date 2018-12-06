 放弃上调燃油税 也阻挡不了“黄背心” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

放弃上调燃油税 也阻挡不了“黄背心”

法国政府虽然放弃了上调燃油税的计划，但这并没有熄灭法国人民的怒火。本周六，抗议队伍再次走上街头。而“黄背心”的灵感之父对德国之声表示，马克龙回应地太晚了，现在很多民众要他下台。

Frankreich Protest der Gelbwesten in Paris (Reuters/C. Hartmann)

本周六在法国，身穿黄背心的抗议者再次走上街头

（德国之声中文网）法国的"黄背心"（也称"黄马甲"）示威迎来第四个周末，仍然毫无偃旗息鼓的迹象。本周六（12月8日），法国调动了8.9万警力应对示威人群。抗议活动的重心仍在巴黎，那里有8000警力严阵以待，埃弗尔铁塔等景点以及一些商家也出于安全考量而关闭。上午时分，示威人群与安保力量发生冲突，警方使用催泪瓦斯。

这场运动的起因是民众不满政府要上调燃油税的计划。法国政府在本周做出让步，宣布在明年预算中放弃进一步上调燃油税的计划。然而这并似乎并没有安抚示威者，抗议的雪球已经越滚越大，演变成大规模的反政府运动。

六周前的10月24日，汽车修理工库塔尔（Ghislain Coutard）在Facebook上发了一个自己录制的短视频，呼吁大家都穿上具有象征意义的黄背心，抗议燃油税的上调。这段视频迅速走红，观看量超过500万次。"黄背心"运动应运而生，在其家乡法国南部纳博恩（Narbonne）作为该运动发言人的库塔尔也获得了"背心人"的外号。

Frankreich Gelbwesten Gründer Ghislain Coutard ( Ghislain Coutard )

10月24日，库塔尔在Facebook上发了这个视频，呼吁大家穿上具有象征意义的黄背心，抗议燃油税上调

在接受德国之声采访时，库塔尔表示，过去几周的发展对他而言"很疯狂"。"因为工作原因我在法国各地跑，每到一处我都能看到黄背心。当我做自我介绍时，他们大部分时候都能认出我。这太奇妙了……我没想到，这会引发这么多人的共鸣。"

上周六，巴黎中部爆发了几十年来最严重的抗议活动。在巴黎有100多人受伤，412人被捕。

库塔尔对德国之声说，他自己也对上周六巴黎发生的暴力事件感到震惊，但同时表示，媒体在报道时有选择地"呈现抗议者袭击当局的画面，而当局只需要这个小借口来使用催泪瓦斯"。他表示，"法国警方的策略完全失败"。他还表示，总统马克龙应该"站出来面对法国民众，而不是就发一个媒体声明"。

在谈到运动未来发展时，库塔尔说，示威运动将"不可避免地"激化。"群情激奋，马克龙太晚才做出答复，我在街头遇到的很多人都希望他下台"。

他还表示，很高兴听说，在德国、比利时、意大利，一些民众也穿起有象征意义的黄背心，"我希望这能成为一个国际运动"。

DW.COM

平息「黄背心」怒火 法国不涨燃油税

经过数周的抗议活动、号称几十年来巴黎最严重的骚乱，法国政府宣布，已经从2019年的预算中剔除本来预计调涨的燃油税。尽管如此，抗议活动仍有可能持续下去。 (06.12.2018)  

法国当局强硬对待“黄背心运动”

起初是抗议高税收、高油价，后来则演变成延续数周的暴力骚乱。本周末，法国巴黎等地又发生新一轮的骚乱。总统马克龙本周日前往巴黎的凯旋门，查看现场形势。法国内政部则在酝酿实施紧急状态。 (02.12.2018)  

欧洲“黄背心运动”蔓延 比利时民众也怒了

继法国人举行了反对油价上涨的黄背心抗议活动之后，在比利时首都布鲁塞尔也有成千上万身穿黄色背心的示威者走上街头。抗议活动期间，欧盟委员会总部附近的2两警车被焚烧。 (01.12.2018)  

相关内容

Frankreich Paris Emmanuel Macron, Präsident

平息「黄背心」怒火 法国不涨燃油税 06.12.2018

经过数周的抗议活动、号称几十年来巴黎最严重的骚乱，法国政府宣布，已经从2019年的预算中剔除本来预计调涨的燃油税。尽管如此，抗议活动仍有可能持续下去。

Frankreich Gelbwesten-Protest in Molsheim

示威变骚乱 法国政府寻求对话 03.12.2018

法国"黄背心"示威活动发生暴力行为之后，马克龙总统指示法国总理会见示威活动的代表。马克龙总统还视察了被损坏的凯旋门。

Frankreich Gelbwesten-Protest in Paris | Édouard Philippe, Premierminister

为终止骚乱抗议 法国暂停调税计划 04.12.2018

法国燃油税上调计划引发骚乱后，政府宣布暂缓六个月执行。法国总理在电视讲话中呼吁结束暴力抗议，他说：“没有什么税值得去破坏国家团结。”

广告

时事评论

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg (Reuters/K. Pfaffenbach)

评论：总理仍然是默克尔

克朗普-卡伦鲍尔以微弱优势当选基民盟新一任主席。德国之声总编Ines Pohl认为，默克尔的这位知己现在迫切需要带领基民盟向前迈进。 