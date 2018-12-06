放弃上调燃油税 也阻挡不了“黄背心”

（德国之声中文网）法国的"黄背心"（也称"黄马甲"）示威迎来第四个周末，仍然毫无偃旗息鼓的迹象。本周六（12月8日），法国调动了8.9万警力应对示威人群。抗议活动的重心仍在巴黎，那里有8000警力严阵以待，埃弗尔铁塔等景点以及一些商家也出于安全考量而关闭。上午时分，示威人群与安保力量发生冲突，警方使用催泪瓦斯。

这场运动的起因是民众不满政府要上调燃油税的计划。法国政府在本周做出让步，宣布在明年预算中放弃进一步上调燃油税的计划。然而这并似乎并没有安抚示威者，抗议的雪球已经越滚越大，演变成大规模的反政府运动。

六周前的10月24日，汽车修理工库塔尔（Ghislain Coutard）在Facebook上发了一个自己录制的短视频，呼吁大家都穿上具有象征意义的黄背心，抗议燃油税的上调。这段视频迅速走红，观看量超过500万次。"黄背心"运动应运而生，在其家乡法国南部纳博恩（Narbonne）作为该运动发言人的库塔尔也获得了"背心人"的外号。

在接受德国之声采访时，库塔尔表示，过去几周的发展对他而言"很疯狂"。"因为工作原因我在法国各地跑，每到一处我都能看到黄背心。当我做自我介绍时，他们大部分时候都能认出我。这太奇妙了……我没想到，这会引发这么多人的共鸣。"

上周六，巴黎中部爆发了几十年来最严重的抗议活动。在巴黎有100多人受伤，412人被捕。

库塔尔对德国之声说，他自己也对上周六巴黎发生的暴力事件感到震惊，但同时表示，媒体在报道时有选择地"呈现抗议者袭击当局的画面，而当局只需要这个小借口来使用催泪瓦斯"。他表示，"法国警方的策略完全失败"。他还表示，总统马克龙应该"站出来面对法国民众，而不是就发一个媒体声明"。

在谈到运动未来发展时，库塔尔说，示威运动将"不可避免地"激化。"群情激奋，马克龙太晚才做出答复，我在街头遇到的很多人都希望他下台"。

他还表示，很高兴听说，在德国、比利时、意大利，一些民众也穿起有象征意义的黄背心，"我希望这能成为一个国际运动"。