放宽香港人移民 英国、澳大利亚为何仍犹豫?

(德国之声中文网) 澳大利亚移民部长塔吉(Alan Tudge)在刚刚过去的周末表示，旅居澳大利亚的香港人能够获得延长至5年的签证，但是这并不意味着5年后就能自动获得永久居留权。

塔吉是在7月12日接受澳大利亚广播公司(ABC)采访时做出这一表态的。澳总理莫里森(Scott Morrison)7月9日宣布放宽对香港人的签证政策，为目前在澳境内持临时工作签证和学生签证的香港人提供为期5年临时庇护签证，并特意强调"为澳大利亚境内的香港护照持有人提供更多机会，包括获得永久居留资格的途径"。澳大利亚政府还表示，今后还将利用这一特殊签证政策吸引来自香港的精英人才和商业投资，此类香港公民将获得优先待遇。

移民部长塔吉则指出，此次对香港人的移民政策并非发放所谓的"安全港签证"，因为"澳大利亚已经有人道主义签证"。他说，澳大利亚决定以香港的优秀人才以及在香港设立有区域总部的企业为目标："我们将这些人才引入到澳大利亚来，他们就能在我国创造商机、增加就业岗位，为澳大利亚创造财富。"

1989年六四事件后，澳大利亚政府也曾向境内的1.6万中国公民发放临时庇护签证，而最终通过这一人道主义临时签证政策获得永久居留权的中国人多达4.2万。此次莫里森总理就香港《国安法》生效出台对香港人的特别签证政策，已遭致在野的工党的批评，被认为力度不够、没能为香港人提供"安全港"。

专家：澳大利亚需要甄别"真假香港人"

塔吉在ABC采访中还说，他无法保证"任何香港人都不会被遣返"，并举例说，被认定有"严重安全问题"或者"恶劣品行"的人将不会被允许在澳居留；而没有违反签证规则的人"很有可能可以留下来"。塔吉暗示，后者"几乎肯定能够获得永久居留权"。

澳大利亚国立大学的政治学教授布辛斯基(Leszek Buszynski)在接受德国之声采访时认为，移民部长塔吉强调"安全问题"，说明澳大利亚政府担心会有部分移民澳大利亚的香港人为北京刺探情报，毕竟澳大利亚此前已经有过这样的经历。"所以澳大利亚政府想要甄别，确定来的香港人都是'真货'。"布辛斯基指出，澳大利亚在香港人移民政策上，必然需要和五眼联盟国家、尤其是英国和美国合作，利用情报网络来甄别香港移民。

英国智库担心香港移民冲击民生

英国近期也出台了新政策，计划为近300万1997年7月1日前出生的香港人延长英国居留时限，并且允许持BNO(英国国民海外护照)者在英国工作、学习，满5年后可申请定居(即永久居留权)，在这之后再等12个月更可申请加入英国国籍。

英国的香港人签证新规，也没有保证居英5年后可自动获得永久居留权。

尽管英国政府估计，近300万有资格持BNO护照移民英国的香港人中，只有很少一部分会付诸实际行动，但是伦敦的多家智库近日都发出警告，指出大量香港人一旦短期内突然涌入英国，就会对国内的就业、教育、医疗、住房体系构成巨大的压力。

英国经济与社会国家研究所(NIESR)就指出，香港移民潮发生的具体时间段将十分关键。历来主张大幅缩减移民接纳数量的"英国移民观察"(MigrationWatch UK)则认为，英国政府计划向如此多的人一下子开放移民，这样的政策欠缺周密的考虑："这样规模的移民会对住房、教育、医疗、交通系统增加压力。"

牛津大学的移民问题专家麦克尼尔(Rob McNeil)进一步指出，突然到来的大规模移民潮所造成的冲击，很有可能激起英国本地民众的反感。他在接受《南华早报》采访时表示，尽管长期而言，香港的高素质移民能够为英国经济作出重大贡献，但是短期而言，疫情期间本就承受重压的英国就业市场很可能让英国民众对外来移民持更负面的态度。