放宽港人移民条件 加拿大：因应香港情势

(德国之声中文网) 加拿大政府12日颁布香港移民相关政策，表示未来将让香港年轻人能更容易在加拿大就学与工作，并表示这种作法是为了应对中国在香港实施的《港区国安法》。不过，此举被视为可能让中加关系进一步恶化。

加拿大的移民部部长门迪奇诺 (Marco Mendicino) 在接受路透社访问时表示：「加拿大的作法是为了回应近期几个在香港令加拿大十分担忧的发展，包含中国本周取消四名民主派议员的资格。」

根据加拿大周四颁布的政策，任何在过去三年内从大学毕业的香港学生，最多可以申请在加拿大工作三年，加拿大政府也会给予他们更容易取得永久居留权的途径。此外，加拿大政府也会加速这些香港人配偶丶伴侣以及孩童到加拿大与他们一起生活的手续。

根据1984年签署的《中英联合声明》，香港在「一国两制」的框架享有高度的自治权。在香港政府取消四名民主派议员的资格後，英国周四指控中国破坏了其根据该声明做出的承诺。

门迪奇诺告诉路透社，当加拿大政府在审核香港人的政治庇护或移民申请时，他们不会将违反《港区国安法》或是其他加拿大国内不存在的法律之行为，视为这些香港人的前科。

上个月，中国驻加拿大大使丛培武曾警告加拿大不要核准香港民主派示威者的庇护申请，他强调这些人是「暴徒」，会威胁30万名住在香港加拿大公民的健康与安全。12日，中国驻加拿大大使馆并未回覆路透社的采访邀约。门迪奇诺则在访问中提到，今年申请到加拿大念书的香港人比例上升。

驻点在温哥华的加拿大移民律师库兰德 (Richard Kurland) 也告诉路透社：「香港的情势只会越来越糟，不会越来越好。」他表示，香港的父母应该考虑将孩子送到加拿大就读。在中国政府今年宣布7月要在香港施行《港区国安法》後，加拿大总理特鲁多中止了加拿大与香港之间的引渡条例，并禁止加拿大出口军用设备到香港。

加拿大与中国的关系在华为前财务长孟晚舟於温哥华机场遭逮捕後，便每况愈下。在那之後不久，中国政府逮捕了两名加拿大人，并控诉他们犯了间谍罪。孟晚舟目前仍在加拿大法庭当中，试图防止自己被引渡至美国。中国也已暂停进口加拿大生产的油菜籽。

杨威廉/张慈 (路透社、加拿大广播公司)

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