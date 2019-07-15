攻击巴尔的摩 特朗普再被批种族主义

（德国之声中文网）美国总统特朗普因对一名民主党议员的人身攻击而再度被控犯下种族主义错误。上周末，这位共和党籍总统发推，攻击位高权重的国会众院监督委员会主席康明斯（Elijah Cummings），称他是一个"野蛮恶徒"，并称康明斯的选区是"一个令人作呕、满是老鼠一类啮齿动物的混乱之地"。

特朗普在推特上的这一攻击引发巨大愤怒浪潮。民主党领袖佩洛西（Nancy Pelosi）直指它是种族主义言论。《巴尔的摩太阳报》发表社论，题为《宁与若干老鼠为邻也不能自为老鼠》。

7月28日，特朗普反驳对自己的种族主义责难。他推文道，"说出大多数人原本就知道的事实，与种族主义无关：康明斯对他的选区和巴尔的摩毫无建树。"

现年68岁的康明斯是特朗普总统的公开批评者，曾一再抨击特朗普行政当局在美墨边界实施的严厉移民政策。尤其是边界集居营地的恶劣条件在全国范围受到激烈批评。此外，身为国会众院监督委员会主席的康明斯议员还力推针对特朗普及其政府的多项调查。在众院，他代表马里兰州的第7国会选区。这一选区居民多为非裔美国人。

上周六，康明斯推文反驳特朗普的批评。他写道："我每天一早醒来即致力于为我的邻居们而斗争"。他要求总统与他合作，为改变巴尔的摩和全美国贫困家庭的境况做些事情。

特朗普此前声称，康明斯指责、刁难边境保护人员，而在其选区巴尔的摩的生活环境其实更糟、更危险。他在推特上写道："若他（康明斯）在巴尔的摩待更多时间，或许可以为清理这个非常危险、肮脏的地方作点贡献。"

前一段时间被特朗普攻击的4名民主党议员

不少民主党人起而声援本党同仁。众院多数党领袖佩洛西推文指出，康明斯是一位"受高度敬重的"同事，不能接受对他的种族主义攻击。范·霍伦（Chris Van Hollen）参议员在《华盛顿邮报》上表示，特朗普的推文再度显示出，这位总统是怎样的一个"种族主义恶徒"。巴尔的摩各界代表也纷纷发声，反驳对他们所在城市的攻击。民主党籍的市长扬（Bernard Young）声明，身为总统，特朗普如此侮辱像巴尔的摩这样的一座 "生机勃发"的美国城市，令人不能接受。他表示，康明斯是爱国主义者，是英雄。

此前，特朗普总统已广遭激烈批评，原因是，他曾再三攻击4名民主党议员--奥马尔（Ilhan Omar）、奥卡西奥-科尔特斯 （Alexandria Ocasio-Cortez）、塔利布 （Rashida Tlaib ）和普雷斯利 （Ayanna Pressley）。他在推特上写道，既然她们对美国的情况不满，不妨回她们的原籍国去。所有这4名女议员均为美国籍。奥卡西奥-科尔特斯是波多黎各血统，在纽约出生；塔利布是巴勒斯坦移民的女儿，在底特律出生；普雷斯利是非裔美国人，出生于芝加哥；奥马尔虽出生在索马里，却还在幼年便入了美国籍。民主党人谴责总统的言论充满种族主义。

凝炼/叶宣（德新社）