攻击少数族裔女议员 特朗普被批种族主义

（德国之声中文网）特朗普在推特上攻击这些少数族裔女议员，让她们"哪里来的回哪里去"，"为什么不回去帮助她们完全破碎和犯罪猖獗的祖国"。

虽然特朗普没有点名，但是毫无疑问其言论直指众议院几位年轻有抱负的民主党少数族裔女议员。不过这4位女议员中有3位是美国本土出生的美国人，只有1人童年时期从索马里移民美国，并且17岁时就加入美国籍。

其中的一位当事人，在芝加哥出生的女议员普雷斯利（Ayanna Pressley）发表推文说："这就是种族主义的样子，而我们就是民主的体现。我们不会去任何其他地方。" 女议员特莱布（ Rashida Tlaib）也发表推文说："再霸道的人，即便是这位种族主义总统本人"，也无法阻止她为其选民尽力。特莱布出生底特律，其父母是巴勒斯坦人。

来自纽约的布朗克斯区的民主党女议员科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）在推特上表示，总统是在向世界吹嘘他的白人至上主义。

出生索马里，后随父母移民美国的女议员奥马尔（ Ilhan Omar）也在推特上写道："您（特朗普）正在煽动白人至上主义。您之所以对我们感到愤怒，是因为国会中有我们这样的人存在，并一直在反对你们充满仇恨的议事日程。"

特莱布和奥马尔是最先进入国会的2位穆斯林妇女。

民主党籍众议院议长佩洛西（Nancy Pelos）也和其他议员们支持少数族裔女议员。佩洛西在特推上写道："特朗普的仇外言论是想让国家分裂。总统的言行表明，其目标始终是'让美国恢复成白人国家'。"

特朗普对此做出回应并指责民主党人袒护那些说国家坏话和仇恨以色列的人。

特朗普在宣布对美国非法居留者进行大搜查的当天对民主党人进行了口头攻击。

李京慧/洪沙 （德新社）