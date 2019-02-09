 改革无法实施 芬兰总理请辞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2019

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时政风云

改革无法实施 芬兰总理请辞

芬兰总理西比莱向总统递交了辞职信。导致他有意辞职的主要原因是政府推行的一系列社会保险及医疗保险改革未能落实。

Juha Sipilä Ministerpräsident Finnlands. (Getty Images/AFP/H. Saukkomaa)

芬兰总理西比莱辞职

（德国之声中文网）芬兰总理西比莱本周五早间向总统尼尼斯托递交了辞职信。总统办公室方面证实，尼尼斯托同意接受西比莱的辞呈，但同时责成西比莱继续领导看守政府，直至新政府组成。

据悉，推动社会与医疗改革失败是促成西比莱决定辞职的原因。西比莱所属的中间党国会领袖凯科宁（Antti Kaikkonen）在Twitter上表示，西比莱辞职的原因就是因为他无法在任期内完成医疗改革。

西比莱在稍后举行的新闻发布会上表示，医保改革是他任内一项重要目标，所以他"非常失望"。他补充说，辞职是"他个人的决定"。

核心改革计划

Finnland - Basic Income - Grundeinkommen Experiment (picture alliance/AP Photo/D. Goldman)

西比莱的社保医保改革计划旨在解决人口老化问题，减少急速增加的公共支出，核心是在地方层面扩大私营保险公司的参与度。

西比莱政府曾表示，按照这项改革计划，到2029年，国家在医疗和社保方面的公共开支涨幅可以降至0.9%；如果不改革按照目前的计算方式，涨幅则将达到2.4%。但反对党则批评这项改革为私营公司扩大势力。西比莱此前曾表示，如果改革失败他就辞职。进入政界前，西比莱曾是IT界的一名成功商人，2015年5月起任政府总理。

芬兰议会将在下个月中旬举行大选。今年7月，芬兰将接任欧盟轮值主席。

洪沙/凝炼 （路透社、法新社）

  • Finnland Südhafen von Helsinki (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

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    赫尔辛基

    芬兰首都举行规模盛大的庆祝活动，纪念12月6日独立日100周年。这座海港城市平日就因建筑、饭店和酒吧吸引各地的游客。1917年脱离俄罗斯独立前，芬兰是沙皇俄国的一个自治大公国。

  • Finnland Nordlichter (picture-alliance/robertharding/R. Moiola)

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    极光

    晴朗的夜空看极光，对许多人来说都是印象深刻的经历。芬兰北部的拉普兰区一年约200天能看到极光。极光是太阳风带电粒子在大气层高处与氧、氮原子碰撞形成的。

  • Finnland Sauna in Helsinki (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

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    桑拿

    桑拿是芬兰日常生活的一部分。数百年来，芬兰人在桑拿流汗、放松、讨论问题。在寒冷的冬日，桑拿是提高免疫力的一种方式。甚至在芬兰议会也有一座桑拿。

  • Finnland Kvarken Archipelago (picture-alliance/Photoshot/Y. Pingfan)

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    群岛海

    芬兰西南部海岸有数万座岩石岛礁。Kvarken群岛海是联合国世界自然遗产。这里的典型建筑是红顶白窗的木房子。

  • Finnland Design in Helsinki (picture-alliance/Lehtikuva/M. Tynkkynen)

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    设计

    芬兰设计闻名于世。在赫尔辛基的设计街区有无数间店铺，年轻创意人才展现他们的作品。在设计博物馆可以看到经典的芬兰设计作品，从花瓶、餐具到家具包罗万象。

  • Finnland Elch (picture-alliance/Lehtikuva/J. Nukari)

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    驯鹿

    芬兰的森林中生活着约10万头麋鹿。由于十分怕人，所以很难看到野生的麋鹿。在芬兰中部Jämsä附近的Moose Manor公园可以看到驯养的麋鹿。

  • Finnland Repovesi Nationalpark (picture-alliance/Lehtikuva/I. Pekkarinen)

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    国家公园

    独立日100周年的2017年，芬兰第40座国家公园对外开放。国家公园内生活着熊、狼、山猫、鹰等野生动物。在Saimaa湖附近的国家公园可以见到罕见的淡水海豹种类——环斑海豹。

  • Finnland Wodka Koskenkorva (picture-alliance/dpa/L. S. Gustafsson)

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    伏特加

    芬兰的伏特加历史悠久。伏特加大多由大麦制成，蒸馏过程可达数月。有些伏特加添加了北方的蓝莓、覆盆子和小檗口味。高度酒价格昂贵。在芬兰只能在国家专卖店Alko购买。

  • Finnland Husky-Schlitten (picture-alliance/robertharding/L. Grier)

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    雪原

    喜欢滑雪、坐狗拉雪橇的人，来到芬兰就对了。拉普兰地区有不少专门为游客提供的狗拉雪橇旅游项目，带您穿过皑皑的林海雪原。

  • Finnland Salmiak (picture-alliance/dpa/L. S. Gustafsson)

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    甘草

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