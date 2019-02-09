改革无法实施 芬兰总理请辞

芬兰总理西比莱向总统递交了辞职信。导致他有意辞职的主要原因是政府推行的一系列社会保险及医疗保险改革未能落实。
（德国之声中文网）芬兰总理西比莱本周五早间向总统尼尼斯托递交了辞职信。总统办公室方面证实，尼尼斯托同意接受西比莱的辞呈，但同时责成西比莱继续领导看守政府，直至新政府组成。
据悉，推动社会与医疗改革失败是促成西比莱决定辞职的原因。西比莱所属的中间党国会领袖凯科宁（Antti Kaikkonen）在Twitter上表示，西比莱辞职的原因就是因为他无法在任期内完成医疗改革。
西比莱在稍后举行的新闻发布会上表示，医保改革是他任内一项重要目标，所以他"非常失望"。他补充说，辞职是"他个人的决定"。
核心改革计划
西比莱的社保医保改革计划旨在解决人口老化问题，减少急速增加的公共支出，核心是在地方层面扩大私营保险公司的参与度。
西比莱政府曾表示，按照这项改革计划，到2029年，国家在医疗和社保方面的公共开支涨幅可以降至0.9%；如果不改革按照目前的计算方式，涨幅则将达到2.4%。但反对党则批评这项改革为私营公司扩大势力。西比莱此前曾表示，如果改革失败他就辞职。进入政界前，西比莱曾是IT界的一名成功商人，2015年5月起任政府总理。
芬兰议会将在下个月中旬举行大选。今年7月，芬兰将接任欧盟轮值主席。
洪沙/凝炼 （路透社、法新社）
这是一项极富争议的制度。瑞士人已经在今年夏天的全民公投中将其否决，而现在，芬兰人却决定要试试看。芬兰将在全国范围内抽签决定2000名“幸运儿”，在今后两年的时间里，他们可以获得国家无条件提供的每月560欧元基本收入。 (31.12.2016)