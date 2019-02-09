改革无法实施 芬兰总理请辞

（德国之声中文网）芬兰总理西比莱本周五早间向总统尼尼斯托递交了辞职信。总统办公室方面证实，尼尼斯托同意接受西比莱的辞呈，但同时责成西比莱继续领导看守政府，直至新政府组成。

据悉，推动社会与医疗改革失败是促成西比莱决定辞职的原因。西比莱所属的中间党国会领袖凯科宁（Antti Kaikkonen）在Twitter上表示，西比莱辞职的原因就是因为他无法在任期内完成医疗改革。

西比莱在稍后举行的新闻发布会上表示，医保改革是他任内一项重要目标，所以他"非常失望"。他补充说，辞职是"他个人的决定"。

核心改革计划

西比莱的社保医保改革计划旨在解决人口老化问题，减少急速增加的公共支出，核心是在地方层面扩大私营保险公司的参与度。

西比莱政府曾表示，按照这项改革计划，到2029年，国家在医疗和社保方面的公共开支涨幅可以降至0.9%；如果不改革按照目前的计算方式，涨幅则将达到2.4%。但反对党则批评这项改革为私营公司扩大势力。西比莱此前曾表示，如果改革失败他就辞职。进入政界前，西比莱曾是IT界的一名成功商人，2015年5月起任政府总理。

芬兰议会将在下个月中旬举行大选。今年7月，芬兰将接任欧盟轮值主席。

洪沙/凝炼 （路透社、法新社）