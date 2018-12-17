改革开放40年 香港专才担当重要启蒙角色

（德国之声中文网）中国改革开放40周年之际，德国之声访问了四名在改开初期，参与中国内地建设的四名香港专才，他们分别代表了建筑及测量业、金融业、会计及保险业，分享他们早期参与建设中的深刻经验，与及这四十年来，四个行业领域的重大发展。

谢伟铨，测量师，香港立法会建筑、测量及都市规划界功能界别议员

我在改革开放初期便北上参与国家建设，见证了中国四个重要城市建设及规划发展的阶段。

缺乏规管大量"烂尾楼"出现

第一个阶段是改革开放初期至80年代末，当时内地多个主要城市及经济特区都大兴土木，但缺乏整体规划，在融资与销售方面亦没有周详计划，甚至水电供应及道路交通配套都欠奉，加上开发商不专业，出图纸后卖楼花 ( 房屋预售许可证) ，没有考虑可行性，政府也缺乏规管，导致后来出现大量"烂尾楼"问题 （记者注：指建筑工程已开始，在半途因故被迫停止而未能完成）。

踏入90年代，内地当局在累积经验，以及引入更多港资和外资参与后，开始有初步的城市规划，包括增建桥梁道路及发电厂，规定起楼要做好土地平整、确保有水电供应等，并更加注重建筑安全及对消费者的保障。

"港式设计"、"港式管理"

第三个阶段可以从2001年中国重返世贸组织作界线，当时部分内地居民开始"富起来"，追求更好的生活质素及城市规划管理，内地的楼盘、酒店等均标榜"港式设计"、"港式管理"；内地当局开始正视环保、绿化等问题，有关楼宇建设及管理的法规增多。

第四个阶段是最近10年的事，内地发展商迅速掘起，减少依赖外资，内地当局亦开始根据国情，制订适合自己的城市规划、建筑及管理的标准，对环保、绿化及公共空间的要求亦愈来愈高，增建了许多公园、园林及文康体育设施。

谢伟铨从改革开放初期便赴内地参与建设

而香港的建筑测量界，是最早一批进入内地参与国家改革开放的境外专业人士，以上四个发展阶段我们都有参与。例如内地当局初期根本不知道如何卖地(当时内地叫批租)，许多省市的首份卖地合同，都是香港专业人士协助拟订。楼宇建筑方面，内地工程人员懂得起楼，但楼宇设计、销售策划及售后管理方面，初期都是跟随香港的做法。内地的建筑测量专业制度，香港专业界也有协助建立。

上海、深圳、广州大部分早期的酒店都是由港资兴建及管理，例如广州白天鹅宾馆，较近期的则有由香港建筑师严迅奇设计的广东省博物馆。

我在改革开放初期便北上参与建设，有许多深刻的回忆，例如内地初期的建筑地盘环境非常吓人，地面一片泥泞，工人工作险象环生，后来才规定要"实地建筑"（即是先做土地平整，在混凝土地面上起楼）。

另一印象深刻的是，内地人起初认为厨房地下必然是"湿漉漉"的，不理解为何香港的发展商及专业人士，对厨房洁净，雪柜（冰箱）、厨柜及炉具等设备的坚持，要花许多唇舌，经过一段时间他们才习惯和明白。

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